Путін скасував масований обстріл Києва в останній момент: що сталося

Що змусило Росію відмінити завдавання удару і не піднімати літаки

Реклама

Минулої ночі всі чекали на масований обстріл Росією Києва. Багато писали про те, що Путін має наміри остаточно знищити енергетику столиці, зануривши місто у суцільну темряву та мороз. Монітори повідомили про активність російських «Тушок» до 2 ночі, але бойових вильотів не відбулося.

ТСН.ua з’ясовував, що стало на заваді у росіян і чи не означає це те, що противник змінює тактику — переходить до відвертого морально-психологічного тиску на тлі найближчих переговорів.

Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що така поведінка — це наслідки того, що відбувалося у Давосі, де підбивалися військово-політичні та військово-економічні підсумки за участі світових лідерів.

Реклама

«Ймовірно, що Трамп захотів побачити та почути у Давосі нашого президента для того, щоб з’ясувати, на що Україна може піти у подальшому. І далі з’явилося питання енергетичного перемир’я. Воно дуже болюче для обох сторін», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці.

Палаючі НПЗ та переговори в Еміратах

Він додає, що для Росії найболючіше питання — це їхні палаючі НПЗ та все, що пов’язано з паливно-мастильними матеріалами, по яких ми завдаємо дошкульних ударів.

«А ще додалася тема з нафтовими танкерами тіньового флоту Росії, які почали захоплювати та топити. Путін бачить, як розвиваються події, які можуть прискорити крах російської економіки, а цей рік для них вже критичний, не тільки на полі бою, де Україні треба втриматися. Тому російський диктатор хоче знову вхопитися за вікно можливостей у вигляді „енергетичного перемир’я“, бо це йому дозволить захопити ще більше українських земель», — зазначає генерал-лейтенант.

Щодо України, то Росія завдала серйозних ударів по нашій енергетиці, результати цих ударів під час сильних морозів відчула вся країна і особливо Київ.

Реклама

«Американці, враховуючи стан переговорного процесу, розглядають можливість, що обидві сторони підуть на те, щоб зупинити нанесення ударів. З боку України по російських НПЗ, а з боку Росії по нашій енергетиці. В Еміратах три доби на технічному рівні триватимуть переговори за участі представників України, США та Росії», — каже військовий експерт.

Він додає, що такі перемовини вже мали місце, але участь у них брали другорядні особи. Росія тоді всіляко гальмувала просування цього процесу, і розмови були ні про що.

«Зараз переговори на цьому рівні мають вагу та є великі шанси домовитися. Тому, коли тривають переговори такого рівня, наносити масовані ракетні удари було б недоцільно. Гадаю, тому запланований ракетний удар відклали», — зазначає Ігор Романенко.

Експерт додає, що це не означає, що ракетних ударів з боку Росії більше не буде. Адже вже були часи, коли в Україні працювали певні міжнародні організації та приїжджали впливові політики.

Реклама

«На цей час обстріли припинялися. Але ж часом Росія їх відновлювала. Тому теперішнє затишшя — це наслідки Давосу. Що буде далі — чекаємо результатів перемовин у Еміратах», — зазначає Ігор Романенко.

«Гачок» для Трампа та команда «відбій»

Експерт додає, що масований обстріл України дійсно планувався. Але Путіну достатньо дати команду «відбій», і її виконують підлеглі.

«Путіна проінформували помічники, що відбувається в Давосі, і він відповідним чином реагує — дає команду відкласти обстріл. До речі, за інсайдерською інформацією, у Давосі Путін через Дмитрієва передав записку Трампу з певними проханнями, а окрім записки, гадаю, був і зворотний зв’язок. Трампу потрібні хоч якісь зрушення у війні, яку він обіцяв зупинити за один день. Тому зараз і розпочалися ці переговори про енергетичне перемир’я. Воно дуже потрібне Путіну, і це вже серйозно», — зазначає Романенко.

Військовий експерт підкреслює, що позитив для України у тому, що американці наділі будуть надавати нам зброю або ж продавати її. І Трампу опосередковано, але в чомусь доведеться тиснути на Путіна.

Реклама

«Поки Трамп не наважується це робити в обличчя Путіну, бо у останнього на нього, мабуть, є міцний гачок. Гадаю, що саме у цьому є певний позитив для нас, бо Трамп може допомогти Україні з озброєнням, а ми відповідно зможемо вистояти у такий важкий для нашої країни період», — каже експерт.

Чого чекати далі?

На думку військового експерта, навіть під час перемовин росіяни можуть вдаватися до тиску на Україну. Наприклад, піднімати у повітря МіГи, які споряджені «Кинджалами», чи переміщувати літаки стратегічної авіації. Тобто робити все, щоб в Україні у цей час лунав сигнал повітряної тривоги — люди йшли до укриття, а життя ставало на паузу.

«Росіяни робили це раніше і робитимуть надалі, доки не буде підписана угода щодо енергетичного перемир’я, але тут загроза зникне лише для енергетичних об’єктів, все інше залишиться як раніше. Можливості та інструментарій, щоб здійснювати такий тиск, у Путіна є. Він підніматиме носії „Кинджалів“ чи літаки стратегічної авіації. Цим він не лише посилюватиме військово-політичний тиск на Україну, а ще й навчатиме своїх молодих пілотів, які відпрацьовуватимуть різні польотні завдання», — підсумовує експерт.