Олег Жданов / © ТСН

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У ніч проти 20 листопада Росія завдала масованого удару по Україні. Ворог вчергове застосував десятки ракет та сотні безпілотників, атакувавши цивільну, енергетичну та транспортну інфраструктуру. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі, зафіксовано руйнування. Крім того, російську атаку відчули і Польща з Молдовою.

Чим була особлива ця атака, чому її можна назвати «істеричною», скільки ще підготовлених ракет має в запасі РФ та коли вона може вдарити знову — про це військовий експерт Олег Жданов розповів у коментарі ТСН.ua.

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Чому російська атака була «істеричною» і чим відрізнялася від попередніх

За словами Олега Жданова, головною особливістю російської атаки стало те, що практично всі балістичні ракети ворог спрямував на Київ. Лише одну-дві ракети застосували на південному сході України, у прифронтовій зоні.

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Військовий експерт назвав цей удар істеричним, оскільки, на його думку, він не був заздалегідь детально підготовлений та організований. Жданов пов’язує його з реакцією російського президента Володимира Путіна на удари по Кримському мосту.

«Особливість полягає в тому, що ця атака, я би сказав, істерична. Вона непідготовлена, неорганізована була. Це була реакція Путіна на удари по Кримському мосту. По-іншому цю атаку не охарактеризуєш», — каже Жданов.

Він також звернув увагу на незвичну організацію вильотів російської стратегічної авіації. Зазвичай окупанти переганяють літаки на аеродроми в європейській частині РФ, звідки вони здійснюють бойові вильоти. Однак цього разу основна частина літаків, за винятком останньої групи, піднімалася з аеродрому «Украинка» на Далекому Сході.

Як пояснив експерт, для літаків Ту-95 це особливо важкий переліт через значний ступінь зношеності машин.

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«Група, яка була на аеродромі "Оленья", я так розумію, що вони споряджалися вночі. І тільки зранку вони змогли піднятися у повітря. І оця остання хвиля крилатих ракет, вона була вже фактично як фінальна в цьому нальоті», — розповів він.

Ще однією особливістю стало застосування балістичних ракет протягом усієї ночі. За словами Жданова, росіяни розтягнули ракетні удари майже на 12 годин, замість звичних масованих залпів, коли протягом 20 хвилин запускають по 8–10 ракет.

«Вони вперше за весь час застосовували балістику протягом всієї ночі. Вони розтягнули майже на 12 годин застосування балістики. Це називається виснажливий вогонь, коли щогодини, кожні півтори години дві-три ракети. І це тривало від самого вечора до самого ранку», — пояснив військовий експерт.

На його думку, такий підхід міг забезпечити росіянам можливість перезаряджати пускові установки та підвозити ракети на стартові позиції.

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Жданов також припустив, що росіяни свідомо обрали таку тактику, оскільки знають про нестачу в України ракет-перехоплювачів PAC-3. На думку експерта, Путін упевнений, що США не нададуть Україні ці ракети, а європейські країни не мають можливості передати їх у великій кількості.

«В першому залпі, пишуть наші військові, майже всі ракети були перехоплені. Але потім — все, я так розумію, на цьому наш запас протиракет закінчився, і далі вони просто розстрілювали», — зазначив Жданов.

Він додав, що російські ракети влучали саме в ті об’єкти, які були визначені цілями. За словами експерта, мета таких обстрілів залишається незмінною — тиснути на Україну, створювати нестерпні умови для життя цивільного населення у столиці та змушувати країну до капітуляції.

Жданов також звернув увагу на застосування крилатих ракет проти західних областей України. Він зазначив, що росіяни знають про ефективну роботу української авіації, яка збиває до 80% таких цілей, а іноді й більше. Водночас цього разу окупанти однаково запускали ракети по всій території країни, зокрема по енергетичних об’єктах.

Серед цілей — Бурштин та силові підстанції у Вінницькій і Хмельницькій областях.

«Проте, сподіваючись, що це може досягнути успіху. Тому, коли дивишся на ситуацію в цілому, розумієш, що та істерика Путіна за трибуною, коли він казав, що це цивільний об’єкт, ми будемо відповідати, відповідь буде жорстока. От вам результат жорсткої відповіді Путіна», — підсумував Жданов.

Чому російські ракети опинилися на території Польщі

Жданов вважає, що очікувати рішучої реакції від польської влади не варто. За його словами, польське міністерство вже заявляло, що не знає, які саме об’єкти опинилися на території країни та хто їх запустив.

Експерт називає таку поведінку політикою «страуса» та пояснив її страхом перед конфронтацією з Росією.

«Вони, хочеться сказати, включають тумблер дурня. Вони бояться, дуже бояться конфронтації з Російською Федерацією. Російська Федерація — фактично Путін — рухає червоні лінії. Наскільки йому буде дозволено увійти вглиб країн-членів НАТО на сьогодні?» — каже Жданов.

На його думку, таким чином Путін поступово перевіряє межі дозволеного та просуває власні вимоги. Згодом російський диктатор може використати подібні інциденти як привід вимагати від країн НАТО виведення військ і ліквідації натівських структур на їхній території.

«Тобто от таким чином він просувається до виконання власних вимог. Це фактично діє ультиматум», — каже експерт.

Він вважає, що така політика може лише відтермінувати рішення щодо посилення безпеки, але не усуне загрозу. За словами Жданова, Росія й надалі може провокувати європейські країни, а потім пропонувати їм відмовитися від певних дій в обмін на припинення таких інцидентів.

«І така політика страуса, вона однаково призведе до конфронтації. Тобто доведеться або ухвалювати рішення про погодження на умови Російської Федерації, або Путін може посилити ескалацію вогневого впливу на країни Східної Європи», — пояснив він.

Чи може Польща збивати російські ракети та безпілотники

Жданов запевнив, що польські військові мають технічну можливість виявляти та перехоплювати російські ракети й безпілотники. За його словами, системи раннього виявлення НАТО дають змогу бачити такі цілі ще над територією України.

Експерт пояснив, що до початку повномасштабного вторгнення Росії Альянс встиг побудувати дугу радіолокаційних станцій у системі протиракетної оборони. Частина засобів раннього виявлення розташована на території Польщі.

«Так що польські військові бачать цю ракету десь від Києва», — сказав Жданов.

Водночас точно прорахувати траєкторію крилатої ракети складно, оскільки вона постійно маневрує. Коли ж ціль наближається до польського кордону, військові, за словами експерта, повинні піднімати авіацію для супроводу та перехоплення.

Він нагадав, що раніше Польща вже піднімала бойову авіацію під час російських атак по Україні. Однак літаки лише супроводжували ракети, не намагаючись їх збити.

«Хоча у них є, ще раз кажу, у них є гарантовані, точніше, засоби протиповітряної захисту, які гарантовано можуть збити і "Шахеди", і ракету, і все що завгодно. Але пам’ятаєте, Путін декілька років тому сказав, що хто зіб’є російську ракету чи «Шахед» з країн-членів НАТО, він буде вважати, що це напад на Російську Федерацію. І от вони сидять, бояться підняти голову», — каже Жданов.

Він також звернув увагу на те, що російська сторона може свідомо використовувати невизначеність щодо цілей ракет. За словами експерта, цього разу оператор міг отримати завдання спрямувати ракету в поле за межами населених пунктів, однак наступного разу ціллю може стати військовий об’єкт.

«А от в цьому і полягає, скажімо так, знущання з боку російського диктатора. А вони в цьому разі, на жаль, як дослідні кролики сидять і моляться — впаде, не впаде, вб’є, не вб’є», — сказав він.

Жданов додав, що подібну невизначеність можна спостерігати й під час інцидентів із безпілотниками на території країн НАТО. Як приклад він навів випадок з американською військовою базою у Великій Британії, де, за його словами, засоби протидії не змогли придушити або збити невідомий дрон.

Коли Росія може завдати наступного масованого удару

Військовий експерт вважає, що Росія має можливість повторювати подібні атаки, оскільки продовжує виробляти балістичні ракети. За його словами, російський ВПК виготовляє до 100 таких ракет на місяць.

Жданов зазначив, що під час одного масованого удару окупанти можуть використати 20–30 ракет. Відповідно, за нинішніх темпів виробництва Росія здатна здійснити кілька подібних атак.

«Cьогодні росіяни беруть за основу балістичні ракети, які вони виробляють десь до ста одиниць на місяць. Якщо вони 20–30 ракет використовують за один залп, то десь три, три-чотири рази на місяць можуть запускати. Недоторканний запас вони не чіпають», — пояснив експерт.

Водночас Жданов наголосив, що нинішня атака, попри її масштаб, на його думку, не була заздалегідь спланованою операцією.

«Ще раз повторюся, це, судячи з організації проведення, був стовідсотково неплановий вогневий удар», — каже він.

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