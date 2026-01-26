Путін завдав удару по Києво-Печерській лаврі: пошкоджено печери (фото, відео)

Києво-Печерська Лавра / © Associated Press

Від ракетно-дронової атаки РФ на столицю у ніч проти 24 січня постраждали об’єкти Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У заповіднику кажуть, що ушкоджень зазнав корпус №66 — вхідна частина до комплексу Дальніх печер, та корпус №67 (Аннозачатіївська церква).

Зараз відомо що об’єкти Києво-Печерської лаври були ушкоджені російським «Шахедом» під час нічної атаки 24 січня.

Наслідки атаки на Києво-Печерську Лавру (8 фото) Наслідки атаки на Києво-Печерську Лавру / © Києво-Печерська Лавра Наслідки атаки на Києво-Печерську Лавру / © Києво-Печерська Лавра Наслідки атаки на Києво-Печерську Лавру / © Києво-Печерська Лавра Наслідки атаки на Києво-Печерську Лавру / © Києво-Печерська Лавра Наслідки атаки на Києво-Печерську Лавру / © Києво-Печерська Лавра Наслідки атаки на Києво-Печерську Лавру / © Києво-Печерська Лавра Наслідки атаки на Києво-Печерську Лавру / © Києво-Печерська Лавра Наслідки атаки на Києво-Печерську Лавру / © Києво-Печерська Лавра

На місце падіння уламків одразу викликали поліцію, а після цього туди прибули фахівці, які опікуються печерами Лаври, бо уламки впали саме біля входу до них. Тож підземні конструкції могли постраждати від вибуху.

«Зараз місця ушкоджень вивчають фахівці. Вхід до Дальніх печер закрито, хоча вони вже закриті тривалий час. Але все насправді не так погано, як могло б бути», — розповіли ТСН.ua у заповіднику.

Там додають, що сьогодні вдень генеральний директор заповідника Максим Остапенко покаже пошкоджені об'єкти і розповість більше подробиць щодо атаки та стану об’єктів, які внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Дальні печери Києво-Печерської лаври — що відомо

Нині у Дальніх печерах розташовані три підземні церкви: Благовіщення Пресвятої Богородиці, Різдва Христового та преподобного Феодосія. Первісно підземні церкви були набагато менші за розмірами і значно скромніше оздоблені. Та вже в першій половині ХVІІ ст. підземні церкви Дальніх печер було розширено до сучасних розмірів. Тоді їхні конструкції набули асиметричної форми. Підлогу цих церков вимощено 1826 року прямокутними чавунними плитами, деякі з яких вкриті нескладним орнаментом.

У Дальніх печерах почивають мощі 49 канонізованих святих. Нині загальна довжина підземних коридорів Дальніх печер становить 293 м, Варязьких – 200 м.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генеральний директор ДТЕК заявив, що Україна перебуває на межі гуманітарної катастрофи через безперервні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.