Путін захопить Харків і закінчить "СВО"?: в Росії розповіли про плани "окриленого" диктатора

Близькі до Кремля джерела вважають, що після невдалого контрнаступу ЗСУ Путін "відчув слабкість України і готовий йти до переможного – хоч до Києва".

Президент Росії Володимир Путін готовий "потроху припиняти "СВО", але до цього спробує захопити ще кілька українських міст, зокрема Харків. Про це повідомляють журналісти російського опозиційного видання "Медуза", посилаючись на свої джерела в оточенні Путіна.

Про які плани кажуть у Кремлі та як ситуацію в Росії оцінює сам Путін – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.UA.

Путін "готовий іти хоч до Києва"

"Він пішов на принцип". Джерело видання "Медуза" в адміністрації Путіна стверджує, що російський тиран готовий йти хоч до Києва і "за ценой не постоит". За словами чиновника з Кремля, український контрнаступ 2023-го провалився, що буквально окрилило Путіна. Той повірив у свої сили:

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"Усі джерела "Медузи" впевнені, що Путін збирається продовжувати війну. Проте їхні оцінки щодо того, які він зараз ставить із цього приводу цілі, розходяться. Так, один із співрозмовників, близьких до Кремля, вважає, що після невдалого контрнаступу ЗСУ Путін "відчув слабкість України і готовий йти до переможного – хоч до Києва – і за ціною не постоїть". "Треба буде мобілізацію – оголосить. Якщо треба буде економіку ще сильніше пересунути на військові рейки – пересуне, – впевнене джерело. – Він пішов на принцип".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Путін захопить Харків і закінчить "СВО"?! На Росії розповіли про плани "окриленого" диктатора!

Путін планує захопити Харків?

Але з цим згідні не всі, навіть у Кремлі. Інше джерело "Медузи" стверджує, що цілі у Кремля, так би мовити, більш "приземлені". Після їхнього виконання Путін навіть готовий припинити так звану "СВО". Джерело натякає, що Путін не так давно говорив про свою справжню мету публічно:

"Інший співрозмовник, близький до АП, навпаки, вважає, що вище керівництво країни ставить перед собою "реалістичніші цілі", а саме взяття Харкова і поступове закінчення "СВО" після цього. Путін уже відкрито говорив, що для припинення регулярного обстрілу Бєлгородської області потрібно створити "санітарну зону" навколо неї; цей регіон РФ межує саме із Харківською областю України.

За словами джерел "Медузи" серед "російських еліт", високопосадовці переконані, що армії РФ під силу взяти Харків, а ось подальше просування вглиб України "важке". "Символічно це також перемога. Місто-мільйонник, де багато російськомовного населення", – каже один із співрозмовників".

Президент Росії Володимир Путін хоче захопити Харків / Фото: ТСН.ua

Путін не зупиниться на досягнутому

До того, ж не треба забувати, що росіяни вважають своїми законними містами Херсон і Запоріжжя, а також Луганську та Донецьку області, тож і їх Путін хотів би захопити.

Утім самого рішення піти на Харків Путін ще не ухвалив. З цим погоджуються усі співрозмовники "Медузи". Водночас нова мобілізація в РФ – питання давно вирішене і особливого приводу для її оголошення Путіну не треба. Тільки-но ситуація на фронті цього потребуватиме – він пожене нових росіян на забій. І навіть теракт у "Крокус Холі" 22 березня це рішення "поки" не прискорив.

Чи варто вірити російським "інсайдам"?

Нагадаємо, що вірити на 100% усім словам російських джерел та ще й російських ЗМІ, скоріш за все, не варто. Багато експертів вважають, що Путін уже користується масовим вбивством людей у Підмосков’ї задля об’єднання росіян навколо однієї давньої мети – ненависті та вбивства українців.

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В Україні б’ють на сполох

Б’ють на сполох уже і деякі українські чиновники. Колишній очільник Луганської ОВА, а тепер голова Мукачівської райдержадміністрації Сергій Гайдай раптово заявив, що має точну інформацію, коли і де РФ піде у наступ. Деталі він говорити не став, утім попередив, що це станеться зовсім скоро.

"Агресор стежить за нашим інформаційним полем, тому не буду наражати всіх нас на проблеми. Але вони накопичують сили, кошти, і найближчим часом уже почнуть діяти. Залишилося й обмаль часу для голів обладміністрацій, щоб відзвітувати за зведення фортифікаційних споруд", – розповів Гайдай.

