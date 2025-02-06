Путін втягне Білорусь у війну: Зеленський попередив про новий план агресора

Лукашенко не зможе протистояти Путіну та буде змушений обирати між в’язницею на Заході та смертю від "довгих рук" Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін втягне Білорусь у війну, та розповів, як і коли це станеться. Ба більше, господар Кремля не обмежиться лише залякуванням Польщі та країн Балтії. Які сценарії може розіграти Путін та коли кривавий диктатор може зустрітися з Трампом – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Путін втягне Білорусь у війну

Російський президент Володимир Путін розмістить війська у Білорусі, щоб втягнути сусідню країну у війну та загрожувати країнам НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі у Києві.

"Я попереджаю про це абсолютно відкрито, відверто — я розумію, що буде. Ви побачите — він [Путін – ред.] буде провокувати інші країни. Може бути Польща наступною або балтійські країни. І це не просто якась чергова риторика. Ви побачите навесні, влітку або восени – він буде розташовувати сили на території Білорусі", – заявив Зеленський.

За його словами, європейці та американці будуть вважати, що Путін таким чином залякує країни НАТО, але насправді він буде робити все, щоб втягнути Білорусь у війну.

"Путін буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але у будь-якому разі він таким чином затягне Білорусь у війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами, вони вже були в цій війні, але їхні люди — ні, і їхнє військо — ні. Поки що, але Путін цього дуже хоче", – підкреслив президент.

Тобто, якщо РФ вирішить розпочати новий етап війни, вона може використати Білорусь як плацдарм для вторгнення в Європу, зокрема в Польщу та країни Балтії. Росія може втягнути Білорусь у війну з НАТО, використовуючи Лукашенка як ширму, а самопроголошений президент Білорусі не зможе цьому протистояти. Про це в ефірі "Новини.LIVE" заявив військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім" і політолог Кирило Сазонов.

"Якщо якісь перемовини з Україною, якесь "заморожування" буде – що далі робити? І тут Путін може намагатися здійснити такий запасний варіант: з Білорусі заходять, але не на Київ. А заходять з Білорусі на Польщу, на країни Балтії. Ідуть війська у Європу. А Путіна там немає. Це Лукашенко. Це незалежна Білорусь оголосила війну чи спровокувала, якось щось зробила. І війна йде з Білоруссю, а Путін – він над цим. Як, пам’ятаєте, 2014 рік: Крим, Донбас – "це не ми, це місцеві"", – пояснив Сазонов.

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За його словами, Кремль може використати такий сценарій, щоб змусити Захід домовлятися з Путіним, але не як з агресором, а як з "миротворцем".

"Він скаже: "Прийдіть до мене, до Путіна, назвіть мене, не як мене називають українці, не щуром бункерним, назвіть мене миротворцем і я вам допоможу". І вони прийдуть, вони налякані до нього побіжать", – вважає політолог.

На думку Сазонова, Лукашенко не зможе протистояти такому сценарію. Він буде змушений обирати між в’язницею на Заході та смертю від "довгих рук" Кремля, і вибір тут очевидний.

Політолог підкреслив, що Лукашенко не контролює ситуацію, а Москва диктує йому умови.

"Лукашенку це не потрібно. Але це йому і не було потрібно. Лукашенка зараз не питають, Москва ставить його перед фактом", – резюмував Сазонов.

Він також нагадав, що Білорусь уже залучена до війни проти України, адже з її території росіяни здійснювали ракетні удари та запускали дрони-камікадзе.

"Саме з території Білорусі по нас летіли ракети, по нас летіли "Шахеди", завдаючи ударів по території незалежної України. Чи є Білорусь у такому випадку агресором? Безумовно, так. Вони можуть казати все, що завгодно: що "то Росія, з нашої території зайшли війська, нам не сказали, з нашої території запускають ракети, нам не кажуть". Але все це балачки: з території Білорусі агресію вже здійснювали. Те, що вони не оголошували нам офіційну війну, – то Росія теж не оголошувала. У них це "спеціальна військова операція". Тому Білорусь і зараз сприймається нами як агресор", – пояснив політолог.

На думку Сазонова, Лукашенко залишається маріонеткою Кремля, а Росія використовує його для власних геополітичних ігор.

Два варіанти Трампа

Нещодавно український журналіст, публіцист Віталій Портников висловив цікаву думку щодо перемовин Трампа з Путіним в інтерв'ю телеканалу "Прямий". Він зазначив, що у президента США є два варіанти, як діяти в ситуації з висунутими президентом РФ умовами довгострокового миру в Україні. Путін дав зрозуміти Трампу, що довгостроковий мир можливий лише на російських умовах. Ці умови передбачають передавання України у беззастережну сферу впливу Росії.

