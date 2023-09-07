Путін вже розраховує на окультизм і шаманів: нумерологи пояснили, чому росіяни запускають по 33 і 36 повітряних цілей

Росія, яка продовжує криваву війну проти України, в ніч на 7 вересня здійснила чергову повітряну атаку на нашу країну. Зокрема, ворог запустив 33 дрони. 25 із них вдалося знищити.

Цікаво, що в ніч на 6 вересня росіяни також запустили по Україні 33 повітряні цілі. Таку кількість боєкомплекту вони застосували і 22 жовтня минулого року.

Чому саме 33 – про це свою думку в коментарі для ТСН.ua висловив знавець нумерології та керівник філософської школи Ігор Мехеда. За його словами, президент РФ Володимир Путін вже розраховує на окультизм.

Символ 33 ступеня – це птах із двома головами

"У масонів є 33 ступені посвяти. Символ 33 ступеня – це птах із двома головами. Такий самий, як на гербі Російської Федерації. Тобто число 33 вважається, зокрема, пов’язане з масонами, росіяни намагаються задіяти число 33 як окультне, – каже Ігор Мехеда. – Звісно, у військових експертів є свої твердження щодо того, чому росіяни задіяли 33 повітряні цілі, але окультизм у цьому теж є. Вони, росіяни, вважають, що якщо вони застосують цифру 33, то здобудуть перемогу за допомогою потойбічних сил. Під час Другої світової війни так само робив Гітлер, спираючись на числа, визначаючи те, скільки піде в атаку. Гітлер сподівався, що якісь космічні сили втрутяться в процес, дадуть допомогу Третьому Рейху. Про це написано дуже багато історичних праць. Так само вважають і ці. Але ж вищі сили їм не будуть допомагати".

Запускають і по 36 повітряних цілей

Від початку року до кінця травня росіяни тричі запускали по території України рівну кількість повітряних цілей – 36 одиниць.

Такі атаки відбулись в ніч проти 16 лютого, 8 травня ворог випустив по Києву 36 дронів і 25 травня.

Своє трактування запускання ворогом саме 36 дронів має майстер нумерології Владислав Грицай. На його думку, така кількість зовсім не випадкова і могла свідчити про високу схильність окупантів, які віддають наказ атакувати, до магії.

На уточнювальне запитання про те, чим може керуватися той, хто віддає наказ про запуск саме такої кількості дронів, Владислав Грицай відповів нам так:

"Найімовірніше, можливо, є порада шаманів. Тобто пораду щодо кількості для запускання може давати людина, яка розуміє зміст усього цього", – вважає Грицай.

Своєю чергою військові експерти закликали не дивуватися певній кількості дронів і пояснили це тим, що ворог атакує Україну тим, що просто має в розпорядженні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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