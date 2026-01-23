- Дата публікації
Путін скасував масований обстріл Києва в останній момент: що сталося
Військовий експерт проаналізував таємні домовленості, роль нафтового «тіньового флоту» та умови, за яких обстріли енергетики можуть припинитися.
Минулої ночі всі чекали на масований обстріл Росією Києва. Багато писали про те, що Путін має наміри остаточно знищити енергетику столиці, зануривши місто у суцільну темряву та мороз. Монітори повідомили про активність російських «Тушок» до 2 ночі, але бойових вильотів не відбулося.
ТСН.ua з’ясовував, що стало на заваді у росіян і чи не означає це те, що противник змінює тактику — переходить до відвертого морально-психологічного тиску на тлі найближчих переговорів.
Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що така поведінка — це наслідки того, що відбувалося у Давосі, де підбивалися військово-політичні та військово-економічні підсумки за участі світових лідерів.
«Ймовірно, що Трамп захотів побачити та почути у Давосі нашого президента для того, щоб з’ясувати, на що Україна може піти у подальшому. І далі з’явилося питання енергетичного перемир’я. Воно дуже болюче для обох сторін», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці.
Палаючі НПЗ та переговори в Еміратах
Він додає, що для Росії найболючіше питання — це їхні палаючі НПЗ та все, що пов’язано з паливно-мастильними матеріалами, по яких ми завдаємо дошкульних ударів.
«А ще додалася тема з нафтовими танкерами тіньового флоту Росії, які почали захоплювати та топити. Путін бачить, як розвиваються події, які можуть прискорити крах російської економіки, а цей рік для них вже критичний, не тільки на полі бою, де Україні треба втриматися. Тому російський диктатор хоче знову вхопитися за вікно можливостей у вигляді „енергетичного перемир’я“, бо це йому дозволить захопити ще більше українських земель», — зазначає генерал-лейтенант.
Щодо України, то Росія завдала серйозних ударів по нашій енергетиці, результати цих ударів під час сильних морозів відчула вся країна і особливо Київ.
«Американці, враховуючи стан переговорного процесу, розглядають можливість, що обидві сторони підуть на те, щоб зупинити нанесення ударів. З боку України по російських НПЗ, а з боку Росії по нашій енергетиці. В Еміратах три доби на технічному рівні триватимуть переговори за участі представників України, США та Росії», — каже військовий експерт.
Він додає, що такі перемовини вже мали місце, але участь у них брали другорядні особи. Росія тоді всіляко гальмувала просування цього процесу, і розмови були ні про що.
«Зараз переговори на цьому рівні мають вагу та є великі шанси домовитися. Тому, коли тривають переговори такого рівня, наносити масовані ракетні удари було б недоцільно. Гадаю, тому запланований ракетний удар відклали», — зазначає Ігор Романенко.
Експерт додає, що це не означає, що ракетних ударів з боку Росії більше не буде. Адже вже були часи, коли в Україні працювали певні міжнародні організації та приїжджали впливові політики.
«На цей час обстріли припинялися. Але ж часом Росія їх відновлювала. Тому теперішнє затишшя — це наслідки Давосу. Що буде далі — чекаємо результатів перемовин у Еміратах», — зазначає Ігор Романенко.
«Гачок» для Трампа та команда «відбій»
Експерт додає, що масований обстріл України дійсно планувався. Але Путіну достатньо дати команду «відбій», і її виконують підлеглі.
«Путіна проінформували помічники, що відбувається в Давосі, і він відповідним чином реагує — дає команду відкласти обстріл. До речі, за інсайдерською інформацією, у Давосі Путін через Дмитрієва передав записку Трампу з певними проханнями, а окрім записки, гадаю, був і зворотний зв’язок. Трампу потрібні хоч якісь зрушення у війні, яку він обіцяв зупинити за один день. Тому зараз і розпочалися ці переговори про енергетичне перемир’я. Воно дуже потрібне Путіну, і це вже серйозно», — зазначає Романенко.
Військовий експерт підкреслює, що позитив для України у тому, що американці наділі будуть надавати нам зброю або ж продавати її. І Трампу опосередковано, але в чомусь доведеться тиснути на Путіна.
«Поки Трамп не наважується це робити в обличчя Путіну, бо у останнього на нього, мабуть, є міцний гачок. Гадаю, що саме у цьому є певний позитив для нас, бо Трамп може допомогти Україні з озброєнням, а ми відповідно зможемо вистояти у такий важкий для нашої країни період», — каже експерт.
Чого чекати далі?
На думку військового експерта, навіть під час перемовин росіяни можуть вдаватися до тиску на Україну. Наприклад, піднімати у повітря МіГи, які споряджені «Кинджалами», чи переміщувати літаки стратегічної авіації. Тобто робити все, щоб в Україні у цей час лунав сигнал повітряної тривоги — люди йшли до укриття, а життя ставало на паузу.
«Росіяни робили це раніше і робитимуть надалі, доки не буде підписана угода щодо енергетичного перемир’я, але тут загроза зникне лише для енергетичних об’єктів, все інше залишиться як раніше. Можливості та інструментарій, щоб здійснювати такий тиск, у Путіна є. Він підніматиме носії „Кинджалів“ чи літаки стратегічної авіації. Цим він не лише посилюватиме військово-політичний тиск на Україну, а ще й навчатиме своїх молодих пілотів, які відпрацьовуватимуть різні польотні завдання», — підсумовує експерт.