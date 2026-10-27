Путін заговорив із європейськими лідерами про мир в Україні: усі подробиці несподіваних переговорів

Володимир Зеленський та Володимир Путін / © ТСН

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Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре 27 жовтня провели телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Європейські політики передали Кремлю позицію України щодо завершення війни та наголосили на необхідності припинення атак на українську енергетику. Після цього вони зв'язалися з президентом Володимиром Зеленським, який розкрив нові подробиці дипломатичних контактів.

ТСН.ua зібрав усі відомі деталі переговорів, заяви Кремля та реакцію української сторони.

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Чому лідери Фінляндії та Норвегії зателефонували Путіну

За інформацією Bloomberg, ініціаторами розмови виступили Стубб і Стьоре. Перед контактом із Кремлем вони провели консультації з українською стороною, а сам дзвінок став продовженням дипломатичних переговорів, які відбулися 20 жовтня в Осло.

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Головною метою було передати Путіну позицію Києва напередодні майбутньої тристоронньої зустрічі України, США та Росії в Абу-Дабі.

Водночас у спільній заяві наголосили, що президент Фінляндії та прем'єр Норвегії розмовляли з Путіним як лідери своїх держав, а не як офіційні представники всього Євросоюзу.

Стубб назвав переговори прямими та змістовними, наголосивши, що завершення російсько-української війни безпосередньо впливає на безпеку європейських держав.

«Ми сусіди Росії. Те, як завершиться війна, вплине на безпеку Фінляндії та Норвегії, а в ширшому сенсі — всього Європейського Союзу. Для припинення війни необхідні прямі переговори», — заявив він.

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Своєю чергою, Стьоре акцентував на людських втратах і необхідності зниження напруженості.

«Війна завдає величезних людських страждань і спричиняє колосальні витрати. Вона залишає слід на кількох поколіннях. Під час телефонної розмови ми наголосили на важливості деескалації», — зазначив норвезький прем'єр.

Обидва лідери підтвердили намір і надалі підтримувати Україну та сприяти дипломатичним зусиллям.

За даними Bloomberg, це був перший прямий контакт Путіна з провідними європейськими лідерами, які підтримують Київ, після його розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном у липні 2025 року.

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Що заявив Кремль після переговорів

У Москві оприлюднили власну версію розмови. Путін традиційно зосередився на так званих «першопричинах» війни, виклав свою оцінку ситуації на фронті та заявив, що «справедливий і довгостроковий мир» нібито можливий лише з урахуванням інтересів Росії.

Також російський президент знову звинуватив Захід у затягуванні війни. За його версією, цьому сприяє «конфронтаційна політика» країн НАТО та Євросоюзу. Водночас саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Крім того, за повідомленням ТАСС, під час переговорів обговорили низку інших питань:

Майбутню тристоронню зустріч щодо України в Абу-Дабі — російська сторона заявила, що учасники розмови привітали домовленість про її проведення.

Гуманітарну операцію в районі окупованих Олешок, яка, за твердженням Москви, відбувається за посередництва США.

Безпекову ситуацію в Балтійському морі та на півночі Європи.

Дотримання міжнародного морського права та принципу свободи судноплавства.

У Кремлі також повідомили, що Путін, Стубб і Стьоре домовилися підтримувати прямі телефонні контакти надалі.

Що Зеленський дізнався після розмови лідерів із Путіним

Невдовзі після переговорів із Кремлем Стубб і Стьоре зателефонували президенту України Володимиру Зеленському.

Спочатку про розмову повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин. Згодом сам Зеленський розкрив її подробиці, подякувавши партнерам за детальне інформування про зміст контактів із російським керівництвом.

Одним із ключових питань стала вимога до Росії здійснити реальні кроки для зниження напруженості, зокрема щодо української енергетики.

«Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури», — повідомив український президент.

За його словами, лідери також обговорили підготовку тристоронньої зустрічі між Україною, США та Росією, запланованої на листопад на рівні переговорних команд.

Окрему увагу приділили можливим форматам взаємодії України з європейськими партнерами.

Зеленський наголосив, що Фінляндія та Норвегія, які мають спільні кордони з Росією, особливо зацікавлені в надійних безпекових домовленостях. Тому сторони розглянули, як посилити спільну роботу для підтримки дипломатії, української оборони та європейської безпеки.

«Мир має бути, деескалація потрібна, і затягування війни Росією має припинитись», — підсумував президент.

Прем'єрка Данії розкритикувала переговори з Путіним: що її обурило

Водночас не всі європейські лідери підтримали ініціативу Фінляндії та Норвегії. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що «дуже скептично» ставиться до переговорів із Путіним, оскільки їх не узгодили з іншими європейськими країнами, пише The Guardian.

«Я не бачу жодних ознак того, що Росія прагне миру з Європою — ані в умовах гібридної війни, яка триває щодня, ані в Україні, де вона щодня здійснює жорстокі й агресивні атаки», — наголосила Фредеріксен.

На її думку, європейські держави повинні зберігати спільну позицію, а не вести самостійні переговори з Кремлем.

Що далі з мирними переговорами щодо України

Дипломатичні контакти відбуваються на тлі спроб США відновити переговорний процес між Києвом і Москвою.

Минулого тижня спецпосланець американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф відвідав Путіна в Санкт-Петербурзі. Перед цим він провів зустрічі в Осло з Володимиром Зеленським і лідерами Фінляндії та Норвегії.

Наступний раунд переговорів України, США та Росії запланований на листопад в Абу-Дабі. Очікується, що зустріч відбудеться на рівні переговорних команд.

Європейські союзники України тим часом прагнуть активніше долучатися до дипломатичного процесу та обговорення майбутніх гарантій безпеки.

Як повідомляло Politico, європейські країни також шукали власного представника для прямих контактів із Путіним, побоюючись домовленостей між Вашингтоном і Москвою без їхньої участі. Одним із головних кандидатів називали президента Фінляндії Александра Стубба.

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