Путін та його двійники: кого з них засудять в Гаазі — сценарії експерта

Двійників Путіна можуть засудити разом з російським диктатором, адже вони теж брали на себе відповідальність і добровільно погодились грати роль злочинця.

Політтехнолог Борис Тізенгаузен переконаний, що Путін таки має своїх двійників, і дуже важливо їх знайти і розібратися хто і за що відповідальний.

Про це Тізенгаузен сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Є розслідування російських журналістів, в якому мова йде про те, що в один і той самий момент Путін виступав публічно і знаходився в своїй резиденції. Доведено, що це був один і той самий день і один час. Мені дуже сподобалися слова Буданова про те, чому всі вирішили, що це той самий Путін, який прийшов у 90-ті до влади. Тут дійсно багато моментів, які говорять про те, що це, можливо, давно не той самий Путін. І як взагалі відрізнити, хто з них двійник?" - сказав політтехнолог.

Тізенгаузен переконаний, якщо справа дійде до суду, то Кремль здасть якогось двійника, а справжній Путін сховається.

"Сценаріїв може бути багато. Але важливо дійсно виявити, де справжній диктатор, а де двійники і хто та за що відповідальні", - додав експерт.

Нагадаємо, російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов припустив, що до окупованого Маріуполя приїздив не диктатор Володимир Путін, а його двійник. На його думку, навіть якщо це дійсно був Путін, візит до Маріуполя – все одно дуже запізніла спроба "виглядати так само, як Зеленський".

Крім того, після звернення Путіна до Федеральних Зборів 22 лютого відбувся "святковий" концерт у "Лужниках" з приводу початку повномасштабної війни в Україні. Там Путін мав також інакший вигляд. Фахівчиня з фізіогноміки назвала ознаки "клонів" Путіна.

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