Путін приїхав просити білоруську армію та зброю: експерт про головну мету зустрічі в Мінську

Головна мета сьогоднішнього візиту Путіна до Білорусі – не економічні питання, як пишуть пропагандистські ЗМІ Росії, а суто військові.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Головна мета приїзду Путіна до Білорусі – спонукати Олександра Лукашенка надати генералам російської армії контроль над своєю армією. Їм потрібна армія Білорусі і її ресурс. Це фактично 20 батальонно-тактичних груп, - впевнений Олександр Коваленко. - Якщо не вдасться цього зробити, то задача мінімум, скажімо так, отримати повний доступ до складів та центрів збереження боєприпасів та техніки, яка знаходиться на консервації в Білорусі. Для того, щоб компенсувати втрати, які були понесені в Україні".

На думку Коваленка, вже за рахунок Білорусі росіяни хочуть продовжувати війну, а у Білорусі буде роль донора.

"Російського ресурсу технічно не вистачає. В Білорусі після розпаду СРСР залишилось достатньо техніки, - каже експерт. - Але важко сказати про те, в якому вона стані. Крім цього, Росія відчуває дефіцит боєприпасів для артилерії. Останні відіграють важливу роль для наступальних та оборонних дій. Чи погодиться Лукашенко на все це? На передачу армії під контроль російських генералів – я впевнений, що ні. А от щодо надання доступу до складів та центрів збереження – вважаю, що все ж таки погодиться".

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