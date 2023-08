Путін прибрав Пригожина: що це було, як позначиться на режимі в Росії та війні проти України

Що це було? Напевно саме це питання ставлять собі всі в Україні, та й на Заході, намагаючись зрозуміти, що зараз відбувається в РФ. Чи дійсно Путін віддав наказ прибрати ключових ватажків "Вагнера" - Пригожина й Уткіна? Чи зміцнив він таким чином свою владу в Росії, продемонструвавши всім, хто там насправді цар напередодні чергової великої хвилі мобілізації? Чи це зробили інші зацікавлені особи, щоб помститися? Наприклад Міноборони РФ – Шойгу та Герасимов - у яких з "Вагнером" був публічний конфлікт?

Відповіді на ці питання ми отримаємо згодом. Якщо взагалі отримаємо. Дехто каже, що іноді "стіл – це просто стіл", і не треба вигадувати зайвих конспірологічних теорій. Мовляв, Путін не пробачає зрадників, режим у Кремлі – це мафіозна структура, яка діє відповідно, прибираючи нелояльних людей. Проте навіть "заколот" Пригожина в червні та його похід на Москву, який був авантюрою від самого початку, бо він не мав ні військових, ні фінансових можливостей здійснити справжній переворот у Росії (хоча, можливо, він мав підтримку серед якихось кіл цього мафіозного кремлівського угруповання), досі має багато запитань без відповідей.

У цьому тексті ТСН.ua розбирався, чому ватажків "Вагнера" ліквідували саме зараз, як це коментує Захід і кремлівська пропаганда, чи зміцнив цим Путін свою владу в Росії, та чи позначиться це на планах Росії у її війні проти України.

Ліквідація Пригожина: як це коментують у самій Росії?

Кремлівський "фюрер" не коментував збиття літака Embraer, який належав ватажку "Вагнера", терористу й воєнному злочинцю Євгену Пригожину цілу добу. Все це сталося в середу ввечері, 23 серпня, у Тверській області між Москвою та Санкт-Петербургом, й інформаційно нагадувало "заколот" Пригожина 23 червня. Неозброєним оком було видно, що російські Telegram-канали були спантеличені: одні необережно писали про кілька вибухів, які передували падінню літака Embraer, тому його вочевидь збили; інші поширювали конспірологічні теорії, мовляв, у Пригожина було так багато паспортів, що, можливо, то був і не він на борту; ну, а, афілійовані з "вагнерівцями" канали обіцяли помститися за ліквідацію їхніх ватажків, бо за їхньою версією літак збили ракети російських систем ППО.

В українському сегменті соцмереж одразу ж почали жартувати, мовляв, російське ППО таки працює, коли захоче. Інші дописували, що це такий "подарунок" Україні до Дня прапора й Дня незалежності. Хоча, "подарунок" це, чи ні, розберемося нижче по тексту. Втім згодом Financial Times також припустила, що літак Embraer міг був збитий ракетою протиповітряної оборони. Reuters, із посиланням на американських посадовців, також написав, що літак Пригожина ймовірно збила російська ракета.

Сам Путін у середу ввечері роздавав нагороди в Курську, де влаштували святкування з нагоди 80-річчя перемоги в Курській битві. Й до самого вечора четверга, 24 серпня, кремлівський "фюрер" мовчав. Лише за добу він спромігся хоч на якісь коментарі:

"Пригожина я знав дуже давно, з початку 90-х років. Це була людина складної долі, й помилки у нього були серйозні в житті, домагався він результатів потрібних: і для себе, і для, коли я його просив, спільної справи, як у ці останні місяці. Він був талановитою людиною, талановитим бізнесменом".

"Нет человека – нет проблемы". Дуже популярний на Росії вислів, який приписують Сталіну, якого наслідує Путін. Ліквідація літака з ватажками "Вагнера" відбулася рівно за два місяці після невдалого заколоту Пригожина та його походу на Москву. Тому, як би російський пропагандист Соловйов не розповідав, що Путін не любить символізм, - ще й як любить. Адже "переворот" Пригожина був саме 23 червня, й за два місяці його та Дмитра Уткіна, який й очолював колону "вагнерівців" під час походу на Москву, ліквідували.

