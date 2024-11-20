Путін та ядерна кнопка: чому у Кремлі підняли ґвалт через ATACMS та чи наважиться диктатор на конфлікт з НАТО

Росія знову взялася до ядерного шантажу. Служки диктатора Путіна – Пєсков та Медведєв зробили відповідні заяви про можливість завдавання ядерних ударів у разі використання Україною американських ракет ATACMS по території Росії. Нагадаємо, що США надали дозвіл Україні на використання далекобійної зброї.

"Удари західними ракетами вглиб РФ можна буде кваліфікувати як напад країн НАТО на Росію з правом Москви завдати удару у відповідь", – підкреслив Дмитро Медведєв.

Тим часом деякі ЗМІ та Міноборони РФ повідомляють, що Україна начебто вже здійснила такий ракетний удар по військовому об’єкту у Брянській області.

Чи наважиться Путін застосувати ядерну зброю та якими можуть бути наслідки, ТСН.ua поцікавився у військового експерта Ігоря Романенка.

Не диво-зброя, але потрібний інструмент

Генерал-лейтенант зазначає, щоб оцінити можливі наслідки, потрібно розуміти реальну ситуацію, а стан справ на фронтах вкрай важкий. Це добре бачать та знають наші військові та союзники, які доповідають про це своєму вищому керівництву.

"Україні потрібна військова допомога. Один із її напрямків – надання сучасної далекобійної зброї: ATACMS від американців, Storm Shadow від британців та SCALP від французів. З військової точки зору використання цієї зброї по ворогу дасть певний ефект. Звісно, що це не диво-зброя, яка нам гарантує миттєву перемогу. Але вона суттєво додадає можливостей у тому, щоб впливати на супротивника та зупинити наступальні дії росіян", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник керівника Генштабу (2006–2010 рр.).

Ядерний шантаж для НАТО

Військовий експерт додає, що це чудово розуміє диктатор Путін, тому використовує будь-які спроби тиску на керівництво країн, які допомагають Україні.

"Від Путіна вже надходили подібні заяви, мовляв, якщо Україна почне застосовувати ATACMS чи іншу західну зброю по території Росії, то він буде розцінювати це, як безпосередню участь країн НАТО у цій війні і розглядатиме питання відносно нанесення удару по військових об’єктах країн НАТО. Ці заяви він вже робив не раз. Але всі вони не були реалізовані, у тому числі, нанесення ядерних ударів тактичного рівня", – зазначає Ігор Романенко.

Ядерна істерія лунає з вікон Кремля

Експерт погоджується, до ядерних погроз Кремля варто ставитись обережно. Розвідка має пильно стежити та аналізувати усі дії супротивника. Особливо після бурхливої реакції на події від Медведєва, Лаврова, Захарової та Пєскова.

"Це вже така собі ядерна істерія, яка лунає з Кремля. Але в ній винуватий сам Путін. Якби він поводився більш стримано, як йому пропонувала команда Трампа, або ж коли телефонував канцлер Німеччини Шольц, якого за цей дзвінок підтримав президент Канади Трюдо, то все б було по-іншому, але ж він не дослухався до порад – російський диктатор все перекреслив масованим ракетним ударом по Україні та продовжує агресію наступальними діями суходолом. Більш того, він ще намагається використати цю ситуацію на свою користь, вимахуючи ядерною булавою", – зазначає військовий експерт.

Путін погрожує НАТО ядерною зброєю / Колаж ТСН.ua

Поспіхом підписав ядерну доктрину

Варто зазначити, що 19 листопада Путін своїм указом затвердив оновлену ядерну доктрину РФ.

Як стверджують експерти, російський диктатор зробив це поспіхом не чекаючи, коли новий президент США офіційно вступить на посаду. Оновлений документ дозволяє йому використовувати ядерну зброю при найменших загрозах та навіть за їх відсутності. Ось лише перелік деяких пунктів щодо можливості застосування:

проведення військових навчань біля кордонів РФ;

наближення НАТО до кордонів РФ;

агресія проти РФ і Білорусі із застосуванням звичайної зброї, що створює критичну загрозу їхньому суверенітету й територіальній цілісності;

наявність у потенційного противника й розгортання ним систем і засобів ПРО, крилатих і балістичних ракет малої та середньої дальності.

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Загадкове мовчання від США та північнокорейські солдати

Тим часом ЗМІ повідомляють, що Сили оборони України вже завдавали ударів далекобійною зброєю по військових об’єктах РФ.

"Є інформація, що удари по РФ завдавалися, можливо навіть ATACMS. Але американці це поки не коментують, лишень кажуть, що вони нічого не змінюють у допомозі Україні. Мовляв, передають, наприклад, ATACMS з фугасними бойовими частинами, а раніше надавали лише касетні", – зазначає Ігор Романенко.

Він додає, що "мовчання" з боку США свідчить про закриту частину такого роду дій. І тому на стратегічному чи глобальному рівнях навколо застосування ATACMS, Storm Shadow та SCALP відбуваються певні дії.

"Застосування далекобійного озброєння, передусім, може вплинути на використання північнокорейських військ на фронті у Курській області РФ. Вони вже пройшли адаптацію та знаходяться в очікуванні наказу. Але остаточне рішення Путін не приймає, тому що він розуміє, віддавши такий наказ, він вже не зможе зупинити розпочате звичними для нього ядерними лякалками. А небажання чути західних лідерів може закінчиться для російського диктатора "проявленням сили", – зауважує військовий експерт.

Головне, не за рахунок України

Ігор Романенко додає, що зараз відбуваються зміни у політичному керівництві США, а наступного року вони заплановані у Німеччині.

"Гадаю, що йдеться про певну рокіровку сил, щоб зупинити цю війну до проведення операції щодо примусу Росії до миру. Хоча, тут до кінця незрозуміла позиція Трампа, який поки лише на словах підтримує Україну. Важливо, щоб "примус Росії до миру" був зроблений не за рахунок інтересів України. Тому ситуація важка і над нею потрібно працювати нашому військово-політичному керівництву", – зазначає Ігор Романенко.

Чи застосує Путін ядерну зброю?

Тим не менш, заяви служок Путіна можна назвати прямими анонсами щодо нанесення ядерного удару. Саме цим вони намагаються залякати Україну та країни НАТО.

Військовий експерт запевняє, що зараз застосування ядерної зброї Росією малоймовірне.

"Безперечно, можливість застосування ядерної зброї у Путіна є. Але зараз ворог повільно, але просувається вперед, застосовуючи конвенційне озброєння. І, можливо, не так швидко, як цього хотіли б у Кремлі. Тому, я думаю, що використовувати ядерну зброю, на поточний час, Путін не буде. Це принесе йому більше проблем, ніж переваг", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, скільки РФ ще може вести війну проти України: чому важлива далекобійна зброя і як тиснути на "мозоль" Путіна.

План від Зеленського, ядерна доктрина Путіна і терор Росії у Глухові. Новини ТСН 14:00 19 листопада

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