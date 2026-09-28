Путін взяв під контроль небо Києва: скільки це триватиме і як зупинити терор

Місяць столиця України живе під безперервний гул сирен та вибухів

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Вже місяць столиця України живе під безперервний гул сирен та вибухів — Путін влаштував справжню дронову облогу міста, періодично завдаючи ударів балістикою. Чому під прицілом опинився саме Київ, скільки ще триватиме повітряний терор і якими можуть бути його наслідки, з’ясовував ТСН.ua.

За словами військового експерта, генерала-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, затяжні атаки по Києву з боку Росії — це передусім стратегічне завдання, яке поставив Путін своїм генералам.

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«Росія практично немає успіхів на фронті, але прагне тиснути на Україну, особливо, впливати на Київ. Це — першопричина всіх цілодобових атак на місто. Путін поставив завдання — кошмарити та безперервно атакувати Київ, і не тільки столицю, увесь столичний регіон, а ще Одесу, аби розірвати зерновий коридор і заблокувати роботу наших портів», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко.

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Генерал-лейтенант наголошує: Путін не збирається зупинятися. Так, на нього є тиск і він вагається, але він хоче, як мінімум, використати цю зиму для тиску на Київ та ключові міста України завдяки саме повітряному терору.

Три хвилі повітряного нападу: від «Шахедів» до ракет малої формації

За словами Романенка, російський диктатор робитиме це за рахунок вже вироблених різних засобів для повітряного нападу. Передусім це балістика та реактивні «Шахеди».

«Ми вже пережили першу хвилю — бензинові „Шахеди“, знайшли протидію і навчилися їх ефективно збивати. Друга хвиля — це реактивні „Шахеди“, яку переживаємо зараз і з великим запізненням шукаємо протидію. Про цю розробку ми знали ще більше року тому, але чомусь почали протидіяти тільки зараз, коли на практиці зрозуміли, яка це небезпека. Але, росіяни вже активно займаються третьою хвилею — це ракети малої формації, які летітимуть на відстань до 800 кілометрів з певною бойовою частиною. Тому вже зараз нам треба працювати над протидією, домовлятися з союзниками, відносно засобів боротьби з малими крилатими ракетами, які РФ може запустити у масове виробництво», — попереджає Ігор Романенко.

Кардинальна зміна тактики ворога та цілодобові удари

Зараз декілька реактивних «Шахедів» долітають до столиці і частина з них атакує місто, а один кружляє між берегами Дніпра — чекаючи поки долетить чергова партія для атаки. Все це противник використовує, щоб тривога над Києвом не закінчувалась і тривала годинами.

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Експерт погоджується, що завдяки такій тактиці тривоги стають затяжними та наголошує на принциповій зміні тактики противника щодо повітряних атак.

«Якщо раніше росіяни намагалися залучити максимум різних засобів в одному повітряному ударі: від фальш-цілей до менш потужних БПЛА і в одному ударі було понад 500 засобів — 600 і навіть 700, то зараз вони використовують лише те, що на даний момент вважають більш ефективним — це реактивні „Шахеди“ та балістика. Завдяки реактивним БПЛА — тривоги у Києві лунають постійно, як, на жаль, і вибухи. Це пряма вказівка Путіна цілодобово тиснути на киян, щоб зупинити роботу міста, а люди боялися вийти з дому», — пояснює експерт.

До цього він додає, раніше переважна більшість атак відбувалася вночі. Тобто кияни пережили страшну ніч, а вдень йшли на роботу. Зараз ворог все змінив кардинально, місто атакують вдень, коли на вулицях багато людей — дорослі їдуть на роботу, діти до садочку чи школу.

«Все це прямий тиск передусім на громадян, а також на об’єкти, як цивільні, так і військові. Підкреслюю, військові об’єкти для росіян завжди були і залишаються в пріоритеті. Якщо вони виявляють їх місцезнаходження, то одразу намагаються знищити. Це стосується як засобів ППО, так і іншого. Інша справа, що те що робить Путін з Києвом — це чистої води повітряний тероризм, адже під час атак вдень на вулицях знаходиться багато людей, і це закінчується загибеллю і важкими пораненнями», — каже військовий експерт.

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Проблема кольорових тривог та інформування населення

На думку експерта, поділ на «жовту» та «червону» тривогу мало допомагає людям. Єдина користь від жовтою, що кияни отримали можливість користуватися зеленою гілкою метро під час такої атаки, тож можуть перебратися з лівого на правий берег і навпаки.

«Інформування про рівень небезпеки має бути звуженим до рівня району, мікрорайону, вулиці. І забезпечити це може місцева влада та керівники різних рівнів. Хтось з киян самостійно слідкує за повітряною обстановкою, а хтось цього просто не може зробити, бо має лише кнопковий телефон. Влада та військові мають продумати систему інформування про небезпеку у повітрі так, щоб місто попри все функціонувало: можна було потрапити до банку, магазину, відвести дитину у садок чи у школу», — каже Ігор Романенко.

