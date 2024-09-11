"Путін зʼїсть вас на обід": Трамп ухилився від відповіді по Україні - що показали перші й мабуть останні дебати Трампа та Гарріс

Камала Гарріс виглядала обʼєктивно впевненіше за Дональда Трампа, який сказав багато неправди. Проте обидва кандидати не надали конкретики по Україні та війні.

На перші й мабуть останні дебати між колишнім президентом Дональдом Трампом та віцепрезиденткою Камалою Гарріс перед виборами 5 листопада ставили надзвичайно багато як у самих США, так і у всьому світі, зокрема й в Україні. В Америці всі чекали конкретики від кандидатів щодо економіки, міграції та вартості життя, зокрема від Камали Гарріс, яку чинний президент Джо Байден фактично оголосив кандидаткою в президенти від Демократичної партії замість себе, коли через місяць після провальних із Трампом дебатів 27 червня на CNN знявся з передвиборчих перегонів.

У тому, що це останні телевізійні дебати між Трампом та Гарріс, впевненості немає. Адже відомо, що штаби домовляються про ще одні якраз напередодні виборів. До ще одних дебатів, щойно завершилися перші, вже закликав штаб Камали Гарріс. Проте ця їхня перша публічна зустріч на ABC News у вівторок, 10 вересня (за Києвом дебати транслювалися вже о 4 ранку 11 вересня), розвіяла всі сумніви у спроможності Гарріс жорстко та яскраво опонувати емоційному й непередбачуваному Дональду Трампу, який за 90 хвилин прямого ефіру розповсюдив багато фейків.

Тож, що продемонстрували ці перші й можливо останні напередодні виборів 5 листопада дебати між кандидатами в президенти США? Хто з них більше сказав неправди та вболівав за перемогу України? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ставки надвисокі: де брехня, а де правда

Американські медіа дуже серйозно обговорювали, чи потиснуть Трамп та Гарріс один одному руки. Бо перед початком дебатів на CNN 27 червня, Трамп та президент Байден цього не зробили. Проте інтрига швидко згасла, коли кандидати в президенти США зʼявилися в повній тиші на сцені студії ABC News і таки потисли один одному руки. При цьому Камала Гарріс представилася по імені, сказавши: "Давайте проведемо хороші дебати". Натомість Трамп відповів: "Радий вас бачити. Розважтеся".

Напередодні ТСН.ua повідомляв про правила дебатів: студійної аудиторії не було; мікрофони кандидатів вимкнені, поки говоритиме опонент; на трибуні в студії були дозволені лише вода, ручка та блокнот; ставити питання один одному було заборонено; а на відповіді було лише дві хвилини; й такі ж дві хвилини на заключні ремарки.

Перші 40 хвилин дебатів минули в обговоренні внутрішньої американської політики. Дебати почалися з питань економіки й вартості життя. Камала Гарріс, відповідаючи на це питання ведучих, нагадала, що вона з простої сімʼї, обіцяючи побудувати "економіку можливостей" із мільйонами нових домівок і зменшенням податків на відкриття нових бізнесів. У той час як Дональд Трамп, назвавши Гарріс "марксисткою" (чим викликав подив на обличчі Гарріс під час її вимкненого мікрофону), й нарікав на Адміністрацію Байдена, що, буцімто за час їхнього правління зросла інфляція й вартість життя. Натомість він, за його ж словами, запровадив додаткові мита, зокрема на китайській імпорт, захистивши американську економіку.

Окреме велике й важливе для американського суспільства питання було щодо абортів. Камала Гарріс пообіцяла підтримати конституційне право жінок на аборт, повʼязуючи це наприклад із актами насильства тощо. До того ж, деякі штати за президентства Трампа, який обіцяє не підтримати заборону абортів, почали запроваджувати власні обмеження на переривання вагітності. Натомість Трамп обмовився, що за Адміністрації Байдена аборти "є можливими вже після народження дитини", підтримавши рішення Флориди на заборону переривання 6-тижневої вагітності. На що Камала Гарріс відповіла:

"Не потрібно відмовлятися від своєї віри чи глибоко укорінених переконань, щоб погодитися з тим, що уряд Трампа не має вказувати жінці, що робити зі своїм тілом".

