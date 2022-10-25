Путін відчайдушно хоче посадити Україну за стіл переговорів: Фейгін розповів для чого йому це потрібно

Передумовою до ймовірного початку переговорів між Україною і РФ могло б бути відведення російських військ, але РФ на це не піде, каже російський опозиціонер.

Росія могла б домогтися переговорів з Україною, якщо б почала відводити свої війська з окупованих територій, утім РФ на це не піде. Кремль хоче перемовин для того, щоб зупинити наступ ЗСУ і виграти час, аби перегрупуватися, накопичити свої сили і далі наполягати на своєму.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів російський опозиціонер та блогер Марк Фейгін.

"Будь-які переговори можливі, напевно, якщо Москва поче відводити свої війська у цю ж хвилину. Мабуть не напряму, але через посередників, переговори можливі", - вважає Фегін.

За його словами, передумовами до ймовірного початку переговорів між Україною і РФ могли б бути відведення російських військ від правого берега Дніпра, занятих територій після 24 лютого.

"Почніть обговорювати статус Криму, статус Донецької і Луганської областей. Візьміть на себе відповідальність щодо зруйнованих об'єктів критичної інфраструктури, чому б і ні? Це, звичайно, посприяє перемовинам, спочатку через посередників, а надалі, можливо, і напряму. Це все має бути в односторонньому порядку і одразу. Але ж вони (керівництво РФ – ред.) не це пропонують. Вони кажуть: "А давайте, ми почнемо переговори, а ви зупините наступ ЗСУ, припинете обстрілювати військові склади, штаби, а ми почнемо переговори і будемо повільно розмовляти", - каже Фейгін.

Опозиціонер пригадав переговори у березні між сторонами в Туреччині, на яких РФ відмовилася від пропозиції припинити вогонь. А зараз вже ситуація змінилась для РФ.

"Тоді очолювали російську делегацію Мединський і Слуцький. Вони сказали: "Ні, це ніяк не впливає, ми ведемо переговори, а бойові дії ідуть своєю чергою". Вони тоді були переконані, що навіщо припиняти наступ, можна використати переговори і з позиції сили окупувати все більше і більше нових територій. А ось зараз ситуація змінилась. Подивіться, як радикально. Наступає ЗСУ і тепер вони вже самі хочуть використати переговори для припинення наступу, припинення вогню. Але зараз так вже не вийде. Для того, щоб бути відкритим для переговорів, потрібно відводити війська. Це дуже просте рішення і для цього не потрібно припиняти вогню", - каже опозиціонер.

Утім, на думку Фейгін, РФ не погодиться на відведення військ з окупованих територій України.

"Я думаю, що вони на це не погодяться, і я думаю, що це все не більше, як маневри для того, щоб виграти час, перегрупуватися, підвезти озброєння і наполягати на своєму. Так, вони, мабуть, налаштовані на те, щоб їм залишили чотири захоплені області, ну а далі вони можуть розмовляти про "демілітаризацію", про не вступ до НАТО і т. д., що є абсолютно неможливо", - підсумував він.

24 лютого розпочався повномасштабний наступ Росії на територію України. Президент РФ Володимир Путін заявив, що це необхідно для "демілітаризації та денацифікації" України.

Російські окупанти намагалися захопити столицю держави Київ, проте їм це не вдалося. Після звільнення північних регіонів України почався контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку. Зараз українські захисники намагаються вигнати російських окупантів з усієї території України та відновити територіальну цілісність станом на 1991 рік.

Зараз армія Росії у війні проти України найбільше уваги приділяє Бахмутському напрямку. Окупанти намагаються виконати наказ президента РФ Володимира Путіна про завоювання всього Донбасу, але зазнають великих втрат.

На початку повномасштабного наступу РФ запропонувала Україні проводити переговори в Білорусі. Для цього там кілька разів збиралися українські та російські представники, проте домовитися про щось не вдалося. Згодом було засідання у турецькому Стамбулі.

Українська сторона зазначає, що Росія не налаштована на переговори, а лише постійно виставляє ультиматуми.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що "дипломатичне вирішення війни" небезпечне для України, оскільки це означатиме, що країна повинна здатися.

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