На його думку, теракт у "Крокусі" так просто для України не мине. Рашисти не просто скористаються цим нападом ІДІЛ, а спробують ескалювати поточну ситуацію.

"Вони накопичують зараз сили і засоби. Я не виключаю, що оцей теракт, який відбувся в "Крокусі", буде однією з мотивацій для посилення мобілізації на Росії. І далі набиратимуть війська для того, щоб рухатись вперед. Тим паче, що весь світ знає, що є певна політична криза в Сполучених Штатах. Через те ми недоотримуємо певну зброю чи ППО, чи наступального, чи оборонного характеру", – розповів Гайдай.

13 березня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що навколо Харкова будуть кращі укріплення. Оборона буде ешелонованою:

"Це друга лінія оборони. Для розуміння: на першій знаходяться наші війська. Третя лінія вже є (те, що будувалося в напрямку від Харкова в міру визволення територій), вона буде дооснащуватися та оновлюватися згідно з новими нормами Міноборони. Плюс будемо розбудовувати ще більше кругову оборону міст та селищ".

25 березня Синєгубов заявив важливе! Через важку оперативну ситуацію на кордоні в ОВА можуть оголосити обов’язкову евакуацію з аж двох районів: Харківського та Богодухівськогою. Обидва розташовані впритул до "боліт".

"І зараз ми розглядаємо населені пункти півночі нашої області – це Богодухівський, Харківський район для того, щоб там оголосити обов'язкову евакуацію. Можливо, – примусову саме дітей з тих населених пунктів, які постійно знаходяться під обстрілами", – повідомив голова ОВА.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов / Фото: ОВА

А ось мер Харкова Ігор Терехов вважає, що чутки навколо загрози місту – це чергова російська ІПСО. Харків’яни себе образити не дозволять.

"Харків'яни – виважені люди, вони все розуміють. Росіяни роблять все, щоб це тиснуло на людей, щоб люди боялися. Але ми переживали й скрутніше становище, і цей виклик переживемо. Харків – залізобетон", – заявив Терехов.

Мер Харкова Ігор Терехов /Скриншот з відео

Рашисти ж явно підвищують ставки. Попри заяви західних політиків та попередження від США про небезпеку терактів і самовикривальне зізнання у скоєному від ІДІЛ, рашисти продовжують наполягати, що у бійні в підмосковному "Крокусі" винна Україна. Зокрема, про це заявив секретар ради безпеки президента РФ Микола Патрушев – друга найвпливовіша людина на "болотах".

Нова ІПСО з Кремля

Можна з упевненістю сказати, що інформаційну кампанію проти України очолюють та розганяють напряму з Кремля. До речі, не відстає і сам Путін. 25 березня у своєму зверненні він визнав, що людей у "Крокусі" розстріляла ІДІЛ, але все одно винна Україна. Коротше кажучи: всі їм кажуть – ІДІЛ, ІДІЛ їм каже, що – ІДІЛ, а вони закрили вуха, вилупили очі і кричать: "Хохли"!

Тієї ж думки і навіжений очільник російського ФСБ Бортніков. Він у "своїх снах" бачить Малюка і Буданова. Останньому пригрозив вбивством:

"Попередньо отримали інформацію про заангажованість Києва до причетності до теракту в Підмосков'ї… Теракт готували радикали-ісламісти, сприяли всьому і спецслужби України".

"Глава ГУР МО України Буданов є законною ціллю для ЗС РФ, як і всі, хто вчиняє злочини проти Росії", – сказав Бортніков.

На питання, чому Буданов ще живий, він додав: "Усе попереду".

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / Скриншот з відео

Жорстка реакція Зеленського

На черговий кривавий випад у виконанні Москви жорстко відреагував президент України Володимир Зеленський, назвавши Путіна "хворою і цинічною істотою".

У Кремлі ж поки визначились лише з одним. Там готові побудувати справжню сталінську диктатуру і перетворити Путіна з "царя" в "Бога". Як пише "Медуза", про вибори росіянам варто забути раз і назавжди. Останні "вибори" були сфальсифіковані настільки, що фахівці не можуть навіть математично припустити, скільки саме було підкинуто. На наступні уже місцеві вибори в РФ у "Єдиної Росії" будуть "путінські" 87% підтримки, а іншим партії "насиплють" по кілька відсотків, щоб ті продовжували годуватися з бюджету і імітувати політичне життя для глибинного російського народу.

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