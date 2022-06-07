Путін вимагатиме зняття санкцій в обмін на полонених з "Азовсталі" – Фейгін

Президент Зеленський вперше розповів, скільки бійців із "Азовсталі" зараз у російському полоні. Їх наразі 2,5 тис. Визволенням опікується Головне управління розвідки Міноборони.

Проте наразі Москва навряд чи готова на паритетний обмін полонених українських військових на російських. Найімовірніше, якщо Путін і погодиться відпустити полонених "азовців", то натомість він вимагатиме від Заходу зняття санкцій.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів російський правозахисник, політик і адвокат Марк Фейгін.

За його словами, схема, за якою захисники "Азовсталі" погодилися здатися, була запропонована і погоджена за посередництва міжнародних організацій, зокрема ООН. Генсек ООН Антоніу Гутерреш до цього мав стосунок, оскільки ми бачимо активність Червоного Хреста. Ну і ,найімовірніше, були долучені західні лідери, можливо, президент Франції Еммануель Макрон. Напевно, були прохання з боку Зеленського на адресу Макрона, бо у нього дійсно є контакт із Путіним.

"Як мені видається, для обміну комбатантів з "Азовсталі" на російських військовополонених, які перебувають в Києві, необхідна паритетна кількість більш менш є. В готовності української сторони до негайного такого обміну я сумнівів не маю. Щодо російської сторони я такої впевненості зовсім не маю. Я не раз спостерігав, коли сам захищав українських політв'язнів, що Москва часто діяла шляхом кількісного набору заручників, щоб у подальшому їх використовувати для можливого вирішення своїх завдань", - каже Марк Фейгін.

Варто згадати останній великий знаковий обмін 35 на 37 у вересні 2019 року, коли вдалося повернути Олега Сенцова і захоплених у листопаді 2018 року у Керченській протоці 24-х наших моряків.

За словами Марка Фейгіна, тоді також був не лише обмін власне полонених, а й окремих інтересів. Наприклад, російська делегація повернулася до ПАРЄ - це була одна з пакетних вимог Москви. Як і багато чого іншого. Зокрема, тоді домовилися про саміт нормандської четвірки, який відбувся у грудні 2019 року в Парижі, коли Зеленський вперше і поки що востаннє зустрівся з Путіним.

"Серед тих 37-ми, яких віддала українська сторона, був Цемах, причетний до збитого Boeing рейсу MH17 у липні 2014 року. Але ж там з боку Москви були віддані 24 моряки, яких і так мали звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права. І їх віддали майже у паритетному співвідношенні 35 на 37, хоча їх мали просто так відпустити. Приблизно теж саме, я думаю, буде відбуватися і з історією щодо можливого обміну захисників "Азовсталі", до якого, я ще раз повторюю, я ставлюся з великим скепсисом", - вважає Фейгін.

Тим не менше перспектива такого обміну плюс інтереси Москви існує. Тобто зараз Москва вимагатиме чогось більшого, ніж просто повернення російських військових в обмін на українських. Путіну плювати на своїх військових. А вирішує такі питання лише він. Путін вимагатиме зняття санкцій. Власне, він цього вже вимагає в обмін на розв’язання продовольчої кризи і забезпечення коридорів для українських кораблів із зерном для виходу через Босфор і Дарданелли.

"Тому ми можемо побачити щось подібне, якщо обмін відбудеться. Не дивлячись навіть на те, що заради пропагандистського ефекту вони захочуть засудити когось у "ДНР"/"ЛНР". Я не знаю, чи дійдуть вони до якихось вироків у найвищій мірі (смертній карі – ред.). Ці люди безумці. Вони це можуть зобразити. Але це ще більше погіршить ситуацію для них. Бо розраховувати, що після такого росіян будуть брати в полон… І без того після Бучі, після всього, ситуація ескальована. Якщо станеться щось таке цинічне, за долі їхніх полонених, які вже зараз є в Києві, чи майбутніх взагалі більше ніхто не буде ручатися", - підсумував Фейгін.

Фейгін: Путін вимагатиме зняття санкцій в обмін на полонених з "Азовсталі"

Нагадаємо, росіяни тероризують родичів захисників "Азовсталі". Вони телефонують та надсилають погрози у месенджери. Жінок погрожують вбити та зґвалтувати.

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