"Був фактично ультиматум Путіна Трампу. Там було чітке пояснення, що ніякий план Трампа, який полягав у припиненні вогню між сторонами, у збереженні статус-кво на лінії фронту, можливо, із запровадженням певного миротворчого контингенту, не може відбутися, що можуть бути тільки умови довгострокового миру на російських умовах. А цей довгостроковий мир передбачає просту річ – передавання України та інших колишніх радянських республік у беззастережну сферу впливу Російської Федерації, що можливо з ліквідацією української державності та встановленням російської сфери впливу в Центральній Європі", – пояснив журналіст.

Він зауважив, що ці умови були висунуті Путіним ще 2022 року попередній адміністрації Білого дому. Портников переконаний, що президент Росії "ані на крок не відмовився від цих умов". Тож у такому разі у Трампа є два варіанти дій.

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"У Трампа є досить простий вибір – або ганебно капітулювати перед Путіним і погодитися з цими умовами, або продовжувати тиск на Путіна упродовж усієї своєї каденції та зробити цей тиск змістом своєї каденції з погляду політики у Європі. Наскільки Дональд Трамп готовий до такого непростого вибору, наскільки він розуміє, що він прийшов стати не президентом миру, а президентом серйозної війни – це величезне питання", – розповів публіцист.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових тарифів і санкцій проти Москви, якщо Росія не погодиться на припинення війни в Україні. Журналісти Politico пишуть, що ці слова були сприйняті як позитивний сигнал європейськими союзниками та прихильниками України. Вони побачили в цьому ознаку, що Трамп усвідомлює масштаб конфлікту та не залишить Україну або НАТО в своїх майбутніх переговорах з Володимиром Путіним.

Призначення і НАТО — підґрунтя для оптимізму

Оптимізм також викликають деякі кадрові призначення, зроблені Трампом. Його радником з національної безпеки став Майк Волтц, а держсекретарем – Марко Рубіо, яких вважають жорсткими противниками Росії.

Крім того, Трамп ініціював нову кампанію з підвищення витрат на оборону серед країн НАТО до 5% ВВП. Це свідчить про намір посилити обороноздатність Альянсу.

Досвід переговорів з Кім Чен Ином та Russiagate

Деякі проукраїнські республіканці нагадують, що 2019 року Трамп відмовився укладати велику ядерну угоду з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, попри всі очікування від історичного саміту. Вони вважають, що він може вчинити так само під час переговорів з Путіним щодо України.

Ще однією перевагою є те, що цього разу Трамп позбавлений "багажу", пов’язаного зі звинуваченнями в російському втручанні у вибори 2016 року. Це дає йому більше свободи у формуванні політики щодо Росії.

Неможливість мирних угод

Водночас видання The Times пише з посиланням на російську політологиню Тетяну Станову, яка спеціалізується на аналізі оточення Путіна, що російський диктатор має нереалістичні вимоги щодо мирної угоди. Зазначається, що ці вимоги неможливо виконати навіть за участю Дональда Трампа.

Попри побоювання щодо Трампа, російські прихильники жорсткої лінії вбачають у можливих змінах міжнародного порядку нові можливості.

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"Навіть у разі ескалації чи конфлікту між Путіним і Трампом світ змінюється в напрямку, що відкриває для Росії більше можливостей", — заявила Станова.

Деякі російські чиновники та провоєнні діячі також використовують попередні ініціативи Трампа — як-от спроба придушити "радикальну гендерну ідеологію" або прагнення змінити геополітичну карту світу — як виправдання агресивної політики Кремля.

"У Трампа є лише пів року"

Своєю чергою, Портников вважає, що президенту США Дональду Трампу необхідно протягом щонайбільше шести місяців домовитись з Путіним.

Портников підкреслив, що в разі припинення допомоги від США, Україна зможе воювати приблизно шість місяців. Тому у Трампа немає іншого виходу, ніж встигнути за пів року домовитись з Путіним, або ж через 3-4 місяці запропонувати якісь нові пакети військової допомоги.

Зустріч Трампа та Путіна

Примітно, що зустріч Трампа та Путіна може відбутись вже у лютому-березні. Голова комітету Держдуми з міжнародних зв'язків Леонід Слуцький заявив, що підготовка зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом перебуває на "просунутій стадії".

"На ній можуть бути обговорені найактуальніші питання світової політики: Україна, Близький Схід, система міжнародних відносин на найближче майбутнє. Коли вона відбудеться — лютий чи березень", — сказав Слуцький.

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