Путін прагне відкрити північний фронт: експерт про загрози від Білорусі та Міг-31К поруч з Києвом

З боку Білорусі знову неспокійно. До активності ймовірно розвідувальних БпЛА, які вилітають з території цієї країни у бік України, додалася ще одна проблема, Росія перекинула до Білорусі два винищувача Міг-31К – носії аеробалістичних ракет "Кинджал".

ТСН.ua з’ясовував, яких загроз слід чекати від такої активності з недружнього нам "картопляного краю" та чи не надумає білоруський диктатор ще більше заглибитися у війну.

Які небезпеки від Міг-31К з Білорусі

На думку військового експерта Ігоря Романенка, повернення до Білорусі російських винищувачів несе певну небезпеку. Передусім через те, що Міг-31К є носієм "Кинджалів", а це – модернізована ракета "Іскандер", яка пристосована для запуску з літаків.

"Повернення винищувачів до Білорусі може свідчити про те, що Путін хоче використовувати їх саме з цього напрямку. Бо там дуже коротка відстань для нанесення ударів на Київ і не тільки. Таким чином, з точки зору Путіна, він вирішує два завдання. Перше – зменшується час підльоту до місць запуску ракет, а друге – не потрібно запускати "Кинджали", саме через Київ, як це відбувається зараз, а бити по цілях напряму", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник керівника Генштабу (2006–2010 рр.).

Хочуть змінити місце для атак "Кинджалами"?

Експерт додає, що раніше ворог завдавав ударів "Кинджалами" по Старокостянтинову на Хмельниччині саме через Київ.

Та наводить приклад, коли було збито два "Кинджали" на траєкторії, де швидкості ракет були більше 5 махів, тобто вона була гіперзвуковою. Ракети були збиті над Києвом та територією області – на Хмельниччину змогла прорватися лише одна.

"Раніше на цих відрізках маршруту, ми їх не збивали, а робили це безпосередньо у час підльоту ракет до цілі, коли швидкість "Кинджалу" суттєво зменшується. Тому, якщо з Білорусі запускати ракети, то їх швидкість буде набагато більшою, але це вже буде не просто провокація, а втягування Білорусі у війну та бойові дії", – каже військовий експерт.

Путін хоче нарощувати градус провокацій / Колаж ТСН.ua

Прагне відкрити північний фронт?

За словами військового експерта, Путін вже давно влаштовує провокації на кордоні Білорусі та України, про що свідчать запуски пілотованих та безпілотних літальних апаратів у наш бік.

"Поява російських винищувачів, також може свідчити про те, що Путін хоче нарощувати градус провокацій. Гадаю, що це серйозний показник того, що він намагається відкрити ще один фронт проти нас на півночі. Зараз Україні й так дуже і дуже не просто, а російський диктатор прагне ще більше посилити напругу застосовуючи винищувачі таким чином", – зазначає Ігор Романенко.

Звісно, що це ще й шалений морально-психологічний тиск на українців, яким доводиться поспішати до укриття після кожного злету Міг-31К. За їх присутності на території Білорусі – кількість повітряних тривог буде зростати.

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Поки ще "Кинджалів" не завезли?

До речі, декілька моніторингових каналів повідомляли про зліт винищувачів у минулий четвер, вони рухалися у південному напрямку Білорусі, але повітряна тривога в Україні не оголошувалася.

"Справа у тому, що до Білорусі прилетіли лише винищувачі. А ще потрібні самі ракети "Кинджал" під літаками. Чи є вони вже там, чи їх лише доставляють – невідомо. Але якщо у нашої розвідки є інформація, що там поки лише винищувачі, а ракет немає, то й тривогу не оголошують. Звісно, що винищувачі можуть застосовувати і інші ракети, але без "Кинджалів" вони суттєвої небезпеки не становлять", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що Росія готує ракетний удар по ГЕС?: чому під Києвом кружляють ворожі БпЛА та яка їхня мета.

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