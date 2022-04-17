Путін шукає винних: в Росії точиться війна на смерть між ФСБ та Міноборони

Російський "фюрер" сьогодні нагадує Гітлера весни 1945 року, коли той до останнього дня свого життя сподівався, що завтра буде атомна бомба, яку він кине і виграє війну.

У Міноборони повідомляють, що росіяни не можуть почати свою розпіарену битву за Донбас, бо ЗСУ їх активно стримують. Сили, які вони намагаються накопичити, ми активно розбиваємо. Проте недооцінювати ворога не варто. За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, битва за Донбас буде великою.

Саме тому США, за інформацією американського телеканалу NBC News, закликають союзників надати Україні більше артилерії та боєприпасів. Проте британська розвідка попереджає: хоч фокус російського вторгнення і змістився на схід України (вони концентрують сили біля Харкова та Сєверодонецька), кінцева мета Росії не змінилася.

"Вона прагне змусити Україну відмовитися від своєї євроатлантичної орієнтації та утвердити власне регіональне домінування", - йдеться у британців.

Ставки надвисокі. Путін поставив на карту все. Вже очевидно, що до 9 травня він не зможе продемонструвати зомбованим пропагандою росіянам хоч якусь перемогу. Саме тому в Кремлі почали лякати застосуванням тактичної ядерної зброї, особливо після знищення флагмана ЧФ крейсера "Москва".

ТСН.ua продовжує аналізувати стан справ на фронті. Разом із військовим експертом Олегом Ждановим розбиралися, чому росіяни ніяк не можуть розпочати свою легендарну битву за Донбас, та чи є Путіну що продемонструвати на 9 травня.

Битва за Донбас

За словами Олега Жданова, можна рахувати, що ця битва за Донбас вже почалася, але не в повному обсязі. Росіяни ніяк не можуть сформувати резерв – це їхня головна проблема. Тому на сьогодні ніхто не може спрогнозувати, коли почнеться масований наступ.

Резерв росіяни не можуть сформувати з двох причин:

через неможливість зібрати необхідну кількість особового складу;

через нестачу техніки та озброєння для укомплектування цих військ.

За даними української та західної розвідки, очікування від мобілізації в Росії найгірші. З тих людей, які прийшли до військкомату за повістками по тій же системі БАРС (бойовий активний резерв країни), за якою Росія запустила приховану мобілізацію, менше 1% погодилися підписати контракт із ЗС РФ на умовах участі у бойових діях.

"А сьогодні, коли РФ ще й змінила умови контракту в сторону погіршення, включивши кримінальну відповідальність за відмову від участі в бойових діях в Україні, це точно не сприятиме тому, що люди підуть підписувати контракт. Навпаки, це може відштовхнути ще якусь частину суспільства за таких умов контракту", - вважає Олег Жданов.

Ядерний удар

ТСН.ua вже писав, що після знищення крейсера "Москва", у Кремлі справжня істерика. У Держдумі відкрито закликають ще більше бомбити Київ, щоб вбити Володимира Зеленського, а у російських Telegram-каналах повно закликів до удару по Україні ядерною зброєю.

Власне, використання Путіним тактичної ядерної зброї не виключили директор ЦРУ Вільям Бернс та Володимир Зеленський. За словами Олега Жданова, Росія вже використала майже всі свої засоби. Останнє – це буде достославна битва за Донбас.

"Якщо вони ще й її програють, тоді, так, можна на 100% казати, що вони використали всі можливі засоби, крім зброї масового ураження. На сьогодні я б порівняв Путіна з Гітлером весни 1945 року, коли він кожного дня очікував від своїх вчених зброї масового знищення. І він до останнього дня свого життя сподівався, що, все, завтра у нього буде атомна бомба, яку він кине і виграє війну. Саме в такій ситуації, на мій погляд, сьогодні опинився Путін", - вважає Олег Жданов.

Проте, за словами експерта, по оточенню Путіна зовсім інший розклад. В більшості своїй воно дивиться все ж таки на Захід, а не на Путіна, і ставить питання: ну скільки він ще протягне на цьому посту, скільки він ще зможе покерувати країною? А у них є діти, онуки, всі статки і рахунки на Заході. Тому, може домовитися з Заходом і почати з чистого аркуша?

"Думаю, що там саме такі думки. Тим паче, що сьогодні в Росії почалася масштабна війна між ФСБ та Міноборони. Там війна почалася не на життя, а на смерть, хто кого втопить. Бо вирішується питання, на кого повісити відповідальність за провал війни в Україні: чи ФСБ зможе це повісити на військових, чи військові відіб’ються і все ж таки повісять це на ФСБ", - коментує Олег Жданов.

Сухопутний коридор

Так, Путін не досяг своїх амбітних цілей в Україні. Бліц-криг із взяттям Києва за 3-4 дні провалився. Проте це не означає, що йому нічого продати росіянам. За словами Олега Жданова, за ці 53 дні війни проти України, у нього є досягнення – це сухопутний коридор.

"Я б на місці Путіна навіть не став штурмувати далі Маріуполь. Але ніхто не скасовував російський ідіотизм. Вони будуть класти війська стільки, скільки його вистачить. А так його вже немає сенсу штурмувати, бо його можна обійти. І все одно коридор є, поки ми їх звідти не вибили", - каже Олег Жданов.

По-перше, росіяни контролюють Запорізьку АЕС, яку включили до "Росатому". Тобто, Путін фактично контролює електрику на всьому північному сході.

По-друге, вони пустили воду в Крим, захопивши південну Таврію. У Путіна є Північно-Кримський канал.

"Вода вже фізично в Криму, вона перейшла Джанкой і пішла на рисові поля. На YouTube багато роликів, як вони вмикають всі насосні станції для підйому води. Все працює. Вони не модернізували канал у себе в Криму, тому далі Джанкою вони воду не подають. Тому у Путіна є вода в Крим - те, що він завжди обіцяв росіянам", - каже Олег Жданов.

По-третє, Азовське море, яке стає внутрішнім озером РФ.

Якщо Путін не продемонструє зараз успіху на Донбасі, Росія може використати вже здобуті територіальні "досягнення", об’єднавши їх в одну адміністративну одиницю, умовну "Новоросію" без включення до складу РФ.

Навіщо? Щоб, як і "ДНР"/"ЛНР" свого часу, штовхати назад в Україну, використовуючи політику "Мінська-2". Тобто, після провалу донбаського наступу Кремль буде намагатися втягнути Київ у перемовний процес. А у України, за словами Олега Жданова, залишається лише один шлях – це війна.

"Але судячи навіть з того, що вони сьогодні про це не говорять, їхні пропагандистські канали всі мовчать, це не співпадає з тим, що особисто говорив Путін. А особисто Путін казав, що треба звільнити Донбас. Тому навіть ці здобутки він не може продати суспільству саме тому, що вони не відповідають його словам", - зауважує експерт.

І наостанок ТСН.ua запитав у Олега Жданова, чи можуть ЗСУ зараз відбити Херсон і південну Таврію?

"Так, цілком зможуть. Але може і не знадобиться їх відбивати. Чому? Якщо ми нанесемо реальну військову поразку російським військам на Донбасі, то далі вся оборона Росії просто сама посиплеться, як картковий будинок", - підсумував експерт.