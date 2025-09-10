Путін шукає нову війну: Жданов шокував метою атаки Росії по Україні та Польщі

Володимир Путін, Олег Жданов / © ТСН

У ніч проти 10 вересня Росія здійснила масштабну атаку дронами та ракетами по Україні. Війська РФ випустили 415 ударних безпілотників, 42 крилаті та одну балістичну ракету. Частина дронів порушила повітряний простір Польщі — за різними даними, від 8 до 19 «Шахедів» залетіли вглиб країни. Вперше країні НАТО довелося збивати російські цілі на своїй території.

Усе, що відомо про атаку, її мету та наслідки — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Удар по Україні 10 вересня і «Шахеди» в Польщі: що відомо

У ніч проти 10 вересня Росія розпочала чергову масовану комбіновану атаку по Україні. Було зафіксовано влучання 16 ракет і 21 ударного БпЛА на 17 локаціях. Вибухи лунали в Києві, Луцьку Львові, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій областях, на Прикарпатті.

Близько 00:50 за київським часом перші російські «Шахеди» порушили повітряний простір Польщі.

«Кількість російських дронів, які перетнули кордон Польщі та значно заглибилися на її територію, може бути більшою від попередньо озвученого числа. За оновленими даними, цієї ночі загалом близько двох десятків російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі», — повідомив президент України Володимир Зеленський.

Дрони збивали польські військові. Над аеропортами Ряшева, Любліна та Варшави закрили повітряний простір через «незаплановану військову активність».

Над Польщею підняли винищувачі F-16, а також SAAB 340 (літак дальнього радіолокаційного виявлення).

У десяти воєводствах Польщі також оголосили пришвидшений виклик резервістів ТрО через вторгнення до повітряного простору країни російських безпілотників.

НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору у зв’язку з інцидентом з російськими безпілотниками в повітряному просторі Польщі.

Поляки виклали в Мережі наслідки атаки російських дронів. Так, російський «Шахед» атакував житловий будинок у Вириках (Володавський повіт, Люблінське воєводство). Пошкоджено дах будівлі та автомобіль, який стояв у дворі. Люди не постраждали. Влада наразі не може чітко сказати, чи це був дрон, який влетів у будинок, чи лиха наробили уламки.

У різних містах Польщі також виявляють уламки російських безпілотників. Зокрема, один із дронів впав у місті Мнішкув, що в Лодзинському воєводстві.

Уламки ще одного збитого БпЛА виявили на цвинтарі на південному сході Польщі, за 40 км від кордону з Україною, повідомила окружна прокуратура міста Замостя.

Тим часом у Кремлі традиційно ухилилися від коментарів. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков переадресував усі запитання про інцидент із російськими дронами над Польщею до Міністерства оборони РФ. Він знову накинувся на країни Євросоюзу та НАТО, мовляв, вони «щодня звинувачують Росію у провокаціях без жодних аргументів».

А тимчасовий повірений у справах Росії в Польщі Андрій Ордаш заявив, що РФ вважає безпідставними та необґрунтованими звинувачення Польщі щодо інциденту з порушенням повітряного простору країни російськими дронами.

У США висловилися про те, що на атаку БпЛА по Польщі Білий дім має відповісти санкціями.

Президент США Дональд Трамп також публічно відреагував на вторгнення російських дронів до повітряного простору Польщі. З цього приводу він опублікував повідомлення в соцмережі Truth Social.

«Що це за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Починаємо», — написав президент США.

Однак з повідомлення не зовсім зрозуміло, що саме збирається починати Дональд Трамп.

Раніше в Білому домі повідомили, що сьогодні, 10 вересня, президент США проведе розмову з польським президентом Каролем Навроцьким.

Путін шукає нову війну

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський диктатор Володимир Путін шукає нову війну, саме тому «Шахеди» порушили повітряний простір під час останньої атаки.

«Пам’ятаєте, кілька років тому була найпопулярніша тема серед політиків, „червоні лінії“ всі малювали. І тоді у Кремлі пролунала фраза, що ніхто не має права малювати Росії червоні лінії, Путін сам малюватиме ці червоні лінії. Ось він сьогодні і малює», — каже Олег Жданов.

Фактично Путін перевіряє реакцію НАТО на вторгнення Росії до однієї із країн НАТО, вважає експерт:

«Ту ж саму Естонію — чому б не провести операцію „Нарва — русский город“. Бачите, НАТО „стурбоване“. Моніторингові канали писали, що з десяток дронів пішли на Польщу. Це фіксували наші засоби радіотехнічної розвідки. Польща спочатку сказала, що два збили, потім взагалі один, і вони „стурбовані“».

За словами Олега Жданова, заради кількох дронів піднімати кілька бортів авіації та задіювати системи ППО нелогічно.

«На „один дрон“ піднімати F-16 і F-35, задіювати авіаційне крило НАТО, яке розташоване в Польщі, задіювати системи ППО НАТО, які стоять у Польщі — це абсурд. Це зайвий клопіт. А Польща зараз каже, що все гаразд, ну подумаєш. А водночас у двох воєводствах Туск каже, хто знайде дрон або уламки, які впали, терміново повідомляти поліцію. То скільки ж було дронів?» — каже військовий експерт.

Для Путіна така реакція — «зелене світло», вважає Олег Жданов. Очільник Кремля розуміє, що може робити, що заманеться, а НАТО буде просто «стурбоване».

«Він розуміє, що завтра, якщо він захопить Нарву „зеленими чоловічками“, НАТО буде „стурбоване“. До речі, коли про ці червоні лінії казали, я висловлював припущення, що Путін може розвалити НАТО за 24 години. Напасти на одну з країн НАТО — і все. І вони на четвертій Статті власного Статуту — консультації стосовно загроз — погризуться, як щури, і з’їдять одне одного. І на цьому НАТО закінчиться. От що робить Путін», — каже Олег Жданов.

Військовий експерт також звернув увагу на нещодавній виступ російського генерала і голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова. Той заявив про «фашизм» у Фінляндії та наміри РФ «захищати свої інтереси» в цій країні.

«Мовляв, Фінляндія скочується до фашизму і вони будуть самі винні в тому, що з ними може статися. А що з ними може статися? Напад Росії», — каже Олег Жданов.

У РФ іде повна мілітарізація країни, тому вони шукають нову війну, пояснює військовий експерт. Де її шукати — на Заході. Як це перевірити — робити отакі збройні провокації, як у Польщі:

«Ще один нюанс, чому Росії потрібна нова війна. Вони провели дослідження впливу виведення радянських військ з Афганістану 1989 року на розвал Радянського Союзу. Тоді вийшла одна посилена армія, 50–60 тисяч ми тримали в Афганістані. А ці хлопці дуже сильно вплинули на суспільну думку стосовно того, що війна була загарбницька. Жодного інтернаціонального обов’язку вони там не виконували. Вони намагалися зламати Афганістан і насадити там демократію західного типу в мусульманській країні. І тому в Кремлі чітко розуміють, що якщо 700 тисяч приїдуть з України, а ще з них 200 тисяч зеків, половина навіть якщо виживе, то яка криміногенна обстановка буде в Росії і яку суспільну думку вони сформують, коли їх тут називають окупантами? Вони ж це розуміють, як би там пропаганда не казала. І вони приїдуть і розповідатимуть, що вони робили в Україні, як вони вбивали. А що робити з юнармією, яка сьогодні з першого класу бігає з автоматами смугу перешкод? Вони долають із єдиним гаслом — «вбивати хохлів»».

Олег Жданов нагадав, що в Росії давно розігрують тему Третьої світової війни:

«2021 року генерал Герасимов у журналі „Красная звєзда“ — це провідне військове видання Росії — написав величезну аналітичну статтю „Третя світова війна нового гібридного типу“. Там усе це описано. Там немає конкретики про країни і території яких країн, але методика її ведення повністю співпадає з тим, що сьогодні коїться навколо нашої війни».

Які об’єкти атакувала Росія в Україні 10 вересня

У ніч проти 10 вересня російська атака була спрямова переважно на захід України. Під ударом опинилися різні об’єкти, зокрема енергетика. Втім, за словами Олега Жданова, для Путіна сьогодні немає проблеми в охопленні цілей.

«Вони можуть не визначати пріоритетні цілі за рахунок шаленого збільшення кількості вогневих засобів ураження. На сьогоднішній день вони здатні охопити все: і енергетичні цілі, і особливу увагу вони приділяють складським приміщенням, причому на різних підприємствах — необов’язково військово-промислового комплексу. Мабуть, у них побутує думка, що ми можемо ховати військово-технічне майно на складах якихось інших підприємств чи організацій. «Нова пошта» постійно потрапляє під обстріли. Вони, мабуть, думають, що ми використовуємо склади для зберігання чогось військового. А 400 з лишнім «Шахедів”— цілей менше на вогневий наліт визначається, ніж вони призначають дронів для застосування в тому чи іншому нальоті», — каже військовий експерт.

Новий етап ескалації війни в Україні: чого очікувати далі

На думку Олега Жданова, Путін продовжуватиме й надалі атакувати з такою ж інтенсивністю. Це можна назвати новим етапом ескалації.

«Я не погоджуюся, що це новий етап війни. Нічого нового він особливо не вигадав. Просто він ескалував за рахунок кількості. Сталінське гасло було, що кількість має перерости в якість. Так Сталін розмірковував на початку Великої вітчизняної війни. Тому Жуков і гнав сотнями тисяч на німецькі кулемети радянських воїнів. Те ж саме сьогодні робить і Путін», — каже військовий експерт.

За його словами, Росія намагається розвалити українську економіку та знищити логістичну базу, щоб завдяки цьому вирішувати проблеми на фронті.

«Тому що фронт більш-менш не те, що стабілізований, не можна так сказати, але він став більш інерційним, він мало рухається, він млявий. І тому вони вирішили перенести основні зусилля вглиб нашої країни. І дивіться, обманний маневр о 6-й годині ранку ракети в останню мить відвернули від Києва. В районі Василькова вони почали повертати на Житомир. І пішли далі. Тобто Київ вони так, полякали, а удар далі був зміщений на західну частину нашої країни», — каже Олег Жданов.

Від наймасштабнішого ракетно-дронового удару по Україні минуло менше тижня, зазначив експерт. На жаль, російська армія здатна продовжувати в такому ж темпі і влаштовувати масовані атаки кілька разів на тиждень.

«Буданов казав, що росіяни на кінець серпня вироблятимуть до 230 дронів різних типів на добу, а ще в липні вони виробляли 170. Далі Буданов казав, що вони до кінця року намагатимуться збільшувати потужності на 10–15 відсотків щомісяця і на кінець року можуть вийти на виробництво до 400 дронів на добу. Тож вони нарощують виробництво дронів, особливо дальнього радіусу дії. І, на жаль, такі нальоти будуть. До речі, лунала цифра, що кожні 6–8 діб вони повторюватимуть такі масовані вогневі нальоти. Поки що це відповідає дійсності, на жаль», — каже експерт.

Чи атакуватиме РФ Польщу знову

На думку Олега Жданова, на прикордонні воєводства Польщі, цілком ймовірно, чекає загроза під час наступних російських атак по Україні.

«Але знову ж таки, подивимося — вони й далі робитимуть вигляд, що це або „репетиція“, або „нічого страшного“. Вони будуть оголошувати тривогу, піднімати авіацію. До речі, це дуже дорого. Тим більше, ми знаємо, що F-16 проти „Шахедів“ — це неефективно. Тому що є різниця у швидкостях і загроза зловити хоча б один осколок від підриву «Шахеда» в повітрі — для F-16 це смертний вирок. Тож подивимося на реакцію», — каже експерт.

За його словами, поки Польща перебуває в НАТО, іншої реакції ми, на жаль, не почуємо.

«До речі, знову повертаються до нового воєнно-політичного союзу — чи НАТО–2.0, чи східне НАТО — вже знову порушили цю тему. І я думаю, що треба її розхитувати, треба її прокачувати, і треба створювати воєнно-політичний союз. Нам з нашими сусідами або сусідам із залученням нас, тому що у складі НАТО, де поки що домінують Сполучені Штати, НАТО нам нічого не дасть. А їм — тим більше», — вважає Олег Жданов.