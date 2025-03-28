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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Путін пропонує запровадити в Україні "зовнішнє управління": реакція Києва та Вашингтона

Путін висунув чергову божевільну ідею, щоб зірвати перемир’я — що він вигадав.

Автор публікації
Оксана Ткаченко Оксана Ткаченко
Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Нові божевільні ідеї, аби затягнути переговорний процес щодо перемир’я — так коментують останню пропозицію Володимира Путіна щодо запровадження тимчасового зовнішнього управління над Україною під егідою ООН у нашому Центрі з протидії дезінформації. У такий спосіб, певні у відомстві, кремлівський керманич демонструє, що не є зацікавленим у припиненні війни.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Новий візит Путіна до Мурманська красномовніше за будь-які слова свідчить про те, що курс Кремля пролягає геть не в бік перемир’я. Російський лідер укотре вирішив побрязкати зброєю і запускає атомний підводний човен «Пермь», оснащений гіперзвуковими ракетами «Циркон».

Саме в Мурманську Путін проголошує про посилення глобального російського лідерства і посилення військової присутності в Арктиці, начебто через збільшення геополітичної конкуренції в регіоні. Як приклад диктатор наводить бажання нової адміністрації США забрати собі Гренландію. Примітно, що жодної критики в бік Трампа водночас не пролунало — навпаки, кремлівський лідер сподівається на відновлення співпраці. У такий спосіб посилаючи сигнал усім — дружити вони будуть через силу.

Путін / © ТСН

Путін / © ТСН

Кілька важливих тез від Путіна лунає і стосовно України. Поміж чаюванням з екіпажем атомного підводного човна «Архангельск» політик висуває нову порцію претензій. Зокрема, скаржиться на бригаду «Азов», непоступливість Європи і пропонує запровадити тимчасове зовнішнє управління над Україною під егідою ООН.

«В принципі, звісно, було б можливим, під егідою ООН, за участю Сполучених Штатів, навіть європейських країн, а також наших партнерів і друзів, обговорити можливість введення тимчасової адміністрації в Україні. Для чого? Для того, щоб провести демократичні вибори, щоб привести до влади життєздатний уряд, який користується довірою народу, а потім розпочати з ним переговори щодо мирного договору, підписати легітимні документи, які будуть визнані у всьому світі та які будуть надійними і стабільними», — заявив Путін.

Неназваний представник Ради безпеки Білого дому, повідомляє Reuters, коментуючи чергові заяви Путіна, сказав, що система управління в Україні визначається її Конституцією і народом України.

У Києві на закиди Кремля реагують емоційніше. Радник президента Зеленського Дмитро Литвин із сарказмом радить російському диктатору випити пігулки для стимуляції мозку, якщо він не може зрозуміти, з ким йому варто співпрацювати задля припинення війни.

У Центрі протидії дезінформації розшифровують тези Москви як спосіб зірвати рух до миру і затягнути переговорний процес, просуваючи божевільні ідеї. У відомстві кажуть, що у такий спосіб Путін свідомо принижує Трампа, а ще — постійними ударами по українській енергоінфраструктурі.

Примітно, що відколи Україна без жодних попередніх умов погодилася на 30-денне перемир’я з росіянами минуло два тижні. Москва натомість і досі не пристала на пропозицію Сполучених Штатів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути по цьому посиланню відео: ТСН новини 18:00 28 березня. ЕКСТРЕНО ⚡️США надали НОВУ УГОДУ про КОПАЛИНИ

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