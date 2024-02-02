Путін поїде до Північної Кореї канючити танки, артилерію та снаряди для війни: експерт оцінив, чи втримає оборону Україна

Найближчим часом Путін може попросити у Північної Кореї не лише нові снаряди, але й танки та артилерію для війни проти України. Як відомо, про ймовірність домовленостей про зброю між Росією та Північною Кореєю нещодавно заявили в ГУР Міноборони України.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Та кількість боєприпасів, яку Північна Корея може постачати Росії для потреб артилерії останньої – вона не може глобально вплинути на ситуацію в зоні бойових дій. Вона може вплинути ситуативно, стабілізувати ситуацію для росіян", – каже Олександр Коваленко.

Він додає: "Я маю на увазі те, що зараз є багато припущень про те, скільки вони відправили боєприпасів. Є інформація про 5 тисяч контейнерів, є інформація про 1 тисячу контейнерів. Але, найімовірніше, кількість є меншою, ніж більшою. Протягом останніх місяців у росіян зберігається середній показник пострілів – 10 тисяч на добу. Нагадаю, раніше у них було 80 тисяч пострілів на добу. Це не означає, що вони отримали достатньо велику кількість боєприпасів, які можуть цілодобово використовувати у форматі вогневого валу. Це свідчить про те, що постачання боєприпасів могло бути в межах 200–400 тис".

За словами Коваленка, саме з цього можно зробити висновки, що Північна Корея дозовано відправляє до Росії артилерійські боєприпаси і вони не змінюють ситуацію в зоні бойових дій, а лише тимчасово її можуть стабілізувати.

Путін попросить нову партію

За словами експерта, Путін, найімовірніше, попросить у Північної Кореї снаряди, танки та бойові броньовані машини.

"Путін найближчим часом попрямує до Північної Кореї. Найімовірніше, буде домовлятися стосовно нової партії боєприпасів. Але не тільки. Я не виключаю, що він може також домовлятися про постачання техніки, а саме про постачання артилерії, середньо та важкоброньованої техніки, танків, ББМ (бойових броньованих машин – Ред). Орієнтир все ж буде на артилерію та танки", – каже Олександр Коваленко.

Чому Корея дозовано дає Росії боєприпаси

На це запитання Коваленко відповідає так: "У неї їх у самої не дуже багато. Так, у Північної Кореї є військово-промисловий комплекс, і останні десятки років вона ні з ким не воювала. Вона мала можливість накопичувати потенціал. Але з урахуванням того, який у неї потенціал виробництва, він не настільки великий, щоб постійно задовольняти потреби її армії. Північна Корея може експортувати, але не мільйони мільйонів. Сотні тисяч боєприпасів можуть підтримати росіян, але не нададуть їм можливості мати якусь перемогу чи перевагу взагалі, не нададуть можливості наступати та не зупинятися".

До цього Коваленко додає: "Росіяни зараз використовують снаряди, які виробляють. Вони вийшли на той рівень, коли використовують не запаси, а винятково власне виробництво. Це приблизно 1 мільйон 700 тисяч на рік".

Ситуація зі снарядами в Силах оборони України

"Щодо нас, то є два варіанти, які можуть налагодити ситуацію, – каже Олександр Коваленко. – Перший – якщо ми найближчим часом побачимо консенсус між демократами та республіканцями в Конгресі США. Другий варіант – якщо в артилерійській коаліції з’являться ще одна або дві сторони, які мають достатньо високий рівень виробництва боєприпасів 155 калібру для артилерії".

Експерт додає: "Йдеться про сторони, які до того не брали участь у цій коаліції. Такі країни у світі є. З ними у нас достатньо дружні відносини, але ми з ними підтримували переважно гуманітарні відносини. Якщо вони приєднаються до коаліції, то дійсно зможуть компенсувати нестачу американських боєприпасів".

Раніше повідомлялося, що Залужний назвав Зеленському проблеми, які успадкує його ймовірний наступник.

Читайте також: