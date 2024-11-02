Путін таки направив на Київ вибухову "зірку" з "Шахедів": експерт назвав подальші сценарії

Аналітик наголошує, що ранкові та днівні атаки по столиці можуть продовжитись.

Путінська армія змінила тактику обстрілів столиці, вдаривши по Києву "Шахедами" зранку та продовжуючи це робити як мінімум о першій половині дня в суботу, 2 листопада.

В проміжку часу між 4 годиною 54 хвилини і до обіду в столиці влада закликала містян йти до укриття чотири рази через сигнали повітряної тривоги. За даними моніторингових Telegram-каналів, дрони намагались залітати в столицю з різних напрямків, створюючи форму "зірки".

Як розповів в коментарі для ТСН.ua полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан, це свідчить про те, що перед окупантами було поставлено задачу гатити по столиці тоді, коли ця атака була менш очікуваною – не ввечері та вночі, як раніше.

"Такі атаки будуть продовжуватись, поки ми не перекриємо повністю в тому числі і днівний трафік "Шахедів". У нас певні механізми роботи чергувань ППО були побудовані для протидії "Шахедам" вночі. Зараз треба нашому ППО перебудувати роботу в тому числі і на днівний трафік російських атак", - каже Світан.

За словами експерта, Київ був обраний окупантами через велику щільність цивільного населення.

"Чим більше щільність населення, тим простіше виконувати геноцидну задачу. Атака в чистому вигляді терористична та геноцидна. Якщо б не Київ, то це було би будь-яке інше велике місто. Окупанти орієнтуються в даному випадку на щільність населення", - каже аналітик.

Та продовжує: "Умовно кажучи, 10 "Шахедів", які залетіли в маленьке містечко не так сприймаються, як 1 "Шахед", який може залетіти в центр Києва. Столиці треба посилювати цілодобову роботу ППО. Для цього треба збільшувати кількість особового складу, мобільних вогневих груп, щоб закривати дроновий трафік до столиці. "Шахедні" атаки будуть однозначно продовжуватись, тому що окупантам зручно працювати по Києву через 300 км відстань від кордону".

Своєю чергою, в Головному управлінні розвідки Міноборони України відповіли достатньо стриманно щодо нової тактики Путіна. Джерела ТСН.ua повідомили, що вивчають ситуацію та готують звіт щодо цієї атаки, яка однозначно відрізнялась від інших.

В той же час свою версію того, що в Києві стали частіше лунати вибухи, оприлюднила в соцмережі нардепка Мар’яна Безугла.

"Шахеди стали збивати гірше, помітили? ППО переводять у піхоту", - написала Безугла на своїй сторінці у Facebook.

Безпрецедентні удари по Києву! Чому Шахеди долітають до столиці

Раніше повідомлялось про те, що Путін може застосувати проти Києва вибухову "зірку".

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