Путін склав графік обстрілів України: якими будуть передвісники атак по Києву та іншим містам

За підрахунками аналітиків, Росія гатить по Києву за певним графіком / © ТСН

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Масовані обстріли певних українських міст, ймовірно, будуть здійснюватися Росією найближчим часом з інтервалом у 4 дні, а Києва — з проміжком тиждень-півтора. Про таку можливу тенденцію в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Станом на зараз такі інтервали будуть тривати, але у майбутньому будуть зменшуватися», — каже Коваленко, спираючись на власну аналітику.

Та пояснює причини: «Росіяни намагаються масштабувати виробництво дронів всіх типів. Як камікадзе, так і приманок. Через деякий час, на жаль, вони вийдуть за межі середньостатистичного показника у 90 «Шахедів» на добу. Йдеться про саме готові одиниці (разом з дронами-«обманками» кількість БПЛА може становити 150-170 щодоби). Я думаю, що до кінця літа вони вийдуть за межі сотні «Шахедів». Тому будуть зростати можливості по накопиченню».

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За підрахунками Коваленка, якщо ці спроможності Росії збільшаться, то можуть зменшитися інтервали між обстрілами.

«Наприклад, Київ в такому випадку можуть атакувати через 3-4 дні. В залежності від того, що вони ставлять за мету», — каже оглядач.

Та продовжує: «Ми бачимо, що Росія наносить переважно концентровані масовані удари по окремо взятим містам. Це може бути Кременчук, несподівано — Луцьк, який не так часто фігурує як місто, по якому наносяться такі удари. Це може бути Запоріжжя, Одеса, Харків, Суми та інші міста. Житомир, Хмельницький, переважно через Старокостянтинів. І так далі. Загроза буде тільки збільшуватися».

Тисячі «Шахедів» на добу поки не буде

Водночас Коваленко підкреслює: «Але не треба панікувати, мовляв, буде тисяча «Шахедів» на добу. Поки не буде тисячі. Ні сьогодні, ні завтра, ні за місяць, ні за півріччя. Але те, що Росія прагне вийти саме на такий показник в першу чергу через накопичення — це так».

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За словами аналітика, Росія збільшує виробництво дронів в середньому 10-15% на місяць.

«Вийти на показник у 1 тис. «Шахедів» на добу Росія не зможе ні в 2025 році, ні в 2026», — припускає Коваленко.

При цьому він зазначає, що для того, щоб вдарити по Україні кількістю понад 700 повітряних цілей (зокрема дронами-«обманками»), Росія накопичувала ресурс протягом декількох днів.

Військовий оглядач також зазначає, що окупанти постійно намагаються розширити свої можливості. Наприклад, намагаються встановлювати «Шахеди» на «пікапи» і звідти їх запускати.

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«Знадобиться деякий період, щоб все це масштабувати, але над цим вони працюють і це не треба ігнорувати», — підкреслює Коваленко.

За підрахунками аналітика, ще взимку відсоток влучань російських БПЛА становив близько 3-4%, зараз — близько 20%.

«По-перше, вони збільшили кількість. Ми розуміємо, що є проблемою все це перехопити. По-друге — тактика концентрованих нальотів», — каже Коваленко.

На його думку, ситуація із захистом в Україні може покращитись, якщо відбудеться низка змін.

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«Щоб у мобільних вогневих груп були не тільки кулемети, а щось потужніше. Наприклад, ПЗРК «Стінгер», «Ігла». Потрібен комплексний підхід. Легкомоторна авіація може працювати ефективніше за зенітного дрона. Година роботи легкомоторного літака — близько 1 тис. доларів. Але якщо зенітний дрон, вартістю 3-4 тис. доларів збиває один «Шахед», то під час використання одного легкомоторного літака можна збити 5,6 та більше «Шахедів», — аналізує ситуацію Коваленко.

Якими можуть бути передвісники обстрілу

На думку Олександра Коваленка, достатньо тривала пауза між обстрілами може свідчити про наміри окупантів здійснити чергову масовану атаку.

В той же час окремі користувачі соцмереж звернули увагу на те, що масовані атаки співпадають з періодами, коли з’являються важливі новини щодо України з боку США. Проте політичний експерт Володимир Фесенко каже, що не треба шукати якоїсь конспірології.

«Були ситуації, коли я можу погодитися. Під час АТО росіяни свідомо прив’язували активізацію своїх ударів до переговорного процесу в Нормандському форматі, до переговорів в Мінську. Свідомо загострювали ситуацію. Загострення було інструментом тиску. Зараз активного переговорного процесу немає. Останні півтора місяці Росія масовано обстрілює Київ 1-2 рази на тиждень. Останній удар — це відповідь Трампу чи щось інше, збіг обставин, тому що вони б’ють регулярно? Однозначної відповіді немає. Атаки є і будуть регулярними».

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Раніше повідомлялось про те, що Ольга Сумська шокувала видом із вікна її квартири під час обстрілу Києва.

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