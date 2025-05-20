Стів Віткофф та Путін / © Associated Press

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Очільник Кремля Володимир Путін використовував довгі розмови зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, щоб отримати інформацію про настрої в новій адміністрації Білого дому, і врешті зрозумів, що Дональд Трамп не становить дня нього жодної небезпеки.

Про це сказав старший науковий співробітник Центру безпекової політики (США) Андрій Ілларіонов на YouTube-каналі Наталії Мосейчук Podcast.

За його словами, після вступу Трампа на посаду президента США вдруге Путін упродовж кількох місяців намагався зрозуміти, чи не є нова поведінка Трампа — пасткою, в яку намагаються заманити очільника Кремля з певними «важкими наслідками».

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«Саме тому Путін сидів і тривалий час — набагато довше, ніж із Трампом, — говорив із Віткофом, людиною не дуже далекою і не дуже залученою ні до російських справ, ні до російсько-української війни… Тому він надавав Віткофу унікальні можливості спілкування. Для чого? Путін займався зняттям розвідувальної інформації в розмовах із Віткоффом. Він користувався ним, щоб зрозуміти, якою є стратегія Трампа і його адміністрації, які погляди там існують, які є можливості і які коливання», — зазначив експерт.

Ілларіанов пояснив, який висновок зробив Путін зі спілкування з Віткофом.

«За кілька багатогодинних зустрічей з Віткоффом Путін отримав відповідну інформацію і зробив єдино можливий висновок — що Трамп не становить для нього, для Путіна, жодної загрози, жодної небезпеки. З кінця квітня ми бачимо не просто відкрите, а підкреслене, демонстративне ігнорування Трампа. На всі звернення Трампа, всі його заклики, твіти, Путін відповідає або мовчанням, або якимись знущальними коментарями на рівні Пєскова і Захарової. І все», — підсумував науковець.

Нагадаємо, ввечері 19 травня завершилися телефонні перемовини Путіна і Трампа, які тривали понад дві години. Перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

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Потім Зеленський сам розповів, про що говорив із Дональдом Трампом. За словами президента України Володимира Зеленського, якщо російська сторона запропонує якісь «меморандуми», то це не буде секретом. Такий документ, на його думку, міг би стати основою для подальшої «мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору».

Очільник Росії Путін теж зробив заяву після завершення розмови із Трампом. Путін заявив, що «припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей». Які це домовленості — він не уточнив.

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