Путін реанімує "Новоросію": не знаючи реального стану справ на фронті, він вирішив, що зможе захопити південь

Американські ЗМІ, посилаючись на дані високопосадовців США, повідомляють, що вирішальними у кривавій війні Путіна проти України стануть найближчі тижні.

Якщо українська армія зможе зупинити наступ Росії на Донбасі, Путін опиниться перед вибором: або офіційно оголосити мобілізацію і кинути всіх росіян, як м’ясо, на війну, або почати домовлятися з Україною про мир

Російські "ліберальні" ЗМІ пишуть, що в Кремлі вже просто не знають, як закінчити війну без втрати Путіним рейтингу, бо російська пропаганда "трохи" перегнула палицю із "нацизмом в Україні". Проте вірити росіянам, тим паче "лібералам", не можна. Тим паче у п’ятницю, 22 квітня, Міноборони РФ оприлюднило нові плани щодо "другої фази" війни проти України – це повне захоплення Донбасу та півдня із забезпеченням сухопутного коридору до Криму.

Разом із цим британський прем’єр Борис Джонсон неочікувано заявив, що треба бути реалістами – Росія може виграти цю війну. Міністр оборони Олексій Резніков натомість зауважив: щоб виграти, Україні треба важке озброєння. Йдеться про протитанкові та системи ППО, і ракети. Інакше наступна їхня ціль – це Європа. Саме тому росіяни стирають з лиця землі наші міста і села - українська інфраструктура їм не потрібна.

Не можна сказати, що західні партнери нам не допомагають. У четвер, 21 квітня, Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн: артилерійські системи, гаубиці, боєприпаси і тактичні дрони. Президент Франції Еммануель Макрон за два дні до другого туру президентських виборів неочікувано оголосив про надання Україні протитанкових ракет Milan і самохідних артилерійських установок Caesar.

ТСН.ua продовжує аналізувати стан справ на фронті. Разом із військовим експертом Олегом Ждановим розбиралися, скільки триватиме активна фаза битви за Донбас, чи дійсно Путін може отримати сухопутний коридор аж до Придністров’я, та в чому головна проблема з військовою допомогою Заходу.

"Новоросія"

Схоже, що після провалу операції зі взяття півночі разом із Києвом, у Кремлі всерйоз вирішили реанімувати проєкт "Новоросія". Щоправда його автор Владислав Сурков, якщо вірити чуткам, зможе побачити його остаточний крах через грати. Подейкують, що по ньому почало активно працювати ФСБ.

У Міноборони України попередили, що швидкою наша перемога не буде. За словами військового експерта Олега Жданова, Путін живе у своєму ілюзорному світі, де у нього все гаразд. Тому він може думати, що здатен взяти Донбас, південь, Одесу і вийти аж до Придністров’я, відрізавши таким чином Україну від Чорного та Азовського морів.

"Іноді Путіну доповідають правду щодо втрат і положення російських військ. А іноді мабуть не до кінця доповідають всю обстановку. Тому він думає, що на сьогодні є успіх, що вони ось-ось візьмуть Донбас, тоді чому б у такій парадигмі не піти далі і не виконати ту забаганку, яка у нього була 2014 року. Тобто, фактично реалізувати проєкт "Новоросія". На сьогодні він його намагається втілити у життя", - вважає Олег Жданов.

Російські війська у Придністров’ї

Раніше ТСН.ua неодноразово писав, що за радянських часів у Придністров’ї була 14-та армія, яку Росія потім використала, щоб розпалити там конфлікт. Після активної фази бойових дій там залишилися російські війська і так звані "миротворці", які, як стверджують у Кремлі, просто охороняють склади боєприпасів у селі Кобасна.

"У Росії в Придністров’ї до 3 тис. військовослужбовців, але 1,5 тис. – це бойові підрозділи (там навіть частин немає). Там є артилерійський дивізіон і кілька батальйонів. Один танковий і два мотострілецьких. Це все, що там є бойового. Єдина реальна загроза, яка від них може виходити сьогодні, - це намагання заслати на нашу територію ДРГ, які б могли стати навідниками для ракетних ударів і передавати розвідувальну інформацію. Проте останніми роками у Росії були великі проблеми з ротацією своїх військ у Придністров’ї. Але вони потім пристосувалися і через нашу територію відправляли "туристів", - пояснює Олег Жданов.

Кишинів постійно наполягає на виведенні російських військових із Придністров’я. Проте марно. За словами Олега Жданова, Москва може використати ці війська проти України, але для цього треба виконати певні обов’язкові умови.

