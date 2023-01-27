Путін захоче "взяти Київ і відрізати Україну від Заходу": астролог Влад Росс назвав "найстрашніший місяць"

Відомий астролог Влад Росс розповів, що лютий буде дуже складним для України місяцем. Російські окупанти саме тоді можуть піти у новий повномасштабний наступ.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Найстрашніший для України місяць - це лютий. Росія може поперти на річницю війни, бо всі ми розуміємо, що Путін любить різні річниці. Небезпека може бути і раніше, ніж 23-24 лютого. Він говоритиме, що потрібно "точно взяти Київ, Рівненську АЕС, відрізати Україну від кордону з Польщею". Він - абсолютно хворий щур, загнаний у глухий кут. Думають, що якщо окупанти підуть зі звідусіль, то все чомусь на цей раз вийде", - сказав астролог.

Нагадаємо, мольфар з Карпат Василь Юращук припускає, що війна в Україні триватиме ще два роки, але після 22 березня 2023 року українцям стане легше. За його прогнозами, після цієї дати російські ракети не атакуватимуть Україну.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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