“Путін ще може перемогти”: Дикий розповів, від чого залежить сценарій розвитку війни в Україні

Дикий розповів, за яких умов Путін може перемогти.

Президент Росії Володимир Путін ще може перемогти у війні з Україною.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні “Айдар” Євген Дикий.

За його словами, сценарій розвитку війни залежить від українців.

“При тому навіть не від тих хлопців і дівчат, які зараз вже в пікселі, а набагато більше від українського тилу. Від того, почне український тил знову жити війною, як це було в 2022 році, коли ми перемагали. Чи продовжить так розслаблятися, як ми розслабилися в 2023 році. Оце фактично і визначить”, — розповів Євген Дикий.

Якщо порівнювати з Другою світовою війною, ми зараз перебуваємо приблизно в 1943-му році, каже військовий аналітик.

“Це якраз той рік, коли, мабуть, востаннє ще були шанси перемогти у Гітлера. Тобто все ще хиталося. Нагадаю, що, наприклад, тільки наш Харків тоді тричі переходив із рук в руки. Десь така ситуація і зараз”, — вважає Євген Дикий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ЄВГЕН ДИКИЙ: Путін може перемогти! Росія готується до ще більшої війни!

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