"Туди мають прийти регулярні частини сухопутних військ ЗС РФ. Тобто, по першому задуму, коли росіяни починали війну, угруповання військ, яке йшло на Одесу, дійшло б до неї, і потім би до нього приєдналося придністровське угруповання. І тоді б вони діяли спільно. І підійшовши до Одеси з півночі, ЧФ висадив би десант. Ось така була я думаю оперативна задача. Саме таку операцію вони намагалися провести. Але ми розбили їхні плани", - каже експерт.

По-перше, Україна зупинила сухопутне угруповання. Ми не дали їм перейти Південний Буг, а значить дійти до Одеси шансів у них не було.

Тому, по-друге, і Придністров’я сидить тихенько, як миші, бо навіть наявною артилерією ми можемо повністю покрити територію Придністров’я. Тому, якщо вони рипнуться, Україна може нанести вогневий удар.

По-третє, була операція в Бердянську. На сьогодні ми принаймні тимчасово вивели з ладу частину великих десантних кораблів. А це на 40% зменшує кількість десанту – майже вдвічі.

Ну, і, по-четверте, останній штрих у цьому ми додали, коли потопили "Москву". Наразі ескадра ЧФ не підійде безкарно до нашого берега, бо ми можемо застосувати авіацію.

Донбас - оперативна ситуація

За оперативною інформацією Генштабу, особовий склад окремої групи російських військ у Придністров’ї несе службу у повсякденному режимі. Тобто, жодних рухів щодо підготовки до наступу помічено не було. Чого не скажеш про Донбас. Бойові дії тут відбуваються вздовж усієї лінії зіткнення.

За словами Олега Жданова, на Донбасі зараз дуже важка ситуація. На деяких ділянках не на дуже значну відстань ми навіть відходимо, бо вони створили перевагу до п’ятикратної, а іноді й більше, переваги своїх військ над нашими. Але ми намагаємося вимотувати ЗС РФ і наносити удари на інших напрямках.

"Наприклад південніше Ізюму ми нанесли контрудар. Вони були змушені зупинити наступ і перейти до оборони, щоб перекинути частину військ на зупинення нашого контрудару. Ми знаємо, що з Маріуполя зняті майже всі батальйонні тактичні групи регулярних військ Росії. Туди введені кадирівці і "днрівці", а регулярні війська відправлені на підсилення південного угруповання військ на Донбасі, яке йде з півдня і намагається оточити наші війська. Ми тримаємо оборону і фактично паритет в плані позиційної війни. Десь ми посунемося, десь вони. Тому постійно рухається фронт. Але не на великі відстані – 1 км максимум до 5 км", - каже Олег Жданов.

Скільки триватиме наступ на Донбасі

Експерт зауважує, що наступальна операція росіян на Донбасі не може тривати більше 2 тижнів, бо виснажуються війська і запаси, в яких би кількостях вони їх не накопичували. А з коліс воювати не зовсім те, що треба.

"Тому, я думаю, ще 7-10 днів буде ситуація позиційних боїв. Потім можемо говорити про якісь результати. Сподіваюся, що ми будемо виснажувати російські війська, поки не змусимо їх перейти до оборони. Це буде перша ознака, що вони втратили наступальний потенціал. І тоді нам треба буде думати, як почати контрнаступ", - вважає експерт.

Проте ефективний наступ можливий лише разом із хорошим важким озброєнням. Нам треба більше важкої артилерії. За словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, українські військові готують потужний контрнаступ у відповідь на спробу росіян штурмувати Харківську, Донецьку та Луганську області.

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На думку Олега Жданова, головне в озброєнні, яке надає Захід, - це артилерія. Тому експерт сподівається, що Генштаб відправить артилерію з коліс прямісінько на фронт. Бо артилерія – це основа вогневого ураження противника.

"Особливо дистанційно. Там, де артилерія підтримує нашу піхоту, вона стоїть. Там, де артилерія не в змозі з якихось причин (нестача боєприпасів чи кількості артилерійських систем) не може підтримати піхоту, там вона відходить. Такою є пряма залежність в оборонній операції, яка триває сьогодні на Донбасі. Тому артилерія вкрай важлива сьогодні для укріплення нашої оборони", - каже експерт.

За словами президента США Джо Байдена, Україна наразі має десять протитанкових комплексів на один російський танк. Проте не має стільки ж артилерії та систем ППО.

"Росіяни ж не зовсім тупі. Вони трохи вчаться воювати і на сьогодні діють дуже обережно. Вони вже не йдуть у лобову атаку, як раніше, а потихеньку висуваються. Є спротив – відкочуються, а потім викликають артилерію та авіацію. Фактично бої вже переходять до артилерійської дуелі та ударів авіації. Найбільше, до речі, ми страждаємо від артилерії та авіації ворога. У нас дійсно по 5-10 Javelin на один російський танк. Але, щоб до нього дістатися, треба пережити авіаційні та артилерійські нальоти. От у цьому величезна проблема", - підсумовує Олег Жданов.