У середу ввечері, 23 серпня, коли впав літак із ватажками "Вагнера", російські телеканали як води до рота набрали. ТСН.ua передивився всі випуски популярних пропагандистських ток-шоу. Обговорювали все, крім "вагнерівців": саміт БРІКС у ПАР, де Путін по відеозв’язку знову розповідав казки про причини війни проти України; безпілотники над Москвою, де, чомусь, хвальоне російське ППО не спрацювало, а по літаку Пригожина – дуже й навіть; і навіть просування Сил оборони України на фронті, якого, за версією російської пропаганди, взагалі немає, а захід ЗСУ в Роботине – це так – дрібниці. Хоча, за інформацією американського Інституту вивчення війни, ми впритул підійшли до другорядних рубежів російської оборони.

Російська пропаганда "прокинулася" лише зранку в четвер, 24 серпня, на День незалежності України. Й то, не вся. Кремль, вочевидь, довірив коментувати ліквідацію ватажків "Вагнера" лише YouTube-каналу Соловйова, не враховуючи різні Telegram-канали, які належать розрізненим угрупованням кремлівської мафії. В останніх був повний безлад, особливо – в афілійованих із "вагнерівцями" чи праворадикальними течіями навколо Кремля, які закликають до всезагальної мобілізації й ледь не "походу" на Вашингтон. Проте й до них після ліквідації ватажків "Вагнера" вочевидь ще доберуться. Хоча в Кремлі можуть вирішити їх залишити, щоб створювати димову завісу умовної критики дій влади, як це довгий час було з воєнним злочинцем Гіркіним, поки його не "закрили".

Тож, що говорили на YouTube-каналі Соловйова та афілійованих кремлівських Telegram-каналах?

По-перше, що жодної небезпеки особисто для Путіна Пригожин не представляв. Тому це не він винен у ліквідації ватажків "Вагнера", як це намагаються представити злісні українці й Захід. Загроза Путіну була два місяці тому, під час невдалого заколоту Пригожина. Але після цього всю важку техніку "вагнерівці" здали. А от загроза для європейських країн – так – зберігалася, через присутність "Вагнера" в Білорусі. Й зберігається надалі, проте для Франції і Макрона в Африці. До речі, президент Франції вже не проти поновити свої телефонні розмови з Путіним.

По-друге, ліквідація ватажків "Вагнера" вигідна передусім Україні й Заходу, бо вони планували повторний похід на Москву, завербувавши залишки "вагнерівців" у Білорусі. Особливо, начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову й, раптово, міністру юстиції Денису Малюсьці, якого чомусь згадав пропагандист Соловйов. На це наш міністр юстиції запостив у Facebook жартівливий мем, де висміяв Соловйова з дописом: "І так буде з кожним, хто блокує в’язничну реформу!!!".

По-третє, пропагандисти стверджували, що Пригожин ніколи й не хотів скинути Путіна, бо вони знали один одного давно, жодних суперечностей між ними не було, й у червні вистачило одного телефонного дзвінка Лукашенка, щоб "Вагнер" здався й роззброївся, а в Африці й поготів їхня чисельність скоротилася.

До речі, як там себе почуває білоруський диктатор Лукашенко й його "чесне" слово, що "Вагнер" не чіпатимуть? Ніхто досі не чув коментарів від самопроголошеного президента Білорусі. Хоча, можливо, він дасть ще одне інтерв’ю псевдо-журналістці й зрадниці Діані Панченко, розповідаючи, звідки ж насправді готувався напад.

А далі, що: реакція Заходу й "зміцнення" вертикалі Путіна, чи ні?

У Білорусі демонтують табір "вагнерівців". ЗМІ повідомляють, що це почалося ще 1 серпня. Проте, одразу після збиття літака Пригожина, одні російські Telegram-канали почали розповсюджувати інформацію, що залишки "вагнерівців" намагаються залишити Білорусь, інші – що в середу, 23 серпня, пізно ввечері в Мачулищах приземлився російський військово-транспортний Іл-76, щоб забрати "вагнерівців" назад до Росії.

