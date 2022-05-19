Путін відправив до України 5 тисяч бурятів: журналістка розповіла про антивоєнний рух у респубці

В Україні воює 5 000 бурятів, яких Путін відправив вбивати людей і нищити інфраструктуру.
Водночас, попри велику кількість вбитих, протест росіян проти Путіна сьогодні навряд чи можливий. Журналістка з Бурятії каже, що поки Росія залишається в нинішньому вигляді, жодні зміни в ній неможливі.
Про це розповіла в ефірі проєкту 1+1 "Нічна Варта" журналістка "Радіо Свобода" з Бурятії Раджана Дугар.
"Путін використовує непропорційне число військових з неросійських регіонів. Особливо це стосується Бурятії. В Україні воюють вже 5 тисяч бурятів. Водночас населення усієї Бурятії менше 500 000. Путін відправив на війну понад 1% населення нашої народності. Такого немає у жодному регіоні", - сказала вона.
На запитання ведучого, скільки бурятів має загинути, щоб в РФ розпочалась "Бурятська революція", Раджана Дугар заявила, що не дивлячись на кількість вбитих, революція неможлива. Росія, за її словами, перетворилася на фашистську державу, і поки вона залишається в такому вигляді жодні зміни в ній неможливі
Також вона розповіла, що Бурятія дуже бідний регіон, дотаційний, і велика революція там початись не може.
"А от такі регіони як Татарстан, республіки північного Кавказу, Урал, Дальній Схід. Росія взагалі не монолітна і в регіонах існує справжній сепаратизм", - додала Раджана Дугар.
Нагадаємо, трупи постійно привозять з України: в столиці Бурятії спорткомплекс перетворився на зал ритуальних послуг.
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