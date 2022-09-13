"Путін власноруч керує війною, а Шойгу не є міністром оборони" – військовий експерт

Очільник країни-агресорки Володимир Путін на сьогоднішній день власноруч керує війною. І рішення про удар по теплових електростанціях приймалося особисто Путіним.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.

"З тієї розвідінформації, що доходить до нас із вами, то скажу, що складається враження, що він керує особисто. Дивіться, Шойгу – не міністр оборони, він ніколи ним і не був, він не військова людина, він не розуміється (на тому – ред.), дай Боже, щоб він запам'ятав, що червона стрілочка – це російські війська, а синя стрілочка – це українські війська. І то, його ці питання, на мій погляд, взагалі не цікавлять. Герасимов (Валерій Герасимов – начальник генштабу РФ – ред.) на сьогодні усунутий, судячи зі ставлення Путіна до нього, що ми бачили з репортажів, як Путін поводився щодо нього, він відсторонений від управління військами", – зазначив експерт.

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Жданов додав, що є інформація про те, що на сьогоднішній день, дійсно, Путін особисто заслуховує оперативний рівень, а це – командувачі корпусів і груп армій, як вони розподілили там обов'язки на лінії фронту в Україні.

"Так, дійсно, він єдине, що не збирає у себе там у кабінеті цих командармів і не малює стрілочки на карті. Хоча я думаю, що рішення про удар по теплових електростанціях приймалося особисто Путіним", – підсумував експерт.

Нагадаємо, Олег Жданов наголосив, що Росія і надалі вдаватиметься до терору проти цивільного населення. А тому тим людям, які мешкають поблизу ТЕЦ, потрібно подбати про свою безпеку.