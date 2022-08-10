Путін з мертвим снігуром: унікальну марку презентували в Запоріжжі

Фейки про масові вбивства цих птахів в Україні – нібито через колір пір'я – російські пропагандисти почали розганяти ще вісім років тому.

Про це пише ТСН.

Одразу після цього митці звели скульптуру: Путін, який дуже схожий на орка, тримає начебто вбитого птаха.

А зараз – вкрай обмеженим накладом - надрукували і марку. Випустили лише 100 блоків та тисячу окремих одиниць, які урочисто погасили на головному поштамті Запоріжжя. Гроші за марки підуть на створення культурного хабу для українських виконавців. Мережа одразу вибухнула жартами і мемами: користувачі відзначають схожість карикатури з марки на реального Путіна. Перші примірники - відправили у Кремль – особисто російському диктатору. В конверт поклали історію Криму та видруки з Римського статуту – аби він вже починав готуватись до Гаазького трибуналу.

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