Путін веде війну не за Україну, він хоче іншої Європи – німецький експерт

Яка справжня мета Путіна в Україні та Європі: німецький експерт про гарантії безпеки та амбіції Кремля / © ТСН

Росія воює не за Україну — це війна за інший європейський порядок. Тому Європа у забезпеченні своєї безпеки не може покладатися на «татусевий метод» захисту США.

Про це сказав колишній радник міністра оборони Німеччини, експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге в інтерв’ю ТСН.ua.

Він наголосив, що найбільшою та найнадійнішою гарантією безпеки для України є сама Україна і має покладатися на силу своїх Сил оборони.

Чи будуть гарантії безпеки від США

«Переговори щодо гарантій безпеки з боку США зараз на тому етапі, коли цей документ — один із трьох додаткових документів до 20 пунктів (мирного плану, який Україна розробила разом з європейцями — Ред.), був узгоджений навіть президентами (Трампом та Зеленським — Ред.). Також президент США погодився, що це буде схвалено Конгресом. Я вважаю це досягненням. За рівнем якості це більше, ніж Будапештський меморандум. Але, звичайно, всі, хто каже, що це схоже на статтю 5 НАТО тощо, вводять нас в оману. Це не схоже на статтю 5», — сказав експерт.

Ланше зауважив, що багато важливих деталей у мирному плані не уточнюються.

«Багато оперативних деталей щодо розташування сил, щодо механізмів реагування… Коли атака є атакою? Що відбувається під час атаки Росії? Хто що робить? Багато з цих речей не уточнюються. Але за цих обставин — це те, чого змогла досягти українська сторона», — зазначив аналітик.

Сам Ніко Ланге вважає, що найкращою, найдешевшою та єдиною надійною гарантією безпеки для України є членство в НАТО.

«Це не війна за Україну»

На думку екперта, Путіна потрібна не лише Україна, але і вплив на Європу.

«Путін — це Путін. Він дуже чітко знає, чого хоче. Він хоче іншої Європи. Це не війна за Україну. Це війна за інший європейський порядок. Європа не може покладатися на „татусевий метод“, підлизуючись до „татка“ (Трампа — Ред.), а потім просячи „татка“ зберегти європейський порядок», — розмірковує експерт.

Він наголошує, що Європа повинна перемогти Путіна, стримувати Росію й не давати їй розширювати свій вплив. Це єдиний шлях до миру на європейському континенті.

«Й Україна, я думаю, відіграватиме в цьому важливу роль. Деякі європейські керівники це зрозуміли. Але, на жаль, дехто все ще зволікає з розумінням того, що мир в Європі буде лише тоді, коли Європа переможе й стримає Путіна. Ми, як європейці, маємо покладатися на себе. „Татко“ не зробить цього за нас», — підсумував колишній радник міністра оборони Німеччини.

Раніше Ніко Ланге припустив, що все вказує на те, що президент США Дональд Трамп пообіцяв кремлівському диктатору Путіну Донбас.