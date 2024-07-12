Путін шукає найболісніший ракетний шлях на Київ: експерт назвав загрози найближчого часу

За даними аналітика, окупанти можуть здійснювати масовані удари як мінімум раз на місяць.

Найближчим часом рівень ракетних обстрілів України скоріш за все збережеться таким, яким він був протягом попередніх місяців, путінська армія не полишає намірів атакувати Київ з повітря та ймовірно працює над удосконаленням своїх атак.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Час від часу ворог може здійснювати великі обстріли. Такі зараз фіксуються раз на місяць. Такі, які були 1 червня, 8 липня. Але в середньому кожні від 2 до 5 днів вони будуть наносити удари меншою кількістю ракет. Йдеться про 5-10-15 одиниць", - каже Олександр Коваленко.

Та додає: "В проміжках між цими атаками будуть поодинокі удари по всій території України з використанням ракет Х-59, Х-69, Х-31, "Іскандерів". З відповідною періодичністю будуть використовувати дрони-камікадзе Shahed-136. Основні задачі для них – пошкодження аеродромів, енергетичної інфраструктури та інших об`єктів".

Можливі атаки на Київ

Вчора, 11 липня, деякі з моніторингових Telegram-каналів повідомляли, що в напрямку Києва з Росії летів один дрон-камікадзе.

"Можливо, ворог з'ясовує те, як після удару 8 липня за ці дні було змінено місця розташування засобів протиповітряної оборони, - припускає Коваленко. - Цим дроном вони могли "прощупувати" саме локації наших ППО. Зараз ворог відпрацьовує різні варіанти з траєкторіями, намагається зясувати, яка комбінація для ракет може бути найбільш ефективною, яка траєкторія, за яким принципом їх запускати. Удар 8 липня був достатньо ефективним, якщо його порівнювати з іншими, які наносили російські окупанти раніше. Зараз вони займаються ретельним розрахунком та аналізом таких ударів".

За словами Коваленка, росіяни обстрілюють переважно тими ракетами, які виробили.

"Щодо "Калібрів", яких у них зараз близько 300 одиниць - з носіями проблема. Російським окупантам не так просто запускати ці ракети".

Ракетна атака по Охматдиту: один чи два корпуси знесуть, дітей везуть лікувати за кордон

Раніше повідомлялось про те, що в Росії після удару по "Охматдиту" закликали до нових убивств цивільних.

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