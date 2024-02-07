“Путін заявить, що НАТО вступило в війну”: Жданов розповів, навіщо Росія провокувала Польщу ракетами та коли може вдарити знову

Росія завдала чергового масованого удару по Україні 7 лютого. Під ударом опинилися Київщина, Дніпропетровщина, Миколаїв, Харків, Львівщина та Івано-Франківщина. Польща під час обстрілу піднімала авіацію на перехоплення російської ракети, яка була за 20 км від кордону, але в останній момент змінила курс.

Навіщо президент країни-агресорки Володимир Путін провокує Польщу, куди цілила Росія та які засоби використала, а також коли може завдати наступного удару, в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Ракетний удар Росії по Україні 7 лютого: що відомо

Атака Росії по Україні 7 лютого, за словами Олега Жданова, була типовою. Вона була організована хвилями — спочатку ворог застосував “шахеди”, потім — крилаті ракети, далі — балістичні ракети.

“Знову ж таки, підгадали таким чином, що “шахеди” і ракети майже одночасно досягли цілей. Принаймні це відчувалося в Києві та Київській області. І потім через певний проміжок часу ще був удар балістичними ракетами”, — розповів військовий експерт.

Всього Росія застосувала 64 повітряних цілі для атаки по Україні. Із них 44 збили українські Повітряні сили. А 20, на жаль, досягли своїх цілей.

Наслідки атаки по Києву 7 лютого / Фото: Київська міська військова адміністрація

“Збили майже всі крилаті ракети, тільки три ми “пропустили”. Із 29 запущених було 26 крилатих з авіації — це Х-101, Х-555, і три “Калібри”. До речі, доволі давно РФ їх не використовувала. Це ракети морського базування. Вони їх запускали з акваторії Чорного моря, з району Новоросійська. Тобто кораблі далеко не відходять від бази. Вийшли, випустили і сховалися знову на базі. Із 20 дронів 15 збили. Чотири балістичні ракети Х-22 ми не змогли збити. Три балістичні ракети “Іскандер-М” теж не змогли збити. І п’ять керованих зенітних ракет С-300”, — розповів Олег Жданов.

Росія запускає балістичні ракети по тих регіонах України, де немає засобів ППО, здатних їх збивати. Саме тому такі результати у зведенні, пояснив військовий експерт.

“Patriot у нас мало — три комплекси, і один SAMP/T. Тому ми не можемо покрити всю територію України”, — розповів Олег Жданов.

Куди цілила Росія під час атаки 7 лютого

Географія ракетних ударів була дуже широка, каже військовий експерт. Під ударом опинилися Харків, Дніпропетровщина, Миколаїв, Київщина і західні регіони України: Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська області.

Крім того, за допомогою ракет Росія намагалася спровокувати Польщу — країну НАТО.

“Тому що ракети йшли курсом на Польщу, а в останню мить відвернули і вдарили по об’єктах на території України. Це була комбінована атака — постраждали інфраструктурні об’єкти, підприємства, енергетичні об’єкти. Цей ракетний удар я би охарактеризував як тиск на Україну. М’яко кажучи тиск. А взагалі-то геноцид для примушення нас із вами до капітуляції. Вчора Путін інтерв’ю давав Карлсону (Скандальний американський журналіст і телеведучий, пропагандист Такер Карлсон — ред.). Так він так і сказав, що вони будуть “планомірно добиватися перемовин з Україною”. Я так розумію, що будь-яким шляхом, в тому числі ракетними ударами. Ось ми і отримали”, — каже Олег Жданов.

Росія провокувала Польщу ракетами: навіщо це Путіну

За словами військового експерта, Путін провокує Польщу ракетами, щоб знову легітимізувати себе на світовій арені і змусити Захід вступити з ним в переговори.

“Якщо НАТО зіб’є російську ракету, Путін заявить, що НАТО вступило в війну. Росія вважатиме, що вони прийняли бойове зіткнення. Саме тому країни-партнери, особливо члени НАТО, благають нас не застосовувати їхнє озброєння проти Росії на території Росії. Тому що РФ буде вважати це прямим бойовим зіткненням з НАТО, а також, що НАТО офіційно вступило в війну з РФ”, — каже Олег Жданов.