За інформацією Центру національного спротиву, частина таборів "вагнерівців" у Білорусі дійсно почала згортатися, ще й на тлі заяв президента Польщі Анджея Дуди, що Росія наразі перекидає туди свою тактичну ядерну зброю. Проте, досі невідомо, чи дійсно Кремль вирішив згорнути там присутність цього ПВК. Адже наївно думати, що Путін відмовився від своєї маніакальної ідеї походу на Київ, особливо на тлі президентських виборів у Росії, які мають відбутися 17 березня 2024 року. Як і від постійних погроз Польщі та країнам Балтії, які зміцнюють свої кордони.

Хоч ще пізно ввечері, 23 серпня, Росавіація начебто підтвердила, що Пригожин й Уткін були на борту того Ebraer, і, тобто, вони таки були ліквідовані, на Заході зберігалися певні сумніви. Як, втім, й в Україні. Бо Кремль славиться своїми спеціальними операціями й конспірологічними теоріями. Взяти хоча б двійників Путіна чи його загадкову "хворобу", від якої він би мав би вже з десяток разів померти.

Лише в четвер, 24 серпня, The New York Times, посилаючись на високопосадовця однієї з західних розвідок, повідомила, що Пригожин дійсно був на борту того літака. Хоча ще в четвер ввечері, 23 серпня, президент США Джо Байден заявив, що не здивований, бо нагадав свої слова два місяці тому, мовляв, що на місці Пригожина він би був обережним із тим, що п'є й на чому їздить. The Washington Post написала, що смерть Пригожина викликала радість у багатьох в Україні, бо "вагнерівці" були ефективною російською штурмовою силою.

Багато українських військових експертів дійсно відзначають, що "вагнерівці" були ефективнішими, ніж ЗС РФ. Цю конкуренцію й бійню павуків у банці між "Вагнером" та регулярними російськими військовими силами ми побачили ще наприкінці минулого року, коли розгорнулася кривава бійня за Соледар і Бахмут. Проте наразі постає питання, що буде з "Вагнером"? Можливо на його залишках будуть створені інші приватні більш дрібні лояльні Кремлю ПВК? Тобто, "вагнерівцям" продовжать пропонувати (що вже було після невдалого заколоту Пригожина – ред.) підписати контракти з російським Міноборони. Ну, а, можливо, тих, хто не погодиться, просто ліквідують.

Німецький таблоїд Bild пише, що ліквідація ватажків "Вагнера" є сигналом ворогам Путіна. Водночас газета Tagesspiegel подає все досить стримано: Путін опосередковано підтвердив загибель Пригожина, ну а британські спецслужби припускають, що за ліквідацією ватажків "Вагнера" стоїть російська ФСБ. Водночас видання припускає, що після цього посилилися позиції Шойгу та Герасимова.

Водночас американський телеканал CNN порушує питання, що ліквідація Пригожина та його поплічників відбулася в не зовсім звичний спосіб, бо раніше нелояльних до Кремля людей труїли, або кидали з вікон. Проте, поза увагою західних медіа залишився один дуже цікавий факт. Все це відбулося на тлі витоків опитування російського ВЦИОМу про настрої росіян щодо продовження війни проти України. Вочевидь Кремль намагається підготувати базис для оголошення майбутньої великої хвилі мобілізації, про що не раз попереджали українські експерти. Тому російському режиму треба знати, де межа закручування гайок. Хоча, так виглядає, що в російському суспільстві її немає.

Щодо Заходу, то, можливо, Кремль буде намагатися продати ліквідацію "Вагнера" як своєрідну поступку. Бо західні ЗМІ неодноразово писали, що Пригожин становить для них загрозу, якщо йому вдасться повалити режим у Москві. Хоча ТСН.ua написав про це ще на самому початку: для цього у "вагнерівців" не було ні політичного, ні військового, ні фінансового ресурсу. Тому для наших західних партнерів ліквідація Пригожина й інших ватажків "Вагнера" має слугувати черговим уроком: крім сили, Путін нічого не розуміє, й жодні намагання посадити його за стіл перемовин не дадуть результату, бо це мафія, яка функціонує за своїми злочинними законами, не керуючись нормами міжнародного права.