Путін - це Гітлер: конгресмен США розповів про геноцид українців, відповідь на ядерний удар та зброю для ЗСУ

Загнаний у глухий кут диктатор справді може застосувати проти України ядерну зброю, щоб отримати хоч якусь перемогу на полі битви. Проте у США планують на це різко відреагувати. Один із сценаріїв - це повне знищення окупаційної армії на території України.

Конгресмен США Стів Коен в інтерв'ю військовому кореспонденту ТСН Андрію Цаплієнку розповів про підтримку України та подальше постачання зброї ЗСУ.

Нещодавно в Хельсінкській комісії конгресу США відбулись слухання свідчень про порушення прав людини в російських таборах для військовополонених, які, зокрема, давала Юлія Паєвська. Чи будуть ці свідчення конвертовані в будь-які дії? Я маю на увазі позови до Росії, санкції або збільшення постачання зброї.

Юлія дуже переконливий свідок і дуже смілива жінка. Її свідчення про ті жахи, які скоїли росіяни, були вражаючими. Я не можу сказати, чи будуть якісь юридичні дії, позови, після цього, оскільки наразі не є необхідним підключати суд Сполучених Штатів. Але, я думаю, продовжиться протидія щодо того, що зробили та роблять росіяни. Протидія тому, як вони поводяться з полоненими, як вони порушують всі можливі міжнародні закони, які стосуються поводження з військовополоненими. Є певні міжнародні зобов’язання щодо полонених, і вони порушують і ці правила. Я думаю, що комбінація наших дій виглядатиме так: висвітлювати якомога більше страждання українців, вбивства та інші жахливі дії росіян проти цивільних та військовополонених, і водночас надавати більше зброї Україні. Ми розглядаємо зараз збільшення бюджетних асигнувань на зброю для України. Конгрес дав на це минулого тижня свою постійну резолюцію. І, я думаю, зброї буде більше, більше і більше.

Яка ваша особиста реакція на анексію чотирьох українських областей та незаконне приєднання їх до Росії? Для нас абсолютно зрозуміло, що Путін піднімає ставки. Та лякає світ своєю ядерною доктриною. Мовляв, якщо ви підете далі звільняти ваші території, я можу застосувати зброю масового ураження. Чи не здається вам, що настав момент зупинити його в будь-який спосіб?

Я думаю, що, відправляючи більше зброї до України, ми повинні мати певні гарантії, що Україна не застосує її по території Росії. Тому що це може підштовхнути Путіна до використання зброї масового ураження, ядерної зброї. Я думаю, ми повинні рухатись далі, але не підходити до цього рівню. Я за те, щоб давати українцям все, що їм потрібно. Літаки, HIMARS, ATACMS, іншу зброю, значно більше боєприпасів, оскільки знаю, що боєприпаси завжди потрібні. Знаєте, Путін дивна особистість. Він загнаний в кут та втрачає владу. Ми думаємо, що після цієї зими, після того, як минуть холоди та погана погода, якщо навесні йому не вдасться повернути втрачені території, він може вдатися до використання тактичної ядерної зброї. І, я думаю, якщо це станеться, сказали Сполучені Штати, то буде катастрофічна відповідь, про що він знає. Я не знаю, що це може бути. Вчора я почув від нашого журналіста Фаріда Закаріа, що це може бути повне знищення російських сил в Україні. І мені це подобається.

Нещодавня заява колишнього голови ЦРУ генерала Дейвіда Петреусамала серйозний ефект. Я маю на увазі його інтерв’ю каналові ABC, в якому він сказав, що у випадку застосування Росією ядерної зброї США знищить всі конвенційні сили Росії на території України, які побачить, а також Чорноморський флот. Звісно, він не офіційна особа, але його думка збігається з тим, що повторюють інші колишні американські генерали. Отже, чи можете ви відповісти мені відверто, чи обговорюються в Конгресі можливі наслідки для Росії, якщо вона застосує ядерну зброю?

