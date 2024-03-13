Путін заявив про готовність до ядерної війни, а росіян закликали евакуюватися — огляд

Президент РФ Володимир Путін дав півторагодинне інтерв’ю пропагандисту Дмитру Кисильову, в якому господар Кремля говорив, яка Росія “прекрасная страна”, а також звично погрожував світові ядерною зброєю. А тим часом визвольні сили російських добровольців, які зайшли на територію РФ, зробили термінову заяву.

Про це йдеться в ексклюзивному огляді Вікторії Гнатюк на YouTube-каналі TSN.ua.

Термінова заява визвольних сил

Поки Дмитро Кисельов підлизувався до Путіна, а той зайвий раз вихваляв себе перед виборами, сталося дещо дуже несподіване. Відразу після виходу інтерв’ю в світ, бійці легіону “Свобода России”, РДК та “Сибірського батальйону” випустили спільну й термінову заяву.

“Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує. Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирним українським містам, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей та держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має зупинитися!” - йдеться у зверненні.

Визвольні сили, до яких входять виключно громадяни Росії, зробили гучне попередження для громадян РФ: по путінській армії вони відкриватимуть вогонь.

“У зв'язку з цим, ми змушені завдати вогневого ураження військових позицій, які розміщені в містах Бєлгород і Курськ. Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно залишити міста. Місцеву владу ми закликаємо зберігати людські життя та розпочати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини”, - попередили російські добровольці.

Влада Бєлгорода наразі ніяк не коментує заклик Легіону "Свобода Росії" до евакуації мирного населення. Щоправда, з невідомих причин скасували масові гуляння до Масниці.

Фантазії Путіна

У своєму інтерв’ю Кисельову Путін просторікував про народжуваність в Росії, про дороги, та обіцяв прекрасне життя росіянам у майбутньому. Ця шарманка грає вже десятиліттями.

Але на цьому “кремлівський дід” не зупинився та вирішив, як завжди, помахати своєю ядерною палицею — схоже, це єдине, що йому залишилося. Путін заявив, що Росія “дійсно готова” до ядерної війни.

Після погроз “ядеркою” російський президент взявся переконувати своїх громадян, що Росія також давно готова до перемовин з Україною, але тільки за певних умов. Ці “умови”, ясна річ, не прийнятні для українців.

Чи будуть теракти на виборах в Росії?

Після того як російські добровольці у ніч на 12 березня зайшли на територію РФ та звільнили вже два населених пункти, вони заявили, що як громадяни Росії теж мають право голосувати на виборах.

Особливого “шарму” російським виборам можуть додати так звані “загони Навального”, які заявили, що готують теракти на виборчих дільницях.

У Мережі з’явилося відео, на якому троє чоловіків у масках говорять: “Привіт. Це бойові загони Навального. Ви сьогодні вже бачили результати нашої роботи, але ми маємо ще багато подарунків для зрадників Росії. Режим уже знищив багатьох наших борців за демократію: Нємцова та інших. А вибори після вбивства Навального – плювок на все, що вони зробили для Росії. Вибори без Навального у списках – це не вибори. Усі виборчкоми Росії - законна ціль для нашої діяльності”.

Хто це такі, звідки вони взялися - наразі невідомо. Від команди Навального жодних заяв на момент запису відео не було. Але не забуваємо, що сам Путін дуже полюбляє теракти, тому не можна виключати, що це може бути провокація Кремля. У будь-якому разі росіянам, як у приказці, треба 7 разів подумати, перед тим як йти на вибори.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Путін заявив про ГОТОВНІСТЬ ДО ЯДЕРНОЇ ВІЙНИ! Росіян закликали ТЕРМІНОВО ЕВАКУЮВАТИСЯ!"

Нагадаємо, , за інформацією американської розвідки, РФ продовжує нарощувати ядерний арсенал.

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