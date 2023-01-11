Путін – як хамелеон: яким диктатора пам'ятає його колишній спічрайтер

Україна – питання, від результату вирішення якого залежить політична доля та фізичне життя Путіна. І в цей момент диктатор втрачає самоконтроль, у ньому починають домінувати емоції.

Президент Росії Володимир Путін був дуже раціональним та зразковим менеджером у період перебування при владі в 2008-2010 роках.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів колишній спічрайтер президента РФ у 2008-2010 роках Аббас Галлямов.

"Він був дуже раціональним, логічним. Він був просто таким зразковим менеджером: він чітко формулював задачі, чітко розподіляв зони відповідальності, знав, з кого і за що запитувати. Там не було місця взагалі жодним емоціям, все було дуже раціонально", – поділився спогадами ексспічрайтер диктатора.

"Якщо б мені в той момент сказали про те, що ця ж людина робитиме те, що зараз робить, я б не повірив. Це здавалося б неможливим. Тому що з погляду логіки та раціо пояснити те, що сьогодні відбувається, практично неможливо", – додав Галлямов.

Він також розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії до України намагався осмислити, "як так сталося, що та людина стала цією людиною".

"Я дійшов висновку, що (Путін – ред.) просто дуже такий багатогранний, багатофакторний, можна сказати навіть, – як хамелеон підлаштовується під обставини. І обставини дуже сильно змінилися", – сказав Галлямов.

"Питання України – питання, від результату вирішення якого залежить його політична доля, а по суті – і фізичне життя. І в цей момент, коли проблема набуває такого екзистенційного характеру, він просто радикально перетворюється. Він втрачає самоконтроль, у ньому починають домінувати емоції. Тобто я так зрозумів, що я просто жодного разу не бачив його в ситуації, коли в ньому емоції домінували б над логікою", – розповів колишній спічрайтер Путіна.

Він зазначив, що в останні роки емоції російського диктатора дедалі частіше домінують над логікою і той відчуває загрозу для своєї влади. Так, після 2018 року рейтинги президента РФ почали падати і було видно, що він вступив у період занепаду. Питання було лише в тому – коли Путін позбудеться влади.

"Він постійно відчував загрозу з дедалі більшого числа напрямків. І він дедалі частіше впадав у емоції. Його рішення напасти на Україну, з одного боку, там є чітка логічна основа, але водночас саме рішення було вжите виключно у ситуації, коли він був дуже напружений у момент, коли ухвалював це рішення. Хоча, повторюся, логіка у цьому всьому була", – оцінив Галлямов.

Нагадаємо, за словами радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, Поразки на полі бою і загальний стан РФ після нападу на Україну десакралізували і Путіна, і його оточення. Це призведе до внутрішніх саботажів, втрати керованості процесами, криміналізації суспільства та етнічних конфліктів у Росії.

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