Тоді, за його словами, війна автоматично стає світовою, а це саме те, чого хоче досягти Путін.

“Якщо війна світова, якщо НАТО вступає у війну, на думку Росії, то переговори Путіна з ким будуть організовуватися? Вже не з президентом Зеленським. А з Байденом, Макроном, Шольцем, Сунаком. Тобто з першими особами країн-членів НАТО. Цього він і хоче досягти. Себе знову легітимізувати на світовій арені і змусити Захід вступити з ним в переговори. А далі він вже буде диктувати свої умови”, — розповів військовий експерт.

Коли Росія може завдати наступного масованого удару: Жданов назвав дати

Річниця повномасштабного вторгнення 24 лютого 2024 року — це ще один привід, щоб нанести масований ракетний удар по Україні. Однак, на думку Олега Жданова, чим ближче буде дата голосування на президентських виборах в Росії, тим більше вірогідність того, що будуть відбуватися атаки.

“Знову ж таки, підкріпляючи мою думку словами Путіна в інтерв’ю, що вони чекають від нас пропозицій до перемовин. Він сказав, що вони ніколи не відмовлялися і чекають перемовин з Україною. Але ми ж розуміємо, на яких умовах — фактично капітуляції. Путін підкреслив, що вони проводять “планомірну денацифікацію”, “демілітаризацію” України. Знищили, як Путін сказав, 90% зброї, яку надав Захід і так далі”, — розповів Олег Жданов.

Наслідки атаки по Києву 7 лютого / Фото: Київська міська військова адміністрація

Військовий експерт вважає, що цього року річниця вторгнення відійде на другий план, як звичайна дата, яку Росія може використати як причину для нанесення ударів.

“Тут треба до виборів президента Росії, щоб не було негативу, щоб був тільки позитив, тільки перемоги і таке інше. Путін хоче показати своєму електрату і світовій спільноті, що, як він каже, “операція йде за планом”. І вони готові воювати стільки, скільки треба, поки не досягнуть власної мети”, — каже Олег Жданов.

Скільки ракет накопичено в Росії

Військовий експерт нагадав, що, за даними української розвідки, Росія виробляє до 100 ракет різного типу на місяць.

“Фактично три тижні була перерва від останнього масованого ракетного удару. 64 засоби вони сьогодні використали, із них ракети — 44. Це половина місячної норми. Фактично те, що вони виробили за ці три тижні, вони витратили. Але в них ще є запас, як знову ж таки каже наша розвідка. Приблизно на складах накопичено до 900 ракет різних типів”, — розповів Олег Жданов.

Масовані атаки до 100 ракет: чи здатна Росія на це зараз

Військовий експерт каже, що сьогодня Росія вже не має можливості наносити масовані масовані удари по Україні, використовуючи близько 100 ракет, як це відбувалося протягом 2022 року.

“Це дуже важко. Тому що, наскільки я розумію, вони не тільки кількістю ракет обмежені, а й кількістю засобів їхнього застосування. Сьогодні десять літаків вони піднімали в повітря для того, щоб запустити 29 крилатих ракет повітряного базування. Це фактично по три ракети на літак. Хоча за штатним розкладом Ту-95 може брати максимум десять ракет. Таке більш-менш бойове навантаження в нього — вісім ракет”, — розповів Олег Жданов.

Ракетний удар по Києву 7 лютого / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Це саме те, що ми спостерігали в 2022 році — по шість-вісім ракет росіяни чіпляли на кожен борт і тоді завдавали масованих ударів, застосовуючи по 80-90 ракет.

“А сьогодні вони вже не можуть так. Три ракети на літак — це перш за все говорить про спроможності самого літака. Тобто двигуни вже не можуть підняти повне бойове навантаження”, — каже військовий експерт.

Нагадаємо, кількість поранених у Києві внаслідок ракетного удару 7 лютого зросла до 40 осіб. Ще четверо людей загинули.

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