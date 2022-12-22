Путін зазнав провалу, а українці не залишаться наодинці: головні заяви Байдена і Зеленського

У Білому домі відбулася зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена після якої лідери країн провели брифінг.

ТСН.ua зібрав основні заяви президентів за підсумками переговорів.

Заявив Байдена

1. Україна не залишиться наодинці

Джо Байден заявив, що американський народ буде стояти поряд з українцями до перемоги у війні.

"США підтримуватимуть хоробрий народ України стільки, скільки необхідно. Ви ніколи не залишитеся наодинці. Я не сумніваюся, що ми збережемо яскраве полум’я свободи", – звернувся він до українського народу.

Президент США зазначив, що для нього "честь бути поруч з українцями в об'єднаному захисті від жорстокої війни, яку проводить Путін".

2. Для чого потрібен візит Зеленського

Президент США сказав, що для американців та решти світу важливо продовжувати чути інформацію безпосередньо від президента України Володимира Зеленського.

"Коли ми наближаємося до нового року, важливо, щоб американський народ і світ почули безпосередньо від вас, пане президенте, про боротьбу України та необхідність триматися разом у 2023 році", – сказав глава Білого дому.

Він сказав, що Зеленський "продемонстрував рішучу позицію проти агресії перед обличчям імперських апетитів автократів", і додав, що США підтримують Україну в дотриманні "основних принципів суверенітету та територіальної цілісності".

"Важливо поговорити один з одним особисто, подивитися один одному в очі", – додав Байден.

3. Допомога США

На брифінгу глава Білого дому підтвердив передаваня Україні систем Patriot і анонсував нову допомогу. Президент США оголосив про додатковий пакет допомоги розміром 1 млрд 850 млн доларів.

Крім того, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) направить Україні гуманітарну допомогу на суму понад $374 млн.

Водночас, Байден відповів на запитання журналіста, чи може передавання систем ППО Patriot призвести до ще більшої ескалації з РФ. Він наголосив, що системи Patriot – виключно оборонне озброєння.

Глава Білого дому зауважив, що США зосередили допомогу Україні на чотирьох пунктах і пояснив, чи можна Україні дати все, щоб вона звільнила свої території.

"Ми даємо те, що потрібно, щоб захистилася, щоб була Україна успішною на полі бої", – сказав президент США.

До того ж, він уточнив, що США до початку повномасштабного вторгнення Росії допомогали Україні, аби вона "була готова до війни".

"Перед тим, як почалося вторгнення, коли Путін збільшував кількість військ на кордоні, ми турбувалися про те, щоб Україна була готова до цієї війни. Ми надали амуніцію, артилерійські системи", – нагадав глава Білого дому.

4. Послання Путіну

Джо Байден сказав, що ця зустріч є критичним посланням Путіну, "що ми з президентом Зеленським єдині".

"Для Путіна і для всіх інших було дуже важливо побачити, що президент Зеленський і я об’єднані, дві країни разом. Він (Путін. – ред.) не зможе досягти успіху", – сказав Байден.

5. Україна може перемогти на полі бою

Президент США порівняв війну в Україні із Другою світовою. За його словами, Україна може досягнути успіху на полі бою. Глава Білого дому певен, що Путін уже зазнав поразки у війні, адже українці не сприймуть його.

Він відзначив, що Україна виграла битви за Київ, Харків та Херсон.

Також Байден наголосив на злочинах окупантів, які знищують критичну інфраструктуру України і ставлять під загрозу життя мільйонів людей.

"Росія навмисно напала на критичну цивільну інфраструктуру України для того, щоб позбавити людей під час найхолоднішого і найтемнішого періоду року. Росія використовує зиму, як зброю для того, щоб людей позбавляти їжі. Це найостанніший приклад злочинів, які здійснює Росія проти мирного населення України. США і союзники розуміють, що потрібно зробити все можливе, щоб Україна могла відбудовувати свою критичну інфраструктуру", – запевнив він.

6. Яким буде мир

Президент США заявив, що він і Володимир Зеленський "розділяють однакове бачення" миру в Україні після вторгнення Росії.

За словами Байдена, Україна після війни має бути "вільною, незалежною та процвітаючою країни, що перебуває в безпеці".

"Ми обидва хочемо, щоб це (війна. – Ред.) закінчилося, і, як я вже сказав, це могло б закінчитися сьогодні, якби Путін мав хоч хоч якусь гідність і вчинив правильно", – зазначив глава Білого дому.

Що сказав Зеленський

1. Історичний візит

"Я хотів прибути раніше, але не міг цього зробити через складну ситуацію. І оскільки я тут, це означає, що ми контролюємо ситуацію. І це насамперед завдяки вашій підтримці", – зазначив президент України.

Він певен, що стосунки двох держав вийшли на новий рівень. Також Зеленський від імені всіх українців подякував американцям за підтримку.

"Цей візит до США став дійсно історичним для України та наших стосунків з Америкою та для американського лідерства. За 300 днів цієї війни ми розпочали дійсно новий етап взаємин між Україною та США", – сказав президент України.

2. Путін бреше

Володимир Зеленський нагадав, що Путін у 2019 році обіцяв, що вторгнення в Україну ніколи не буде, але всім збрехав.

"У 2019 році у нас була Нормандська зустріч. Тоді ми посилали максимальні меседжі президенту Путіну, щоб ні в якому разі не було повномасштабного вторгнення. Він говорив, що повномасштабної війни ніколи не буде, він всім брехав, які меседжі можуть бути тепер, після того, як він отруїв наше спокійне життя", – зазначив Зеленський.

3. Що таке "справедливий мир"

"Що таке справедливий мир – дуже філософське запитання. А чи є справедлива війна? Для нас всіх по-різному мир справедливий. Для мене як для президента справедливий мир – це ніяких компромісів щодо нашої землі і територіальної цілісності, нашого суверенітету. Це найголовніше. Відшкодування всіх тих збитків, яких завдала російська агресія", – сказав Зеленський.

На його думку, немає ніякого справедливого миру у війні, яку українцям принесли російські окупанти.

4. Важка зима і головне питання на переговорах з Байденом

Глави США та України поспілкувалися про протидію російському ракетному терору.

"Ми маємо пройти цю зиму, ми маємо захисти наших людей. Гуманітарне питання – питання виживання. Головне питання усіх мої переговорів сьогодні це – зміцнення України, наступний рік, наш рух до перемоги у війні за незалежність", – сказав Зеленський і додав, що повертається додому з "чудовими новинами".

"У мене хороші новини про повернення додому. Президент Байден оголосив про новий пакет оборонної підтримки, близько 2 мільярдів доларів США, і найсильнішим елементом цього пакету є система Patriots — те, що значно посилить нашу протиповітряну оборону", — додав він.

Український лідер зазначив, що безпека повітряного простору України має вирішальне значення для захисту енергетичного сектору та інфраструктури країни.

Зазначимо, що сьогодні Володимир Зеленський має виступити в Конгресі.