Путін у розпачі через Курськ: чи будуть нові ракетні удари і скільки є ресурсів у РФ

Події в Курській області та просування там наших військових по території країни-агресора збадьорило багатьох українців. Вони щиро сподіваються, що Путіну доведеться знімати з фронту підрозділи та перекидати їх до Курська для стримування наших військ.

А ще люди мріють, що це може стати початком для припинення війни, мовляв, російським окупантам не стане сил продовжувати ескалацію.

Чи так це насправді, і на скільки у Росії вистачить ресурсів для продовження війни, ТСН.ua поцікавився у військового експерта Ігоря Романенка.

Скільки часу зможе воювати Росія?

Військовий експерт переконаний, що воювати Путін буде допоки у нього вистачатиме ресурсів.

"Ескалація війни буде тривати, допоки у Росії вистачатиме ресурсів, а вони у них є, як для ведення наземних військових операцій, так і для нанесення повітряних ударів. На жаль, вони їх будуть використовувати до кінця. Тому наш шлях – це не очікування, бо це деструктивний шлях. Ми маємо формувати сили з інноваційним озброєнням, технікою, боєприпасами. Формувати людський ресурс, готуючи його якісно та всебічно. Саме це наш шлях", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Чи час думати про переговори?

Він додає, що війна сама собою не закінчиться, бо Росія має ресурси і продовжуватиме наступальні дії.

"Звичайно, що можливе певне послаблення наступальних дій. Але допоки у них буде хоч трохи ресурсу, вони будуть намагатися просуватися вперед. Звісно, що межа цьому є, але це все на довго. І просто спостерігати за цим нам не дозволять, ні ворог, ні наші союзники", – зазначає Ігор Романенко.

Експерт додає, що останнім часом зростає позиція західних союзників, яка нам тишком-нишком нав’язується, мовляв, потрібно якось шукати шляхи завершення війни, безумовно на позиціях України.

"А яка може бути позиція у слабшої сторони? Адже ситуація на фронтах у нас поки що на позиції саме слабшого. Тобто це не та платформа з якої можна вести з таким ворогом, як РФ переговори про, як мінімум, зупинення ведення бойових дій, вже не кажучи про ту перемогу, про яку ми мріємо", – зауважує Ігор Романенко.

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ВПК РФ працює краще ніж до початку війни

Щодо наявності ракет для нанесення ударів по українських містах, то експерт зазначає, що ворог має їх достатньо.

"За статистикою, росіяни виробляють десятки ракет на місяць. А також мають інші засоби для повітряного нападу. Виробництво у них постійно триває. А наші засоби повітряного нападу поки не дістають, щоб зупинити їхнє виробництво. Більше того, росіяни усіляко обходять санкції з постачання іноземних компонентів для виробництва ракет. На жаль, стан військово-промислового комплексу РФ зараз кращий, ніж він був на початку війни", – зазначає Ігор Романенко.

Ракетні удари ворога будуть і надалі / Фото: ДСНС України

Повітряні атаки на Україну продовжаться

Він підкреслює, що ракетні удари та дронові атаки ворог буде продовжувати і надалі, бо має відповідний ресурс. Тому будуть обстріли та повітряний терор мирних українських міст, і все інше, що було до цього.

"Тут вони будуть діяти як і раніше: накопичать певну кількість ракет і будуть завдавати удари по мірам потреб та їх доцільності. Або ж атакуватимуть дронами. Росіяни будуть це робити до кінця війни. І їх ціллю будуть не лише Київ та область, а й інші міста. Єдине, що змінилося, то це відсутність застосування російських стратегічних бомбардувальників" , – зазначає військовий експерт.

Заради помсти активізують стратегічну авіацію?

Він нагадує, що під час телефонної розмови міністрів оборони РФ та США, американці пояснили росіянам, що поки вони будуть використовувати стратегічну авіацію, яка є компонентом ядерної тріади, для обстрілів українських міст, то українці будуть завдавати по них удари у відповідь та знищувати.

"Після цього, з повітряних платформ, ракети Х-101, Х-551, вони не застосовують. Можливо, саме та розмова на це вплинула. Але зараз Путін у розпачі від Курського рейду і не виключено, що дасть команду знову застосовувати стратегічні бомбардувальники для обстрілів України, лише заради помсти. Все можливо", – розповідає Ігор Романенко.

Зараз Путін у розпачі від Курського рейду ЗСУ / Фото: ТСН.ua

Чого нам не вистачає на "курському напрямку"?

Щодо подій у Курській області, то військовий експерт, зазначає, що цей рейд може мати корисні наслідки для України.

"Зараз події у Курській області більше схожі на тактичний рейд, який з військової точки зору у чомусь доростає до оперативного рівня. Він, звісно, має свою користь з військово-політичного боку. Наші західні партнери схвалюють такі дії, бо ми ведемо війну з окупантом і правильно використовуємо надану нам зброю. Все це добре, але є одна велика проблема – у нас немає ресурсу, щоб закріпити цей результат. Гадаю, що росіяни зберуться, як і після попередніх рейдів РДК, організуються, заведуть туди достатньо сил і намагатимуться відновити рівновагу. Тут лише питання в часі, а саме – скільки його потрібно ворогу, щоб оговтатися", – розповідає Ігор Романенко.

Військовий експерт підкреслює, що саме ресурсу у РФ поки що не бракує.

"На сході України вони проводять наступ не на одному напрямку, чи скажімо окремо на Покровському, Торецькому, чи тиснуть лише на Часів Яр, а ведуть наступи приблизно з десяти напрямків одночасно. Це само собою свідчить про наявність величезних військових ресурсів", – зауважує Ігор Романенко.

Що нам потрібно для перемоги?

Експерт зазначає, що не варто сподіватися, що ресурси у РФ можуть швидко закінчитися.

"У найближчий час цього точно не станеться. Нам звісно потрібно тримати на контролі, що там є у ворога з ракет та літаків, але потрібно працювати над тим, щоб і у нас з’являлися інноваційні зброя та техніка. Про це наголошував колишній головнокомандувач Залужний та наголошує теперішний – Сирський. З військової точки зору – це єдиний шлях, який нам дозволить ефективно воювати з ресурсною державою, якою, на жаль, є РФ", – підсумовує військовий експерт.

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