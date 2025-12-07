“Путін робить головну ставку на це”: Жданов шокував сценаріями війни в Україні

Олег Жданов / © ТСН

Росія — величезна ресурсна країна, і Путін робить головну ставку на це. Крім того, у РФ є дієві та ефективні партнери — Китай і Північна Корея.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

«Іран там трошки відійшов, але не повністю. Тобто Китай фактично забезпечує Росії тримання на плаву. Економіка РФ на військових рейках. Російська Федерація за поточний рік підготувалася до „нескінченної“ мобілізації. У них законодавство готове і вони можуть тепер здійснювати призов і мобілізацію. Пам’ятаєте указ Путіна восени 2022 року — 350 тисяч відмобілізувати, і ніхто його досі не скасував», — каже Олег Жданов.

Путін розраховує на війну на виснаження і сподівається, що Європа втомиться надавати нам допомогу, вважає військовий експерт:

«Плюс Сполучені Штати працюють на Путіна, від Трампа чуємо постійно „припинити, припинити фінансування, постачання зброї“. Наразі Трамп не може сам себе перебороти — коли він бачить гроші, то втрачає волю, і контракти він не зупинить. Якщо Європа продовжить фінансувати закупівлю озброєння, то він його продаватиме. І йому байдуже, куди воно далі піде».

З іншого боку, за словами Олега Жданова, на Європу тиснуть всіми способами, і деякі країни починають зупиняти постачання допомоги Україні.

«Ну принаймні Італія. Заступник Мелоні (прем’єр-міністерка Італії — ред.) Маттео Сальвіні, він голова проросійської партії, сказав, що під час перемовин і під час фінансової кризи в самій Італії не варто допомагати Україні грошима та закуповувати зброю, щоб не зірвати перемовний процес. Начебто аргументи такі залізні, і Італія на 2026 рік відмовляється від допомоги нашій країні», — каже Жданов.

Таким чином Путін тиснутиме з усіх боків, щоб Україні послабляли допомогу, водночас буде «витискати» з РФ усе, що можна витиснути:

«Плюс допомога партнерів, боєприпаси — Північна Корея, Китай, усі комплектувальні для виробництва зброї, особливо електроніку та мікрочипи, які Росія не може самостійно виробляти. Ну і політичний тиск з боку США на користь Російської Федерації».