Путін "тишком" передав Китаю частину російського кордону: експерт про наслідки такого кроку

Китай давно вимагав від РФ дозвіл на судноплавство цією річкою, а Москва чинила опір. Лише тепер, коли Кремль став фактично васалом Пекіна, цю умову Росія виконає.

Росія передасть Китаю прикордонну річку Туманна, щоб Пекін отримав доступ до Японського моря.

Чому Путін тихо передав Китаю частину території РФ, поки всі дивились на його візит до Північної Кореї, ексклюзивно TSN.ua розповів політолог Вадим Денисенко.

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"У нас всі говорять про цей договір всеосяжної дружби і лякають мільйоном корейців, а паралельно треба розуміти, що відбулася дуже тихо передача частини по суті російського кордону Китаю. І Китай отримав фактично прямий вихід через російсько-північнокорейський кордон до Японського моря. Через річку, яка називається в російській транскрипції "Туманная", – каже політолог.

Експерт зазначив, що зараз всі дії Путіна на Далекому Сході треба розглядати з точки зору двох моментів.

"Перше, це спроба пошуку того чи іншого обладнання, яке дозволятиме продовжувати війну. З іншої сторони це створення точок напруги, які б дозволяли потім вести ти чі інші торги з Китайською народною республікою, щоб не впадати в ще більшу полічну залежність від Китая в цілому спектрі питань", – пояснив Денисенко.

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Як передає видання The Moscow Times, річка Туманна, що протікає кордоном КНР і Північної Кореї, а потім кордоном РФ і КНДР, знаходиться на землях, які до середини XIX століття належали Китаю. Зараз китайські кораблі можуть переміщатися річкою лише до села Фанчуань і не мають доступу до понизз — 15-кілометрової ділянки, яка дозволяє вийти в море.

Річка Туманна на карті

Передача річки обговорювалася на травневих переговорах у Пекіні президента Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна, зазначає Nikkei. В офіційну заяву за підсумками візиту було включено пункт про участь РФ та Китаю в "конструктивному діалозі" з Північною Кореєю щодо річки Туманна. Проходу китайських кораблів заважає "Міст Дружби", зведений на кордоні РФ та КНДР ще за часи СРСР.

Китай розглядає можливість розширення Туманної в її нижній течії та знесення моста. Раніше Росія не підтримувала цієї ініціативи Китаю, побоюючись, що Пекін таким чином збільшить свій вплив у Північно-Східній Азії. Однак на тлі санкцій, введених проти РФ за вторгнення в Україну, Москва стає все більш залежною від китайської сторони.

Натомість російсько-китайські переговори щодо річки Туманна викликають стурбованість у Японії.

Нагадаємо, що 18 червня російський диктатор Путін прибув до Пхеньяна для зустрічі з диктатором КНДР Кім Чен Ином. Це перший візит Путіна до столиці Північної Кореї від 2000 року.

Аналітики ІSW пояснили мету візиту російського "фюрера" до Пхеньяна.

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