Засоби ППО на малих висотах та мобільні групи

Щоб припинити або частково зменшити вплив російських повітряних ударів, на думку експерта, мають більш ефективно діяти влада і громадяни міста, не бути пасивними спостерігачами нищення інфраструктури.

«Маємо більш активно розміщувати і освоювати засоби протиповітряної оборони, які можуть діяти на малих висотах, формувати групи протиповітряної оборони на базі добровольчих формувань, залучати до цього приватні структури. Все це, на жаль, не робиться. Певні кроки зробили власники автозаправних комплексів, по яких росіяни завдають повітряних ударів, але це стосується тільки їх. І така пасивність є дуже небезпечно», — розповідає генерал-лейтенант.

Нова загроза: дистанційні FPV-дрони

До цього Ігор Романенко додає, що, на жаль, росіяни з технічної точки зору лише вдосконалюються і засобів для повітряного нападу надалі буде більше. А новою загрозою можуть стати FPV- дрони, якими керуватимуть дистанційно.

«Тобто оператор може сидіти десь у глибокому російському тилу і бачити, по яких цілях бити на кінцевому етапі атаки. Вже є випадки, коли росіяни так атакували об’єкти у Києві та області реактивними безпілотниками. Вони навіть фіксують ці терористичні удари. Це дуже небезпечно, я знаю людей, які дивом вціліли після таких атак. Тому це треба враховувати і вже зараз протидіяти, бо просто сподіватися на диво і що пощастить — марна справа. Треба шукати протидію і вже ставити захисні сітки по прикриттю будинків, вулиць, автошляхів. Готувати людей до збиття таких дронів», — каже військовий експерт.

Скільки атак витримає Київ?

На питання: а що буде з Києвом, якщо безперервні атаки з повітря триватимуть ще місяць чи два, адже від міста може нічого не залишитись враховуючи кількість уражених споруд і об’єктів тільки за ці вихідні.

«Скажу так: від Києва залишиться те, що залишилося від Харкова, Сум, Херсона і вже від Запоріжжя. Це — війна. Люди зі згаданих міст та регіонів адаптуються до нових умов, пристосовуються та продовжують протидіяти ворогу. Тому теж саме станеться і в Києві. Нам потрібно шукати засоби для протидії від реактивних дронів, підвищувати ефективність цієї протидії і боротися далі», — розповідає Ігор Романенко.

Підготовка людей і ігнорування «пророків»

Генерал-лейтенант зауважує, що зараз з’явилося багато заяв публічних осіб, мовляв, Путін далі буде бити по енергетиці, по водопостачанню і киян чекає справжнє пекло.

«Все це й так є у планах противника, тому до заяв таких „пророків“, я ставлюся скептично. Влада на рівні областей, міст, районів має доносити до людей об’єктивну інформацію про рівень загроз з повітря, щоб люди могли працювати, могли жити навіть в таких умовах. І говорити так, щоб кожен мешканець знав, що йому робити і як себе захистити. Наприклад, як діяти, якщо у повітрі заявляються ті ж FPV-дрони. Людина має знати, як себе захистити і що для цього потрібно мати, яку рушницю. За необхідності видати таку зброю і законодавчо це закріпити. А ще у нас є досвід, як від цих дронів захищаються у прифронтових містах і селах. Цей досвід треба поширювати», — зазначає Ігор Романенко.

До цього він додає, що подібні речі не мають викликати паніки, навіть у столиці.

«Людям потрібно це пояснювати, навчати та готувати до можливих загроз. Тут варіант такий: або ми будемо вміти себе захищати або ж буде такий панічний стан, коли ми будемо слухати „пророків“: тікайте з міста, все пропало. Як на мене тут вибір очевидний, нам треба засукувати рукава і інтенсивно працювати», — підкреслює експерт.

Удари у відповідь по території РФ як вихід

Ігор Романенко додає, що зупинити повітряний тероризм Кремля можуть допомогти удари у відповідь.

«Удари у відповідь однозначно допоможуть, вони мають чудовий „виховний“ ефект. Наші удари по російських НПЗ вже зробили свою справу, війна перестала бути для жителів Москви та Петербургу черговим красивим репортажем. Вони побачили і почули вибухи у себе під вікнами і добряче занепокоїлися, коли стало проблемою знайти у Москві заправку з бензином, вже навіть не за талонами, а взагалі щоб заправитися. Тому удари у відповідь дуже важливі. Просто у нас ще не вистачає для цього засобів, щоб завдавати схожих атак, які Путін організовує по Києву. Щоб цього досягти, потрібно освоювати нові інформаційні технології, штучний інтелект, і робити це якомога швидше. Наш шлях тільки такий, бо асиметричні удари по Москві, матимуть дуже потужний ефект: бажаючих продовжувати СВО різко поменшає», — підсумовує Ігор Романенко.

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