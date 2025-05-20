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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Путін забажав 4 області до кінця року: експерт оцінив спроможності та загрози для України

Кордон лінії фронту може суттєво змінитись — військовий аналітик назвав умови.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Війна Росії проти України

До кінця року Путін хоче захопити повністю 4 українських регіони / © ТСН

Після появи повідомлень західної преси про те, що Путін начебто хоче захопити повністю чотири області України вже до кінця року, в Україні на різних рівнях почали жваво коментувати такі прогнози.

Наскільки це реально або не реально для ворога — свою думку в коментарі для ТСН.ua висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

«Насправді Путін щиро вірить, що він зможе перемогти. Вірить, що зможе досягнути. Це віра диктаторів», — каже військовий експерт.

Та додає: «Я в таких випадках завжди наводжу два приклади: Гітлер в квітні 1945 щиро вірив, що прийдуть німецькі дивізії, які відкинуть війська союзників від Берліну. Також він щиро вірив, що буде зброя, яка всіх переможе. Відомо, що перебуваючи у підвалах, Саддам Хусейн до останнього писав листи, у яких розповідав про свою перемогу. Так само і Путін. Він живе у вимірі імперських фантазій, він щиро вірить і в цьому вся проблема».

На думку Івана Тимочко, інше питання — спроможності.

«Путін збільшив армію до 2 млн. осіб, але в Україні вони не змогли наростити контингент. При цьому, якщо раніше були, наприклад, і в’язні, то зараз більше регулярних військових», — каже Тимочко.

За його словами, крім того, у російської армії збільшилась кількість БПЛА.

«Це теж серйозна проблема. Але хто може перемагати та здійснювати великі прориви? Відповідь: танкові бронегрупи та іншої бронетехніки за підтримки авіації. А у росіян піхота і для штурмів, і для наступів, і для закріплень. Зараз у росіян бронетехніки — мінімум. Наступи за допомогою мотоциклів — це швидко, але на оперативному рівні це не дає можливості здобувати успіхів», — аналізує ситуацію експерт.

Де буде фронт

На це питання Іван Тимочко відповідає наступним чином: «Ворог просувається, але на мою суб’єктивну думку лінія фронту до кінця року буде в тих межах, де є зараз. Плюс-мінус. Суттєво не зміниться. Передумов для того, щоб противник зміг здійснити якийсь різкий прорив — немає».

За словами експерта, єдина проблема у тому, якщо у Росії з’явиться союзник, який у промислових масштабах зможе забезпечити її зброєю, армією.

«Це вже мій відсил до Китаю», — каже Тимочко.

«Нам тоді прийдеться дуже туго, в такому випадку кордон лінії фронту може змінитись суттєво», — каже він.

За словами Тимочко, механізована криза, про яку останнім часом багато кажуть, у ворога вже є.

«Якщо росіяни наступали раніше колонами танків та бронетехніки, то зараз російська піхота наступає за допомогою мотоциклів. Росія зараз не випускає бронетехніку в тих масштабах, в яких їй би хотілось», — каже експерт, оцінюючи ситуацію на фронті.

Резюмуючи, він додає: «Але зараз війна не бронетехніки, а артилерії, дронів та авіації. Зараз розраховувати на великі танкові прориви жодна зі сторін не буде, тому що є серйозні ризики. Якщо ми зробимо акцент на знищенні їхніх заводів та арсеналів, то це суттєво вплине на лінію фронту. А якщо арсенали та ангари з технікою будуть знищуватися разом з персоналом, який все це виготовляє, то це буде набагато результативнішим».

Раніше повідомлялось про те, що задумав Путін.

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