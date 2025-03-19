Путін заїхав шайбою Трампу в лоб: вони вдруге поговорили телефоном – про повне припинення вогню не йдеться

У вівторок, 18 березня, Трамп і Путін вдруге офіційно поговорили телефоном. На порядку денному було єдине головне питання – чи погодиться Росія на тимчасове 30-денне перемир’я по всій лінії фронту.

Напередодні Трамп анонсував, що говоритиме з Путіним про "землю" та "електростанції". Спецпосланець президента США Стів Віткофф, який, крім Близького Сходу, також відповідає за контакти з РФ, додав, що йтиметься про долю ЗАЕС і доступ до портів – вільне судноплавство в Чорному морі. На адресу Путіна лунали навіть погрози. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп доручив йому переглянути санкції проти Росії і за потреби їх посилити. А сенатор-республіканець Ліндсі Грем взагалі заявив, що Путін пошкодує, якщо гратиме з Трампом.

Телефонна розмова очільників Білого дому та Кремля тривала півтори години. І, напевно, "найбільшим" її досягненням можна вважати заяву Москви, що "Трамп підтримав ідею Путіна організувати хокейні матчі в США і РФ між російськими й американськими гравцями". Певно, що 47-му американському президенту, який цими вихідними виграв чемпіонат з гольфу у власному гольф-клубі, ця пропозиція Путіна сподобалася. Хоча, в заяві Білого дому за підсумками телефонної розмови Трампа з Путіним про це немає ні слова.

У чому ж заяви Білого дому та Кремля збігаються? Чи погодився Путін на встановлення тимчасового 30-денного перемир’я по всій лінії фронту? Та чому, судячи зі всього, їхня друга телефонна розмова перетворилася на історичну лекцію й повний провал для Трампа? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Заяви речниці Білого дому Керолайн Левітт (бо офіційної заяви США за підсумками телефонної розмови на сайті Білого дому немає), особисто Трампа й Кремля за підсумками телефонної розмови збігаються лише в одному – щодо припинення ударів по енергетичним об’єктам. Проте й тут є свої нюанси. В особистому дописі на Truth Social Трамп про це дописав так:

"Ми погодилися на негайне припинення вогню щодо всієї енергетики та інфраструктури, розуміючи, що ми швидко працюватимемо над досягненням повного припинення вогню та, зрештою, припиненням цієї жахливої війни між Україною та Росією".

У заяві Кремля про це йдеться наступним чином: "Під час бесіди Дональд Трамп висунув пропозицію про взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Володимир Путін позитивно відгукнувся на цю ініціативу й одразу дав російським військовим відповідну команду".

Тобто, по-перше, Трамп з Путіним домовився про припинення ударів по всій енергетиці та інфраструктурі, а Путін із Трампом, вочевидь, лише по енергетиці.

По-друге, щойно ці заяви були оприлюднені, як у Києві пролунала повітряна тривога й звуки вибухів – так наші сили ППО знешкоджували ворожі БПЛА до 2 години ночі, які, можливо, й мали на меті якраз вдарити по енергетиці й інфраструктурним об’єктам.Також росіяни вдарили по енергетичному об’єкту у Слов’янську, в наслідок чого півміста залишилася без світла.

По-третє, на переговорах з американською делегацією у саудівській Джидді 11 березня Україна погодилася на пропозицію США щодо саме тимчасового 30-денного режиму припинення вогню по всій лінії фронту, а не часткового, що не було заздалегідь проговорено й погоджено з українським керівництвом.

"Лідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході", - йдеться в пості речниці Білого дому Керолайн Левітт про цю телефонну розмову.

Це була провальна розмова для Трампа. Росія не лише не погодилася на безумовне 30-денне припинення вогню по всій лінії фронту. Кремль ретельно підготувався до цього телефонного дзвінка, чого не скажеш про Трампа, який вважає, що всі мають погоджуватися на все просто тому, що він так хоче. Офіційна заява на сайті Кремля за підсумками телефонної розмови (а такі речі заздалегідь погоджуються перед публікацією зі стороною співрозмовника, тобто, зі США) – це більш ніж дипломатичний ляпас Америці, де Путін повторив свої шизофренічні вимоги до України:

зупинення мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ;

недоговороспроможність української влади (читай, необхідність проведення виборів в Україні – Ред.);

повне припинення іноземної військової допомоги Україні та надання розвідувальної інформації Києву.

