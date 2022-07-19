Путін втратить не лише своє становище, а й життя: Піонтковський - про смертельні для "фюрера" наслідки звільнення Херсона

За словами Піонтковського, українська перемога для російського народу, який свято вірить у могутню армію РФ, стане величезним шоком.

Таку думку Андрій Піонтковський висловив в інтерв'ю ТСН.ua.

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"Україна хоче начати контрнаступ на півдні і, передусім, звільнити Херсон. В цій війна воєнні аспекти відходять на другий план у порівнянні з політичними та психологічними. Російське населення щодня дивитися Соловйова, Скабєєву та інших пропагандистів та раптове дізнається про втрату Херсона. Це відбудеться великий політичний шок як серед народу, так і в бункері. Кожному громадянину та постояльцю бункера стане зрозуміло, що Путін війну програв. Це - найстрашний для нього час. Диктатор, який програє війну, втрачає не лише своє соціальне становище, а й життя", - сказав політолог.

Раніше публіцист Андрій Піонтковський висловив думку, що битва за Херсон стане вирішальною у війні Росії проти України. Він вважає, що ЗСУ повернуть Херсон літом.

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