Напевно, найбільш комічним епізодом дебатів Трампа та Гарріс у частині внутрішньої політики була фраза власне самого Трампа на адресу демократів, що вони "їдять собак у Спрінгфілді, штат Огайо". Про що, власне, йдеться? Вже кілька тижнів поспіль республіканці в соцмережах розповсюджують фейки, що гаїтянські іммігранти, яких в країну начебто пустили демократи, їдять домашніх тварин своїх сусідів. Що, звичайно, є неправдою.

Окремо Трампа запитали, чи визнає він свою поразку на президентських виборах у 2020 році, коли переміг Джо Байден. Дональд Трамп своєї поразки в прямому ефірі ABC News вкотре не визнав, порадивши подивитися на цифри підтримки й отриманих голосів. При цьому, щодо штурму Капітолію 6 січня вже 2021 року, коли за закликом Трампа його послідовники кинулися брати силою Конгрес (за що на Трампа заведена окрема кримінальна справа - ред.), колишній президент США звинуватив колишню спікерку Палати представників Ненсі Пелосі та мера Вашингтона, що вони не забезпечили достатній рівень безпеки під час тих подій.

"Я не відповідав за безпеку. Ненсі Пелосі відповідальна. Вона не виконала свою роботу", - додав Дональд Трамп.

Україна та Росія: Путін, мир і переговори

ТСН.ua вже зазначав, що за результатами свіжого опитування New York Times/Siena College, 28% ймовірних виборців сказали, що їм потрібно знати більше про Камалу Гарріс та її майбутню політику, якщо вона переможе на виборах 5 листопада. Теж саме, напевно, відповідаючи на запитання відповідного опитування, сказали б й українці, бо для нас Камала Гарріс є своєрідним "джокером".

Друга частина довгоочікуваних дебатів Камали Гарріс і Дональда Трампа стосувалася саме зовнішньої політики. Як пише Politico, Трамп двічі обійшов стороною питання, чи хоче він, щоб Україна виграла цю війну проти Росії. Натомість він просто сказав, що домагатиметься закінчення війни, вкотре повторивши, що досягне цього за 24 години, щойно виграє вибори 5 листопада, та, щоб Європа та НАТО платили за це більше.

"Я хочу, щоб війна припинилася. Я хочу рятувати життя. Бо це може призвести до Третьої світової війни. Я досягну врегулювання (війни - ред.) ще до того, як зайду до Білого дому", - сказав Трамп, додавши, що попросить НАТО інвестувати більше (вочевидь, на відміну від США - ред.) в підтримку України, обіцяючи закінчити війну Росії проти України шляхом переговорів із президентом Зеленським і Путіним, з яким у нього, за словами самого Трампа, хороші стосунки.

Натомість Камала Гарріс відповіла Трампу, що, якби республіканці зараз були при владі: "Путін зʼїв би вас (республіканців- ред.) на обід". Вона додала, що, якби Трамп був президентом, Путін забрав би Україну, а потім погрожував би Польщі. Натомість про Україну Гарріс сказала, що вже шість разів зустрічалася з президентом Зеленським.

"Я справді зустрічалася з президентом Зеленським за кілька днів до того, як Росія вторглася, й поділилася з ним даними американської розвідки про те, як він може захистити себе", - заявила Камала Гарріс, додавши, що насправді те, як Трамп може досягти врегулювання війни Росії проти України за 24 години - це капітуляція, й, якби у 2022 році Трамп сидів у Білому домі, Путін би вже сидів у Києві.

Проте, як вже напередодні писав ТСН.ua щодо України та Камали Гарріс, якщо вона переможе на виборах, то вона буде радше наслідувати кволу політику чинної Адміністрації Джо Байдена щодо неспроможності перейти "червоні лінії" Путіна, які є радше блефом. Адже ні Трамп, ні Гарріс під час дебатів не висловилися прямо на підтримку повної і цілковитої перемоги України в цій війні з Росією. А для цього нам треба набагато більше потужнішої західної зброї.

ТСН.ua вже також писав, що ці дебати між Трампом та Гарріс відбулися якраз напередодні візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі в середу, 11 вересня, до Києва. Високопосадовці точно обговорюватимуть дозвіл Вашингтона та Лондона на удари їхньою далекобійною зброєю по цілям вглибині території Росії. І, з високою долею вірогідності, ми його отримаємо.

Проте, шкода, що це рішення західні столиці ухвалили лише після передачі Іраном Росії своїх ракет для ударів по Україні.