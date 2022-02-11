Путін заганяє Росію в пастку: Мінські домовленості – останній шанс Кремля втримати Україну

Наступні перемовини політичних радників нормандського формату під питанням, адже Росія не отримала бажаного, що дуже добре для України.

Вже в понеділок, 14 лютого, в день офіційного візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до України, Держдума Росії розгляне проєкт постанови про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР"/"ЛНР". За словами спікера В'ячеслава Володіна, наразі є два шляхи: розглянути документ і одразу ж винести його на голосування; або розглянути та відправити до МЗС разом із пропозицією легально озброїти бойовиків на Донбасі.

Кремль вкотре підвищує ставки. Це прямий наслідок других за цей рік майже 10-годинних перемовин політичних радників нормандського формату в Берліні, який завершився нічим, проте на користь України. Ми не погодилися на прямий діалог із представниками окупаційних адміністрацій, які вимагають обговорення особливого статусу, який Київ начебто має надати ОРДЛО.

Наступна зустріч у березні, але точної дати та місця ще немає. Як немає і спільної позиції переговорників. Київ наполягає на розблокуванні гуманітарних питань: забезпеченні режиму тиші та обміні полоненими. Москва хоче пошвидше вмонтувати ОРДЛО з особливим статусом в "тіло" України, що передбачатиме вето на вступ України до ЄС і НАТО.

Але поле для маневру і росіян суттєво зменшилося через авантюристські вимоги Путіна. І Києву це грає на руку, бо вже навіть із Вашингтона лунають заяви про необхідність перегляду Мінських домовленостей.

Повернення на Схід

Схоже, що Росія заганяє себе в пастку. Вимагаючи від Заходу якихось надуманих письмових "гарантій безпеки" у вигляді невступу України до НАТО та ненаближення систем Альянсу до російських кордонів, Путін перехитрив сам себе.

Отримавши ще більше НАТО на своїх кордонах (Альянс збільшує свою присутність в Польщі, Румунії та країнах Балтії), Путін вирішив розвернути Росію на Схід. Проте його візит до Пекіна для зустрічі з Сі Цзіньпіном напередодні відкриття зимових Олімпійських ігор розкритикували навіть провідні російські ЗМІ. Так, у спільній заяві на 10 сторінок пафосно підкреслено, що Китай підтримує Росію проти подальшого розширення НАТО.

І українцям треба зрозуміти, що Путін та "вежа" Кремля, яка підштовхує його до війни з Україною, просто схиблені на ідеї знищення України. Разом із тим навіть затяті кремлівські пропагандисти вже відтверто пишуть, що Китай розглядає Росію виключно як сировинну базу, повертаючись до затертої ідеї "великої Європи від Лісабона до Владивостока", стверджуючи, що "Росія – це Європа".

Можливо, цю лапшу ще можна навісити на вуха Макрону, який чи-то збирався обговорювати з Путіним фінляндизацію, чи-то нейтральний статус України. А до цього взагалі закликав ЄС включити Росію до нової європейської архітектури безпеки.

Але навіть Макрон під час візиту до Москви цього тижня відмовився проходити в Кремлі ПЛР-тест, бо, за інформацією Reuters, побоювався, що вкрадуть його ДНК. Саме тому Путін і Макрон цілих п’ять годин говорили за довжелезним кількаметровим столом, що стало предметом для безлічі фотожаб і насмішок в соцмережах.

Остання соломинка

До слова, у спільній російсько-китайській декларації ні слова про Україну. Піднебесна не визнає окупацію Криму, як би цього не хотілося Путіну. Так, можливо, у Вашингтоні побоюються ще більшого зближення Москви та Пекіна. Зокрема через те, що Китай може отримати від Росії військові технології. Проте в Білому домі прекрасно розуміють, що російсько-китайський тандем – це не союз двох рівноправних партнерів. Пекін обов’язково "проковтне" Москву – це лише питання часу.

Все не райдужно для Путіна і на українському напрямку. Хоч в інтерв’ю телеканалу ABC, яке вийшло в ефір ввечері, 10 лютого, Джо Байден ще раз відкинув можливість відправки американських військових до України, мовляв, це "буде світова війна", російське МЗС відкрито звинуватило США у спробі переглянути Мінські домовленості. У Кремлі прекрасно розуміють, що Мінськ – це їхня остання "соломинка", за допомогою якої можна шантажувати Україну.

Проте навряд чи Путін сподівався, що, вустами своїх пропагандистів, погрожуючи стерти в радіоактивний попіл США та Європу, останні почнуть постачати Україні зброю, звужуючи Москві поле для маневру. ТСН.ua неодноразово писав, що Україна може своїми ж руками закрити двері до НАТО, якщо погодиться на реінтеграцію ОРДЛО на російських умовах широкого автономного статусу. Адже за задумом Кремля, особливий статус Донбасу має передбачати право вето окупаційних адміністрацій на вступ України до ЄС і НАТО.

Пастки Мінська

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, який представляє Україну на рівні політичних радників нормандського формату, останній раунд перемовин у Берліні, які тривали майже 10 годин, ледь не побив рекорд аналогічних минулорічних перемовин теж у німецькій столиці. Звичайно він висловив сподівання, що дуже скоро радники знову зберуться на зустріч. Проте його візаві – заступник керівника російської Адміністрації президента Дмитро Козак - не був таким оптимістичним.

"Майже 9 годин перемовин закінчилися без ​​відчутних результатів. Ми намагалися узгодити підсумкову заяву. Але подолати розбіжності (щодо інтерпретації Мінська – ред.) не вдалося. Це питання, пов'язані з особливим статусом Донбасу, який має бути закріплено в Конституції (України – ред.). Позиція України непохитна – відмовилися у проєкті заяви навіть цитувати Мінськ про майбутній постконфліктний статус цих територій. І саме цьому так надовго затягнулися перемовини", - повідомив Козак на брифінгу у російському посольстві в Німеччині після перемовин.

ТСН.ua вже писав, що є три основні вимоги Москви, навколо яких все крутиться:

імплементація "формули Штайнмайєра" в закон про так званий особливий статус Донбасу, строк дії якого ВР пролонгує кожного року. Формула визначає черговість місцевих виборів на Донбасі та механізм набрання чинності закону про особливий статус.

прямий діалог Києва з бойовиками. Це давня "хотєлка" Кремля, щоб переконати світ, що на Донбасі громадянська війна, а Росія – не сторона збройного конфлікту, а миротворець та посередник.

спочатку вибори – потім кордон. Дійсно, пункт 9 "Мінська-2" мовить, що відновлення контролю над кордоном має розпочатися в перший день після місцевих виборів. Звичайно, що Україна на це ніколи не погодиться, адже за задумом Москви місцеві вибори на Донбасі відбуватимуться під дулами російських автоматів.

Судячи зі слів Козака, Україна відмовилася навіть на засіданні Тристоронньої контактної групи, де є так звані "запрошені" ОБСЄ (представники окупаційних адміністрацій), говорити про особливий статус Донбасу. Німці та французи теж цього разу були не надто приязні до росіян. Останні "злили" своїм ЗМІ, що в якийсь момент перемовин Єнс Плетнер (німецький політичний радник) заявив, що йому вже час із собакою гуляти.

Щоправда Єрмак, під час брифінгу в українському посольстві в Німеччині після перемовин, все ж висловив сподівання, що "на наступному засіданні ТКГ продовжиться розгляд питань пов’язаних із законами, які передбачені Мінськими домовленостями", поруч із розблокуванням "гуманітарних питань щодо обміну полоненими, відкриття КПВВ, які вже більше року готові з української сторони".