Путін з Хмельниччини змінив прізвище та назвав ймовірні терміни завершення війни

Колишній тезка Путіна з Хмельниччини назвав свій прогноз щодо закінчення війни в Україні / © ТСН

Напередодні ймовірної зустрічі президентів США та Росії на Алясці ТСН.ua зателефонував Володимиру Путіну. Українському тезці російського диктатора. 53-річний пан Володимир мешкає на Хмельниччині та є місцевим підприємцем, у далекому минулому він був одним з посадовців міської ради.

Під час розмови він зробив важливе уточнення — близько року тому він відмовився від прізвища Путін та змінив його на Біленький. Каже, що для нього особисто вкрай важливо те, що буде колись написано на його могилі.

Крім того, Володимир висловив свої думки щодо зустрічі Путіна, який нещадно обстрілює зокрема і Хмельниччину.

«Я не така велика людина, щоб моя думка щось би значила. Але вважаю, що сьогоднішня зустріч Трампа з Путіним нічого не змінить на краще. Просто нічого. Путін буде намагатись гратись Трампом. Останній буде вважати, що він, Трамп, дуже величний і його будуть слухати. Але його знов обведуть навколо пальця. І це все. Гадаю, буде шум, який для нашої країни нічого не вирішить», — вважає колишній тезка Путіна.

До цього він додав, що на його власну думку, війна закінчиться не скоро.

«Я не пророк, але на мою думку, ще декілька років вона буде тривати. Справа у тому, що воює не тільки Путін, а й вся Росія. У них одна мета — знищити Україну, знищити нашу націю. Нічого не вирішить і смерть Путіна. У нього буде наступник, який у різних варіантах може продовжувати», — каже Володимир.

Також він пояснив, чому змінив прізвище.

«Коли відвідуєш кладовище, то замислюєшся над тим, а що буде написано на пам’ятнику на могилі. Зараз такий час, що часу на розгойдування немає, зараз такий час, що не знаєш, коли з тобою щось може статись…»

Як з’ясував ТСН.ua, Володимир Біленький, який донедавна мав прізвище Путін — не єдиний українець-тезка диктатора. За даними державного інтернет-ресурсу «Судова влада України», влітку 2013 року у Харківській області з Васищевською селищною радою судився Путін Володимир Миколайович. Він вимагав визнати дійсною угоду про купівлю дачного будинку. За даними цього ж ресурсу, в Україні є Едуард, Георгій, Віктор Путіни.

