Путін призупинив участь Росії у договорі про ядерні озброєння: експерт пояснив, чим це загрожує світові

Очільник Кремля під час свого звернення до Федеральних зборів публічно зробив ставку на довгу війну на виснаження, а також повідомив про призупинення участі Росії у Новому договорі START про ядерні озброєння.

Український політик та дипломат Роман Безсмертний розповів про ризики такого рішення Путіна і пояснив, що тепер контролюватиме і стримуватиме ядерні і ракетні потенціали країн світу.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

"Якщо бути відвертим, то після виходу з РСМД Росія по факту не продовжила дію договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), все інше втратило сенс. Бо стосовно всіх цих стратегічних наступальних озброєнь і так ніхто не знає, що з них діє, а що ні. Причина в тому, що фінальні з них укладалися у вже майже розваленому Радянському Союзі, частину підписував Єльцин. В якому стані вони на сьогоднішній день дізнатися можна було лише через телефонний діалог між двома кабінетами у Вашингтоні та Москві. З моєї точки зору там все відповідало принципу технічної здатності використання цих одиниць. Вони виходили з експлуатації — їх знищували, виробництво не проводилося в велика є масштабах, тому що всі розуміли, що це барахло нікуди дівати", - розповів Безсмертний.

За словами експерта, призупинення участі Росії у Новому договорі START означає поновлення випуску стратегічних наступальних озброєнь з точки зору потреб сьогодення. А вони є мінімальними, переконаний експерт.

"Я впевнений, що і Вашингтон, і Москва, і Пекін, і, особливо, Тель-Авів розуміють, що це тема, стосовно якої можна вести розмови з Тегераном, Делі, Пакистаном. Але це не та тема, яка дає відповідь навіть на глобальний конфлікт. Тому навіть такий з’їхавший з глузду фюрер як Путін розуміє, що це постріл собі в ногу", - наголосив Роман Безсмертний.

Політик додав, що значно важливіший силовий фактор впливу сьогодні — це високоточна зброя, а не ядерна.

"Тому що виникає просте питання: для чого масово вибивати населення, яке може виконувати функцію робочих рук, коли є особи, яких треба прибрати з театру, аби вони не псували картину", - сказав він.

Безсмертний переконаний, що війною завжди рухає економічний інтерес. За його словами, сьогодні телефонний зв’язок між Кремлем і Білим домом продовжує працювати. І ядерний потенціал обох країн - це те питання, яке буде змушувати обидві сторони періодично піднімати слухавку і говорити.

"З моєї точки зору ні зараз, ні в найближчі десятиліття точно я б не розглядав ядерну зброю як інструмент навіть глобального сучасного протистояння. Його піком буде безумовно високотехнологічна та високоточна зброя. Варто потопити крейсер "Москва" —і не треба топити весь російський флот", - зауважив експерт.

Також Безсмертний додав, що не варто недооцінювати інформаційну зброю: "Режим московського фюрера тримається на інформації, якою зазомбували місцеве населення".

Нагадаємо, Роман Безсмертний також розповів, що у світі може відбутися перехід від сьогоднішнього до глобального протистояння – світової війни — в разі, якщо Китай однозначно займе позицію Росії.

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