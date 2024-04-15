Путін віддав наказ взяти Часів Яр до "символічної дати": росіяни активізувалися та тиснуть на місто (мапа)

Окупаційні війська наступають на Часів Яр Донецької області. У неділю, 14 квітня, головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що окупанти отримали наказ від Путіна про захоплення Часового Яру до 9 травня.

Яка ситуація у районі Часового Яру, оцінка американських аналітиків та чи зможуть Збройні сили втримати місто - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Наказ Путіна

Вище російське воєнне керівництво поставило завдання своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня, поінформував 14 квітня головнокомандувач ЗСУ. За його словами, російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ західніше Бахмута, щоб у подальшому просуватися до міста. Окупанти використовують чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, серед яких - розстріли.

"Реалізації планів противника заважає героїчна оборона наших бригад, які буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога. Окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону "Новий", але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії", - розповів Сирський.

Головком додав, що українські сили зміцнили оборону на цьому напрямку. Зокрема, посилили бригади боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.

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Чи зможуть росіяни взяти місто до 9 травня - оцінка полковника у відставці ЗСУ

Військовий оглядач і полковник у відставці Сергій Грабський не вірить, що російські війська зможуть взяти Часів Яр до 9 травня. Водночас він підкреслив, що армія Путіна "робить все можливе для того, щоб захопити місто".

"Ми вже маємо приклад Авдіївки, коли вони ставили задачу п'ять чи шість разів захопити Авдіївку до якихось визначних дат. Тому загалом до радянщини, яка має місце в російській військовій системі, я відношуся спокійно. Але разом з тим треба розуміти, що росіяни роблять все можливе для того, щоб захопити в принципі Часів Яр. Вони докладають до цього всі можливі зусилля і тиснуть на наші позиції", - прокоментував експерт в ефірі телемарфону 15 квітня.

Росія кинула на захоплення міста найбоєздатніші підрозділи - аналітики США

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російське командування, ймовірно, залучили свої найбоєздатніші підрозділи для шутрмів на Часів Яр. Це, на їхню думку, призведе до поступового зростання втрат, доки ЗСУ ають необхідну техніку.

За інформацією ISW, елементи, які російські війська наразі зосередили на північний схід і південний схід від Часового Яру, відносно менш боєздатні. Їм буде важко досягти успіхів, аналогічних тим, які були досягнуті на схід від Часового Яру.

Кадри, які є в розпорядженні ISW, показують, що українські війська встановили значні зміцнення у формі кільця в районі Часового Яру і російським силам буде важко швидко прорвати цю оборону.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Що буде, якщо росіяни захоплять Часів Яр?

Ситуація на східному фронті загострилася - ЗСУ

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин 14 квітня повідомив, що останніми днями ситуація на східному фронті загострилася. Це пов'язано з активізацією наступу ворога після президентських виборів, а також із тим, що російське військове керівництво поставило завдання до 9 травня захопити Часів Яр.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" найгарячішими залишаються Бахмутський та Авдіївський напрямки. Ситуація в районі бойових дій складна, але контрольована", - сказав він.

Мапа боїв на Бахмутському напрямку 14 квітня 2024. ФОТО: ISW

Яка тактика росіян у районі Часова Яру

У ОСУВ "Хортиця" зазначили, що тактика ворога під Часовим Яром, як і раніше, полягає в цілодобовому штурмі малими групами в супроводі артилерії та авіації з метою взяти під контроль місто і населені пункти навколо нього.

"Попри це Сили оборони завдають значної шкоди противнику в живій силі та техніці" на всій лінії зіткнення... Керівництво ухвалило відповідні рішення (щодо протистояння ворогу — ред.)... Рішення є, вони будуть втілені в життя", - запевнив він.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин підкреслив, що українське командування встигне посилити фронт засобами РЕБ і ППО на цьому напрямку.

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Росіяни просуваються до підступів міста - DeepState

За даними українських аналітиків DeepState, ворог просунувся біля Часового Яру та Новобахмутівки.

Станом на 15 квітня тривають бої в районі Бердичів, Часового Яру, Старомайорського та Красногорівки. Український Генштаб не коментував цю інформацію.

Тим часом, у ранковому зведенні Генштабу йшлося, що на Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області.

Росія може захопити Часів Яр швидше за Бахмут та Авдіївку - ISW

Американські аналітики припускають, що дефіцит у ЗСУ артилерії та засобів ППО дозволить росіянам швидше просуватися під час операції із захоплення Часового Яру. Тому вони вважають, що окупанти зможуть окупувати місто швидше, ніж Бахмут чи Авдіївку Донецької області.

"Російське військове командування, ймовірно, вважає, що триваюча критична нестача боєприпасів в Україні дозволить російським силам захопити Часів Яр за кілька тижнів, попри оцінку ISW, що російські сили наразі досягли лише східної частини мікрорайону Каналу в крайньому східному Часовому Яру", - йдеться у повідомленні.

Водночас там наголосили, що російське командування "регулярно ставить нереалістичні цілі" для просування своїх солдатів.

"Російські війська, можливо, зможуть просунутися швидше, ніж у попередніх зусиллях, враховуючи рівень поточної нестачі української артилерії та протиповітряної оборони", - зазначили аналітики.

Нагадаємо, в ЗСУ повідомили, чи встигнуть посилити фронт засобами РЕБ і ППО.

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