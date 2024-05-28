Путін стягує авіацію до Білорусі – що задумав диктатор і чи варто боятися нового наступу з півночі

Після тривалої перерви у Білорусі розпочалися військові навчання з Росією.

Спочатку літак президента-втікача Віктора Януковича, а тепер – військові гвинтокрили. Росія раптово стягнула військову авіацію до Білорусі. На одному з летовищ помітили понад 10 літаків і гвинтокрилів.

Що задумали Путін і Лукашенко, чи варто українцям боятися нового наступу з півночі та що про це кажуть в РНБО – в ексклюзиві ТСН.ua. розповів Артем Зябкін.

Авіація РФ в Білорусі

Росія раптово стягнула до Білорусі свою авіацію. Як повідомляє телеграм-канал "Беларускі Гаюн", концентрують свої сили рашисти на аеродромі – "Барановичі" – західніше Мінська.

"Повідомлялося, що 25 травня на аеродром "Барановичі" з російської Сещі прибули два вертольоти Мі-24 та Мі-8 ВКС РФ. Згодом з'ясувалося, що з РФ до Білорусі було перекинуто більше вертольотів", - йшлось у повідомленні.

За уточненими даними, сумарно 25 травня до "Барановичів" прибуло 8 гелікоптерів Мі-24 і Мі-8 ВКС РФ.

Таким чином, прямо зараз у Барановичах перебувають:

2 розвідувальних літака Су-24МР ВКС РФ;

мін. 4 винищувачі Су-30СМ ВКС РФ;

8 гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 ВКС РФ.

Водночас партизани фіксують і неабияку активність білоруських гвинтокрилів. За їхньою інформацією, з аеродрому "Мачулищі" вилетіли аж 12 білоруських гвинтокрилів, які також полетіли в "Барановичі" та на аеродром "Осовці", що неподалік.

"Від 27 по 31 травня "у рамках удосконалення єдиної регіональної системи ППО Білорусі та Росії" проводяться спільні льотно-тактичні навчання", - повідомило МО Білорусі.

До навчань залучаються авіаційні бази, підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ ЗС РБ, а також екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ВКС ЗС РФ. Керівництво навчаннями здійснюватиме командувач ВПС та військ ППО Білорусі.

"У ході навчань будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації, а також організація взаємодії при виконанні ними навчально-бойових завдань. Основні зусилля будуть спрямовані на вирішення завдань щодо прикриття державних та військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу. Також на авіаційних полігонах екіпажам доведеться відпрацювати прикриття підрозділів сухопутних військ".

Вороги готують наступ?

На цьому фоні у Мережі знову почали гуляти чутки, що рашисти можуть готувати новий наступ на Україну з півночі і таким чином приховують підготовку до нападу. Але це навряд і ми пояснимо чому.

По-перше, дивує факт, що за версією Міністерства оборони Білорусі навчання, у них спільні з рашистами, але російське МО взагалі про них мовчить – навіть не випустило жодного посту у Telegram.

Рашисти знову блефують

"Беларускі Гаюн" пояснює це просто – росіянам насправді ці навчання не цікаві. Саме тому вони віддали командування ними білоруським воєначальникам. Якщо б ті готували нову операцію, приміром, щоб зайти на Київщину, таку відповідальність вони точно не поклали б на недосвідчених "союзників".

По-друге, дії РФ та РБ уже прокоментували в Центрі протидії дезінформації при РНБО України і викрили справжній задум рашистів. На думку фахівців ЦПД, це чергова спроба безпідставно накрутити звичайних українців.

"З боку Білорусі наразі існує виключно інформаційна загроза. На сьогодні ворог не має сил і засобів для наступу на Україну з території Білорусі. Втім, Росія буде качати цю тему інформаційно", - наголосили в РНБО.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, мета ворога – розтягнути наші сили та резерви, вплинути на нашу логістику.

"Для цього вони нагнітатимуть ситуацію інформаційно, щоб наше командування звертало більше уваги на цей напрямок. Втім, білорусь під постійним наглядом", - зазначив керівник ЦПД.

За його словами, люди мають пам‘ятати, що в нас великий фронт, і є активні та неактивні зони.

"Росія розглядає весь наш кордон з білорусами як зону напруги. Звісно ж, Сили оборони давно готові до загроз із цього напрямку і були вжиті всі необхідні заходи. Наразі така загроза лежить виключно в інформаційній площині", - підсумував Андрій Коваленко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЯ ПЕРЕКИНУЛА В БІЛОРУСЬ ВІЙСЬКОВУ АВІАЦІЮ! Що відбувається?!

Нагадаємо, білоруський експерт припустив, навіщо Путін привіз Януковича до Лукашенка.

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