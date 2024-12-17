Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Путін - психопат і садист": відомий психіатр Глузман про стан російського диктатора

"Путін - психопат і садист": відомий психіатр Глузман про стан російського диктатора

Семен Глузман

Психіатр зазначив, що Путін ймовірно завжди був аморальним та негідником.

Відомий громадський діяч, психіатр Семен Глузман охарактеризував російського диктатора Путіна, як садиста та психопата. 

Про це він сказав у комантарі проєкту "Наодинці". 

Психіатр зазначив, що на його думку, "Путін завжди був негідником". 

"Путін - тяжкий психопат, садист. Справжній, класичний, як з підручника", - сказав Глузман. 

Також Семен Глузман також пояснив поведінку росіян звичайним прикладом із минулого. 

"Коли мене одна журналістка на початку війни запитала, чому росіяни не протестують. То я їй відповів непопулярно: коли ми зі Стусом сиділи в одній камері - то ваші батьки не виходили на протести. Бо вони боялись. Росіяни теж бояться", - пояснив психіатр. 

Також Семен Глузман вважає, що диктатор Путін не наважиться застосувати ядерну зброю, оскільки є "боягузом". 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГЛУЗМАН: Хто з нардепів був в ПСИХЛІКАРНІ замість ДОВІЧНОГО?! ШОКУЮЧА ПРАВДА ПРО ШАХРАЇВ-ПСИХОЛОГІВ

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Наступна публікація