В нас зараз закінчилась парламентська сесія, і ми не ведемо один з одним обговорень. Я дуже обережний стосовно того, що говорити в ЗМІ. Але я думаю, що Закаріа правий. Я не думаю, що під словосполученням "катастрофічна відповідь" треба розуміти ядерний удар Сполучених Штатів по російським містам. Я думаю, надання повітряної підтримки та постачання для України такого озброєння, щоб вона могла знищити російські сили, буде достатньою відповіддю.

Яка була офіційна та, що цікавіше, неофіційна реакція в Конгресі на звільнення Ізюма, Куп’янська, Лимана та інших транспортних вузлів на Півдні та Сході?

В Конгресі багато ентузіазму та радості стосовно цих подій і стосовно того, що Україна відвоювала. Це дуже позитивний сигнал. Люди раділи і в них був святковий настрій. Але ми дуже обережні відносно того, що відбувається у вас на півдні, де прогрес значно повільніший. Було важко та болісно читати про значні втрати, які несуть там українські війська. Що б там не казали, це напрямок важчий, аніж схід. Я думаю, це тому, що багато сил росіяни перекинули зі сходу на південь, і їхні найкращі війська тут. І це буде довгий шлях, я б сказав, давайте подивимося, що буде після зими.

Світ жахнувся від того, що ми побачили в Бучі та навколишніх селах. Я бачив це на власні очі. І в мене немає жодного раціонального пояснення. Як офіцери могли віддавати наказ вбивати цивільних? І ось знову ми маємо факти вбивства росіянами цивільних. Розстріл колони на Харківщині 25 вересня. Вони вбили 20 цивільних, серед них 10 дітей. Стріляли впритул зі стрілецької зброї. Коли ви збираєте такі факти, чи розцінюєте ви їх як прояви геноциду?

Я подавав через Конгрес резолюцію, і, гадаю, інші мої колеги теж так зробили, резолюцію про визнання того, що роблять росіяни, геноцидом проти українців. Російською спробою створити геноцид для українців. І, я думаю, ми бачимо всі елементи геноциду. Сексуальні злочини, знищення культури, заяви про те, що Україна не має права на існування, знищення міст разом з цивільним населенням. Всі елементи геноциду, які офіційно визнані, присутні зараз в Україні. І Росія має бути визнана стороною, яка створює геноцид. Я сформулював це в своїй резолюції. Я попросив голову комісії з міжнародних відносин внести це до порядку денного, і я буду говорити з ним про це ще раз. Байден говорив приблизно те саме, коли був у Варшаві. Це виходить з сенсу деяких його оцінок. Я знаю, що в Держдепі існує спротив проти того, щоб робити більш жорсткі заяви. Але я переконаний, що геноцид має бути визнаний, і резолюція має пройти через комітет з міжнародних відносин.

Фото: Facebook/ ДСНС України

Чи можу я вас спитати про дещо особисте? Коли ви чуєте про такі історії, поза тим, що ви є конгресменом, як ви собі пояснюєте причину цих злочинів? Я питаю, тому що я сам намагаюсь зрозуміти причину свідомого вбивства цивільних. І в мене немає пояснення. Якщо ви себе запитуєте, чому росіяни це роблять, яке може бути пояснення? Заради чого?

