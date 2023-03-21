"Путін повторить сценарій відомого диктатора": озвучено прогноз, що його очікує

Росія буде завершувати війну з іншим політиком на чолі, переконаний Микола Давидюк.

Президента Росії Володимира Путіна очікує доля іракського диктатора Саддама Хусейна після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер його на арешт. Захід більше не турбується про те, щоб "зберегти обличчя" Путіну.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua політолог Микола Давидюк.

За його словами, Путін після рішення МКС "позбавляється можливості бути політичним лідером на світовій арені" і перетворюється на "домашнього замкнутого диктатора".

"Якщо перед цим казали, що Путіну треба зберегти обличчя, то зараз про збереження обличчя мова не йде. Йому "збережуть обличчя", як Саддаму Хусейну - просто одягнуть чорний мішок, коли будуть його вішати. Так Саддаму Хусейну зберегли обличчя - немає жодної фотографії, коли він повішений, а його обличчя кривлялося в конвульсіях. Ніхто так і не побачив, тому Саддаму "зберегли обличчя". Я думаю, що режим збереження обличчя для Путіна сьогодні буде якраз таким", - прогнозує політолог.

Як зазначив Давидюк, "Путін перетворюється на програвшого у війні з чітким розумінням того, як це буде завершено".

"Він іде в сценарії Саддама Хусейна, де чітко зрозуміло, що диктатора живим залишати не будуть", - наголосив експерт.

На думку політолога, війна для Росії завершиться не з Путіним, а з іншим політиком:

"Питання, з ким Захід буде домовлятися - можуть з фсбшниками, умовним Мєдвєдєвим, Шойгу чи дружиною Навального".

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їм інкримінують воєнний злочин - незаконну масову депортацію до Росії українських дітей.

Офіс генпрокурора України передав МКС понад 40 томів матеріалів щодо насильницької депортації дітей – більше 1000 сторінок.

Відтепер Путіна можуть заарештувати в будь-якій зі 123 країн, які визнають рішення МКС, і віддати під трибунал.

Головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що Путін постане перед правосуддям у Гаазі, незалежно від позиції Росії, яка не визнає юрисдикцію цього суду. Ордер на арешт Путіна діятиме до кінця його життя - допоки він не постане перед судом.

Україна також закликає прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розслідувати розстріл росіянами полоненого українського військового.

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