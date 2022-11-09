Путін провів мобілізацію, аби укріпити власну росгвардію через страх перевороту — експерт

Близько 220 тисяч мобілізованих у Росії кинули на посилення росгвардії. Це пов’язано зі страхом Путіна перед ймовірним переворотом через численні поразки в Україні.

На тлі військових поразок в Україні, Кремль боїться зростання протестних настроїв усередині самої Росії, тому більшу частину мобілізованих відправили не до України, а на посилення росгвардії.

Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Щодо самих "чмобіків" (від "часткова мобілізація" - ред.). Їх на території України зараз близько 82 тисяч. Де ще 220 тисяч? Варто згадати заяви британської розвідки, що мобілізація насамперед спрямована на посилення або поповнення росгвардії — структури, яка покликана підтримувати та забезпечувати громадянський порядок усередині РФ", — наголосив Снєгирьов.

За його словами, росгвардійці вже взяли під посилений контроль об'єкти критичної інфраструктури РФ та військкомати. Крім того, фіксують передислокацію підрозділів до Москви.

"Очевидно, на тлі військових поразок в Україні, Кремль боїться зростання протестних настроїв усередині самої РФ", — переконаний експерт.

Тим часом про боєздатність мобілізованих годі й говорити. За словами Снєгирьова, вони не приходять до бойового злагодження безпосередньо в частинах — їх кидають як гарматне м'ясо у "м'ясорубку війни".

Нагадаємо, у Пентагоні переконані, що Росія вийде з війни слабшою, ніж була до 24 лютого. За словами Коліна Кала, заступника міністра оборони Пентагону з питань політики, РФ вже втратила половину своїх основних бойових танків і використала більшу частину своєї високоточної зброї у війні, яка стала "великим стратегічним провалом" для Кремля.

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