Ба більше, Кремлю вдалося розмити порядок денний розмови іншими питаннями, на які Росія має вплив. Це стосується Близького Сходу, а конкретно, вочевидь, - Ірану. У дописі Керолайн Левітт зазначено, що сторони "обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічної зброї … а Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль". Тобто, вочевидь, Путін хоче обміняти у Трампа свій досить обмежений вплив на Тегеран, щоб той не так швидко обзавівся ядерними боєголовками, на щось інше. Вочевидь, на поступки по Україні.

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Адже перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, яким так пишався Трамп ще до своєї інавгурації, вже не діє. До того ж, США почали удари по єменським хуситам, які є проксі Ірану. Трамп погрожує відплатою й Тегерану, якщо єменські хусити здійснюватимуть удари у відповідь, що вже фактично відбулося.

"Хусити перекрили судноплавство в одному з найважливіших водних шляхів світу (в Червоному морі – Ред.), призупинивши глобальну торгівлю та порушивши основний принцип свободи судноплавства, від якого залежить міжнародна торгівля", – заявляв Трамп.

Спецпосланник Трампа Стів Віткофф вже анонсував новий раунд переговорів у саудівській Джидді 23 березня щодо домовленостей, яких досягли Трамп і Путін під час телефонної розмови. Проте, з ким будуть ці переговори, адже ні Україна, ні Росія ще не підтвердили своєї участі, невідомо. До того ж, жодних домовленостей під час телефонного дзвінка очільників Білого дому і Кремля досягнуто не було, бо в ніч на середу, 19 березня, Путін вкотре продемонстрував, чого варті його слова про "команду російським військовим" припинити удари по енергетичним об’єктам України.

У вівторок, 18 березня, перебуваючи з візитом до Фінляндії, Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає пропозиції про припинення ударів про енергетичних обʼєктах, але зараз немає детальної інформації про формат припинення вогню, про який начебто домовилися Трамп і Путін.

"Я думаю, що правильно, якщо у нас буде розмова з президентом Трампом і ми будемо знати деталі того, що русскіє пропонували американцям, або що американці пропонували русскім. Після того, як ми отримаємо деталі від американського президента, від американської сторони, ми скажемо свою відповідь, її підготуємо, і команда буде готова до технічних розмов", – підкреслив український президент.

Проте, російська пропаганда вже на сто відсотків розкручує тезу про те, що долю України та Європи Трамп і Путін вирішують без, власне, самих України та Європи. Чого вартий лише допис божевільного заступника голови російського Радбезу Дмитра Медведєва в Х: "Телефонна розмова президентів Путіна і Трампа підтвердила відому думку – в їдальні тільки Росія і Америка. У меню: легкі закуски – брюссельська капуста, британська фіш-енд чіпс та паризький півень. Основна страва - котлета по-київськи. Приємної їжі!".

Тому, зараз США якраз вже час застосувати до Росії пекельні санкції, якими команда Трампа так довго погрожує Росії. Або ж, якщо Трамп прагне до чергового перезавантаження відносин з Росією за будь-яку ціну, а це завдання провалили всі його попередники, навіть за рахунок власної та ганьби США, йому це успішно вдається. Проте, попри ілюзії, такими діями Трампу навряд чи вдасться відірвати Росію від осі "зла" - Китаю, Ірану та КНДР. Попри те, що Трамп постійно заявляє, що війна Росії проти України - це не війна США, бо між Європою та Америкою океан, насправді вона ближча, ніж здається. Північна Корея будує свій перший атомний підводний човен, і американські аналітики вважають, що Москва могла передати Пхеньяну відповідні технології.