Сьогодні я прийшов до польського єврейського музею. Там дуже багато інформації не тільки про Варшавське гетто та знищення євреїв в таких таборах, як Треблінка, але й про бачення Гітлера щодо Другої Світової. І я думав про Путіна та про Україну. Путін - це Гітлер. Від рухомий думками, що сама історія його привела туди, де він зараз знаходиться. Але насправді це божевільний, людина з розладом особистості, з тим же симптомом, що був у Гітлера. Вони безнадійно самозакохані. Вони думають лише про себе і стурбовані лише тим, як вони увійдуть в історію. Але історія осудить Путіна, як Гітлера. Хоча він хоче бути Петром Першим. Різниця між перемогою і поразкою для нього лише в тому, як його особисто оцінять. І мене турбує те, що він може вчинити перед своїм кінцем. Немає виправдання вбивству цивільних. Це геноцид вбивати цивільних, руйнувати міста та руйнувати Україну. Якщо він зробить те, що він залишив після себе в Алеппо чи в Чечні, для нього це не має значення. Бо він самозакоханий нарцис без совісті. Це те, з чим ми маємо справу. Немає причин або виправдання вбивству цивільних, руйнуванню пам’яток культури. NYT публікувала розмови російських солдатів з батьками, матерями, дружинами. Вони необов’язково вірили тому, що кажуть українці про вбивства в Бучі та в інших звільнених населених пунктах. Але NYT дослідила дзвінки з російських телефонів та зробила своє розслідування. Тож навіть росіяни визнали свою причетність до вбивств. Солдатам дозволяли вбивати, ґвалтувати та мародерити все, що їм подобається. Це все ознаки геноциду, і накази робити це давало російське командування.

Дозвольте мені сфокусуватися на допомозі Україні. Кажу про власну точку зору на події. Американська допомога, яку ми бачили напередодні війни, була необхідною, але недостатньою для того, щоб уникнути війни. Сполучені Штати запізнились з кількістю та якістю озброєнь для України. Я маю на увазі, якби ми до війни мали те, що маємо зараз, Путін би не наважився на відкриту агресію проти України. Чи не думаєте ви так само? І знаючи про ці помилки нещодавнього минулого, чого б не дати Україні зараз стратегічні оборонні системи, щоб уникнути тисячі жертв у майбутньому?

Нам варто забезпечити сили оборони України всім, чим ми зможемо. І я відчував це від самого початку. Американська розвідувальна спільнота та міністерство оборони США, всі вони помилились. Вони вважали, що Київ впаде через 48 годин, максимум через 72 години. Я не люблю це повторювати, бо надто хірургічні терміни використовувались для описання ситуації, але були побоювання щодо того, що українська влада буде обезголовлена. Вони помилялись. І саме тому вони не давали багато зброї. Про це в нас запитали одного з наших лідерів. Відповідь була такою. Ми не хочемо, щоб ця зброя потрапила до рук росіян, і щоб вони змогли розібратися з тим, що їм дісталося. З нашими технологіями. Вони думали, що війна буде швидкою. Але вони помилялись. І я маю зізнатися, я передбачував це. Я був у Вільнюсі напередодні війни, і мене спитали литовські журналісти про війну, і я сказав, що є ймовірність того, що Росія може почати перемагати українську армію, але іноді величезна мотивація та емоція може здивувати противника, який не думає, що Україна може досягти успіху. І я привів аналогію зі шкільною футбольною командою, яка грає проти сильнішого противника. Але, попри все, вона перемагає його, тому що емоція надає їй перевагу. Вона просто грає краще. Українці грають крутіше. І вони зробили це. Вони показали, що російським солдатам ця війна не потрібна. Може, крім найманців групи Вагнера, які в силу різних обставин хочуть воювати. Решта солдатів дезорієнтовані, багато з них навіть не знали, що вони їдуть на війну. І ось вони зустрілись з українцями, згуртованими, мотивованими. І відтепер росіянам не хочеться взагалі залишатися в Україні. Їх легко змусити розвернутися та відступити. І, я думаю, для Путіна буде важко зібрати армію, яка хоче воювати. І, я думаю, ми повинні дати зброю, яка потрібна українцям зараз, бо ми помилялись від самого початку, і ми зараз маємо бути в цьому послідовними. Тому що Путін поважає лише силу. Він поважає міць. Ми показуємо силу, але недостатньо.

Нагадаємо, президент Чехії закликав Євросоюз реагувати на злочинні дії Росії. Якщо Кремль вирішить застосувати ядерну зброю проти України, Європа та світ мають дати "рішучу військову відповідь".

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